我想，我已经不爱你了

我想对你说我真的爱过你，我们之间的回忆是真的，至少对我和你来说，我们拥有过美好的记忆，回忆是永远无法改变的，也是唯一可以永恒的。

文章来源于微信公众号：听语

曾经以为我只会爱你，确定自己爱上你的时候我很开心，满满的幸福感无法用言语表达，那时无比确信，你就是我这辈子那个对的人。

但我和你注定了还是要分开，想到曾经想要和你牵手一辈子，就觉得自己很傻，很天真。

就像小的时候我喜欢吃番茄，但我长大了却不喜欢吃了，而不喜欢就是不喜欢了，没有其他理由，所以我们谁都没有错。

感情走到尽头

一段感情没有走到尽头，半路分手的比比皆是，每个人失恋后的痛苦和思念因人而异，可难受想哭，想你后悔，是一定的。

似乎这就像是人一定会接受命运的安排一样，我们理所当然的接受了分手后那段时间的痛苦与折磨。

分开后才发现，其实自己并没有当时说分手时的那种洒脱，分开后才知道，离开你我是这样的心痛！

我想对你说我真的爱过你，我们之间的回忆是真的，至少对我和你来说，我们拥有过美好的记忆，回忆是永远无法改变的，也是唯一可以永恒的。

谢谢你爱过我，谢谢你出现过，谢谢你。

让我懂得爱一个人有多幸福，谢谢你出现在我的世界里，我想现在的我已经长大了，我想我已经不爱你了。

感情

很多感情或许都是这样，都需要面对激情淡去后的冷漠，无话不谈之后的无话可说，有的时候我们也不知道好好的感情，怎么就走到了如今分手的地步。

可是没办法，我们也无能为力，只能接受现实。分手以后的一切，就都交给时间，你会发现慢慢的那个你曾经以为不可能放下的人，渐渐的消失在了你的记忆里，就连回忆里的样子都变得模糊了。

由爱到不爱，是一个心酸的过程，同时也是一个释怀的过程，不管失去了谁，不管遇见了谁，我们的生活终究要继续。

不是不爱你了，而是不能再爱你了，你已经离开了我，那么我也不想再为你停留了。

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