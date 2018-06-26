找一个愿意服软的男生在一起

爱情哪有那么多原则和道理可讲，哪怕是气到七窍生烟，看到心上人伤心难过，立马就心软了，哄都来不及，哪有时间冷战？

文章来源于微信公众号：听语

1。

为了庆祝青青分手，我们在KTV唱了通宵。

按理说分手是一件让人难过的事，但鉴于青青的男朋友实在一言难尽，所以分手反而是件好事。

青青的男朋友平时还好，但是每次一和青青有矛盾，他就把自己关在书房里打游戏，一句话不说，看也不看青青一眼，青青做好了饭端到他面前，他完全无动于衷。

冷暴力

这种无形的冷暴力，让青青心如刀割。

一次两次，青青还能忍，次数多了，青青逐渐麻木了。本来也是，一个从来都不主动服软的男人，能有多爱你？

爱情哪有那么多原则和道理可讲，哪怕是气到七窍生烟，看到心上人伤心难过，立马就心软了，哄都来不及，哪有时间冷战？

2。

其实吵架时，女孩最在意的不是结果，而是你的态度。

很多男人觉得，吵架时如果主动开口就代表自己输了，以后女朋友会得寸进尺。

但服软不代表认错，也不会让下一次争执更严重，它只是在告诉对方：我很在乎你。

因为在乎你，所以我不想再毫无意义的争执下去；因为在乎你，就算主动低头和好也没关系。

争吵

很多时候，让女生寒心的，不是事件本身，而是事情发生后对方的态度。好比青青男友的冷暴力，那种刻意为之的伤害和不在乎，才是感情最大的杀手。

愿意服软，不只是针对男生而言，一段和谐的关系，一定是双方都愿意主动退让，因为比起输赢，我更想永远和你在一起。

找一个愿意服软的人吧，只要你主动抱抱我，再多的不开心都会烟消云散。

希望每一个点赞的你，都能有爱有梦有人陪

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