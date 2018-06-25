社会交换理论（social exchange theory）认为，人际传播的推动力量是“自我利益”（self-interest），人们通过相互的社会交换获得双赢。

文章来源于微信公众号：心之助

原文章标题：一组扎心漫画刷爆朋友圈：女人问“你爱不爱我”，实际上是在问什么？

有一组以扎心著称的漫画。

漫画

我喜欢你

真的吗

我不信

我这样你还喜欢我吗

气走

没有人喜欢我

一个人总是认为自己是不被喜欢的。终于，有一个喜欢Ta的人表白了，可是Ta依然无法相信。

Ta向对方浇了一盆冷水，希望通过这种形式来验证：你是不是真的喜欢我。

对方觉得莫名其妙，离开了。

“看吧，果然没有人喜欢我。”

他到底爱不爱你？

你有没有经历过这样几个场景？

A。

结婚纪念日，女人满心期待地等丈夫给自己准备惊喜，可是，丈夫却没有准备。

即使老公已经道歉说是自己不小心忙忘了，但女人的心里还是会觉得：他就是不在乎我，不够爱我。

B。

下雨了，女人给老公打电话：“老公，我没带伞，你下班来接我一下吧！”

男人说：“老婆，今晚公司有重要的事情，我走不开，你打个车吧，好不好？”

女人挂掉电话，心想：他真是不够在乎我，不够爱我！

C。

男人一回家，就倒在沙发上，女人一边做家务，一边不停地和男人说话。

男人疲惫地说：“老婆，我现在有点累，你让我休息一下吧。”

女人急了：“你连话都不想跟我说了？是不是不爱我了？”

你不爱我了

争吵

也许，你也会偶尔和爱人出现类似上面的小矛盾。你不明白为什么他总是不能让你满意。于是，你就总是不停地怀疑他，也怀疑自己。

有些人总喜欢把爱人的一些举动看成是爱你的象征，一旦对方没有按照你想象的那样做，你就会觉得：他一定是不够爱我。

你总是不停地希望他能更爱你一点，就像一个“缺爱”的孩子。

为什么你总能找到他不爱你的证据？

电影《被嫌弃的松子的一生》中的松子，死在一个堆满垃圾堆的家里。

杀死她的，就是“缺爱”两个字。

松子是一个可爱、善良的小女孩，她本该过着幸福快乐的生活，可是妹妹从小就体弱多病，父母几乎将所有的爱和关注都给了妹妹，这就使松子形成了一种渴望爱、无法忍受孤独的性格。

她不惜用做鬼脸，扮小丑这样的方式来获得父亲的欢心。即使破坏了自己美丽的形象，只要能得到父亲的一个微笑，她也觉得是值得的。

她的内心深处极度缺乏爱，可以说，她后来人生中的一系列的悲剧，都是由此而引发的。

松子说：“一个人是地狱，两个人也是地狱。两个人总比一个人孤孤单单的好。”

她想获取爱，所以她愿意为了得到爱而付出一切……

和松子一样，其实大部分人“爱与安全感”的缺失都来源于原生家庭的问题。

打个比方，一个人在小的时候，父母陪她的时间很少，她就一直在“缺爱”的状态下长大，久而久之，她给自己的定位就是“我是不被爱的孩子”。

于是，在她的潜意识里，她就会一直觉得：“我是不值得被爱的”。

当她默认了这种设定后，她就会拼命找到各种证据，来证明这一点。无论发生了任何违背她意愿的事，她都会与“自己不值得被爱”扯上关系。就好像是对自己说：“你看，我果然是不被爱的吧！”

和松子愿意为爱付出一切的索爱方式不同，有的人会因此变得十分敏感和多疑。

她会一边害怕“自己不被爱”的状态，一边又不停地证明“自己是不值得被爱的”这件事情，一旦找到对方不爱自己的证据，她的感觉就好像是既“难受”又“满意”。

久而久之，不但折磨了自己，也折磨了对方。

爱情和关系，其实是一种社会交换。

社会交换理论（social exchange theory）认为，人际传播的推动力量是“自我利益”（self-interest），人们通过相互的社会交换获得双赢。

