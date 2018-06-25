“如果她生二胎，就不会离婚了”

爱家人没错，但也要有一个考量。如果家人的所作所为会把你拉入深渊，会让你过得越来越不好，你一定要有勇气大声说不。

文章来源于微信公众号：心之助

孩子

昨天看到这样一篇文章：

婆婆嫌弃媳妇第一胎是女儿，天天逼着媳妇生二胎，而且还必须要生儿子。媳妇心里很不爽，就算我想生二胎，也不是为了生儿子，也不要被你逼着生。

老公也站在婆婆那边，希望媳妇生个儿子，这样既能传宗接代，家庭矛盾也没有了，多好。可媳妇还是不愿意。

后来，男人在外面找了一个女人，并且怀了儿子。

男人回来提离婚，满心想着老妈会站在自己这边。没想到，婆婆却忽然和媳妇站在同一条战线上，要求儿子必须和外面的女人断了。

这转变有点大，媳妇有过短暂的感动，但最终还是决定离开。因为她不能忍受男人的出轨，也很清楚，如果婚姻继续，婆婆照样天天逼生孙子。

这个故事倒没什么特别，特别的是评论区。

很多人在评论区里指责媳妇，说她太自私，太倔，干吗要和婆婆对着干呢？生二胎不就行了吗？这样男人也不会出轨了，家庭也幸福了，多好。

甚至还有人说，婚姻是需要有一点心机的，这媳妇太傻太没心机了，生个二胎就把男人拴牢了呀，他就没有借口出轨了。

这简直是心机被黑得最惨的一次。

看完评论，我觉得都要开始怀疑人生了。

好，我们按照这些评论来推演一下，媳妇听婆婆的话，生二胎，而且必须生儿子，不是儿子就流掉，或者接着拼三胎。这样拼下去，媳妇的工作估计得黄，就算生出了儿子，婆婆也会重新嫌弃媳妇不能挣钱，自己儿子一个人挣钱多辛苦多累。

这样的事情大家看得不少吧？

另外，生了二胎男人就不出轨了吗？那就去看看身边那些出轨的男人，他们家里是不是有二胎。男人出轨跟二不二胎有个毛线关系啊！就算你生十个，他该出轨还得出轨。

到那时，媳妇工作没了，身体估计也比较虚弱，还有两个孩子要照顾，男人再出轨，她怎么办？

连离婚的底气都没有，只能妥协，无限制地妥协，成为那个家里最没有地位最没有安全感的人。

这么一对比，是不是发现媳妇还是倔一点，拒绝婆婆逼生，拒绝老公出轨结局更好一点？至少还有底气离婚。

懂得对别人说不，这个道理人人都懂，可是我发现，稍微包装一下，很多人就不懂了。

媳妇对婆婆的逼生说不，对老公的出轨说不，居然有人指责媳妇太自私，这一切后果都怪她。如果当初听话一点，现在啥事都没有。

这让我想到被大家说滥了的樊胜美，她一直被家人压榨，对家人的要求，不管多么不合理，从来都是有求必应。就连男朋友都不得安生，自己帮不了就找男朋友，甚至希望男朋友养着她们一家人。当男朋友说“养你父母没问题，但我不能养你哥哥嫂子”，她就觉得男朋友自私，不够爱她。

她是一个不会对家人说不的人，结果呢？自己在城市打拼那么多年，连套房子都买不起，甚至像交际花一样到处占男人便宜，好不容易遇到一个真心爱她的人，又因为家里那摊子烂事儿，最后无疾而终。

如果她当初肯对父母说不呢？

应该早就买房子了吧？应该也有底气谈一场势均力敌的恋爱，甚至，哥哥也不至于那么窝囊吧？

可以想象的是，在老家那样的小地方，哥哥那个德性，肯定混得不会太好。到那时，估计很多人又会说：樊胜美也太自私了，她那么有钱，帮助哥哥一下怎么了？给哥哥买套房子怎么了？她只要帮一下，一大家子人都幸福了。

包括樊胜美自己，她不拒绝的原因，大概也是觉得，只要自己帮一下，一家人都幸福了。

她一定没有想到，结果是一家人都不幸福。

很多人不敢说不，本意是想让结果好一点，但往往事与愿违，结果只会变得更糟糕。

说不真的很难，特别是对家人，但它真的很有必要，如果学不会，是会出人命的。

最近一个叫菲妥妥的女孩和父母一起自杀了。

可能很多人要问，菲妥妥是谁？

她是一个普通的90后女孩，在北京某医院做护士，父母创业做生意。

某一天，她忽然在微博上写了一封遗书，说父母欠了高利贷，一家人准备自杀。

很多网友在她微博下面留言，劝她好好活下来，还有人打电话报警，警察将自杀的一家三口救了回来。

按说这是一个皆大欢喜的结局，可是事情的发展慢慢有点不受控制。

有网友发现，她在微博里发的日常让人很嫉妒，养宠物，出国旅游，生活过得比大多数人滋润。于是很多人怀疑她在作秀，打电话去质疑，微博里鼓励的留言也被骂她的留言淹没。

最终，一家人再次自杀，这次，只有母亲抢救过来了。

很多人说，是网友的谩骂杀死了他们，是非对错现在没办法评判，在为他们一家人感到可惜的同时，我注意到了一些细节。

菲妥妥的父母借高利贷做生意，而且应该不止借了一次，经常还不了，夫妻两人都进入了贷款平台的黑名单。

后来估计没办法贷了，就用女儿的名义去贷。菲妥妥描述，父亲让她签字，她不愿意，躺在床上不愿意起来，父亲就求她：“你一定要拉爸爸一把”。面对最亲的人求情，大多数人都没有办法拒绝，菲妥妥也是，所以她帮了，签了一大堆的文件。

我不知道贷款的总金额到底有多少，总之最后一家人还不起了，选择了集体自杀。

从这个细节里，我们可以看出两个问题，第一个是她父母很不靠谱，居然借了那么多的高利贷，而且还让女儿去借，可以说是非不分，甚至说不顾念亲情也不过分。

第二个问题是菲妥妥不会说不。面对父亲让她借高利贷的请求，她内心是不愿意的，她是成年人，当然知道这不好，应该也了解父母的做事方式。但是她还是答应了。

结果，一家人都被拖入深渊。

可能有人要说，那是她的父母啊，她怎么能眼睁睁地见死不救？那样不是太冷血了吗？

你看，说不有多艰难。

但是有没有想过，如果她说不，就不会欠那么多高利贷，说不定还有还款的可能。

想想蔡少芬，当初为了帮母亲还债，拼命挣钱，甚至靠男人还债。当她说不以后，人生终于变得越来越好。如果她一直满足母亲的要求呢？肯定是两个人都一起过得不好。

其实今天的话题很老生常谈，只是有些事情需要反复强调，有些人需要反复给信心。家人是我们最大的软肋，我们能对一千个人说不，却很难对家人说出口。

爱家人没错，但也要有一个考量。如果家人的所作所为会把你拉入深渊，会让你过得越来越不好，你一定要有勇气大声说不。

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