所以关系中不可能一方总是付出，而另一方总是索取的。这不叫交换，叫做慈善。

我曾经拆散过一对情侣。

当时我还在和人合租。隔壁的合租室友，一个女舞蹈老师，一天到晚说“中不中”的郑州人。

过了几天，我回家看到一个男孩和她一起坐在沙发上看电视。

我笑着说：你男朋友啊？

她腼腆地说：是啊。

我开玩笑说：怎么跟上次那个不一样？

她愣了下，没想到男孩直接给他一巴掌，然后非常愤怒地摔门出去……

那件事情，我真的觉得很过意不去，也亲自登门致歉。但是两个人却还是分手了。后来我才知道，其实我说的话只是导火索。

他们的关系是畸形的，两个人总是需要不断证明自己的回报能够等同于付出，才会愿意留在一段关系中。那个经常哭诉“不被爱”的人，也在不断地通过抱怨来获取到相应的回报。

在获取爱时，你是否用错了方式？

在生活中，很多人拼命地想要去获取爱，却采用了很极端的方式，好像是在验证：如果我这样做，你还爱我，那才是真的爱我。

他们拼命地“制造”一些伤害，企图证明对方是真的爱自己。

电影《我想和你好好的》，便讲述了这样一个故事。

喵喵是一个敏感、缺爱的女人，她总是觉得亮亮不够爱她，于是就想尽一切办法去控制亮亮的行踪。

怕亮亮在公司和女同事暧昧，就查亮亮的手机。

怕亮亮去夜店就查他的消费记录。

而且，他还跟踪亮亮，甚至在家装摄影头监控亮亮。最后，亮亮实在受不了，只好“逃离”……

许多人在从对方身上找安全感、索取爱的过程中，都会有意或者无意地做出一些极端的、伤害对方和自己的事情，企图证明对方的爱。

心理学上有一种“自我实现的预言”的说法，说的是：当你许下了一个预言，那么事情就有很大可能会按照预期发展。因为你相信这件事情应该这样发展，所以你就采取了加强的措施，这样就更加推动了这个预言的实现。

也就是说，如果你对对方怀有某种心理预期时，这种心理预期会不自觉地引导着对方的行为，从而导致对方朝着这个心理预期前进，最后让这个预言得以实现。

当你在验证对方是不是不爱你的时候，实际上就是一种消极的自我实现的预言。你不断地寻找证据来证明“你不爱我”，这其实是在把事情往负向上面推动。

你那么好，值得拥有很多爱

一个人来到这个世上，是通过父母对待他的方式，来定义这个世界是否友好的。如果父母给他的爱是有缺损的，那么对于这个世界，他就会有一种原始的不安全感。

什么样的爱，是缺损的爱？

比如，不管他哭还是闹，父母总是忽略掉他的感受。

比如，父母批评他的时候，勒令他不许哭，再哭就打得更狠。

因为小时候的痛苦经历，已经使他生出一种适应的机制，“不被爱”是她习惯的状态，一旦这种状态被打破，她就会不习惯、不舒服。

所以，她一方面很渴望爱，一方面又很难适应真正被爱的生活。当别人不够爱她的时候，她会抱怨；当别人爱她的时候，她又想要推开别人。怎样都不行，她就处于一种很纠结的状态。

这个原始的不安全感，因为没有办法被化解。在他成年以后，就会衍化出很多的问题。

于是，当这个孩子长大后，总是会面临三种痛苦。

第一种痛苦，她总是觉得别人爱她爱的不够。因为她极度“缺爱”，所以，不管另一半如何对她，她都觉得不够。

第二种痛苦，她会得患得患失。她觉得，对方爱的并不是真正的她，她得到的爱只是临时的、暂时的，随时都可能会失去。

第三种痛苦，她必须要去相信，别人是不够爱自己的。一旦她相信别人是爱自己的，她就会很痛苦。

有人会问：生而为人，我们无法选择自己的父母，难道长大后就一定要继承这种伤害吗？

当然不。

“缺爱”最根本的问题，是因为在自己内心里，住着一个不被爱的小孩儿。想要解决问题，就必须要和“内在的小孩”去对话。

关于如何与内在小孩儿对话，可以尝试这两个步骤。

[步骤一]请你找个让你感觉舒适的姿势坐着，闭上眼睛，在你的脑海中，想象你的面前出现一道探索之门，把门推开，你进入了一个属于你内心的秘密园地。那是一个非常安详美丽的地方，可能有着许多花草树木的大自然、或是有着一间温暖舒适的房间、或是一个你觉得自在的地方……在你的想象中，让你的内在小孩出现，与它相遇，花几分钟与它在一起，好好看看它的模样：它有多高？胖或瘦？头发的形式？五官长的如何？脸部表情？身体的姿势是如何？他是一个怎样的人？

[步骤二]写一封信告诉它：向它道歉，过去有时会忽略了它的需要，或是对他严格责骂，现在你愿意说声对不起，请求他的原谅。告诉他，你看到他的特长有哪些？他有哪些很可贵的地方？告诉他，你对他的喜欢与爱，你会好好照顾他。告诉他，他有任何不舒服的情绪时，他可以告诉你，你会安慰帮助他。告诉他，他有一些渴望与需要，你会愿意和他讨论，找到一些健康的满足方法来滋养他。

然后，重复地去练习。

无数的案例证明，并不是所有的原生家庭造成的心理问题都会被延续下去。只要你带着愿意学习的能力，去寻找你内在的小孩，就一定会被疗愈。

如果你在这方面还存在疑惑，建议去参加我们内在小孩训练营的两期课程，课程会为你提供专业、系统的帮助。详细信息可以咨询蜻蜓老师 xinzhizhuxl。

最后，不管怎么样，祝你做人不缺爱，做爱不缺人。

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