“老婆，我想辞职回家当全职先生”

对于男性而言，即便他再热爱生活、充满好奇心，勇于社交，在做了一年以上的“全职主夫”后，也不可避免地感知与社会之间有某种断层。

文章来源于微信公众号：温言

最近有段视频在朋友圈里很火，一段非常有意思视频的采访：《一个没有工作的40岁男人的幸福生活》。

这个视频不长，非常有意思，大家都可以看看。

采访的主人公男主人夏骏是一位“全职先生”，待在家里十年全职，现在带两个娃娃。妻子以前是事业单位的员工，目前由她工作养家。

这段视频出来后不久，界面也发了一篇采访——提到了国内外几位全职爸爸的状态和心路历程。

这些都释放出一个信号：

越来越多的全职先生走进了人们的视野，媒体已经关注到了他们。

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全职先生

两三年前，我的同学里，就有两个男生先后选择辞掉了工作，回家带娃，当全职爸爸。和视频里主人公不同的是，我这两个同学都在海外，舆论压力相对小一些。

我爸妈也认识我的同学们。所以在得知这件事时候，我爸非常震惊。

他有两个看法：

其一，他认为一个三十出头的男性，在事业最黄金的年龄，退居二线在家看娃 ，浪费了前十几年所有教育的投资；

其二，他很担心家庭未来的收入稳定性，他觉得这样的配置，会让家庭的经济结构相对脆弱。

不提我爸的反应，即便是我刚听说这事儿的时候，也挺震惊的。

特别是在我眼里，两位男同学都很优秀，事业心也都很强，就说工作压力大，但理论上他们应该激流勇进才对，怎么能顶着那么高的学历光环，打退堂鼓呢？

不过惊讶过后，更多的是好奇：

——单凭妈妈一个人的收入够养家吗？

——这样的工作女性会不会压力很大？

——男生带娃带的好么？——反正上学的时候，我观察他们的生活能力都不咋地。

平时同学之间聊天也会偶尔提到他们，对于这样的选择，有人表示理解，有人表示不理解。不过大家的态度还是很宽容的：只要他们自己开心，家庭幸福，愿意咋整就咋整被！我们外人瞎操心什么！！

一个男生对这件事的评价，让我印象特别深。这个男生的岳母身体不好，所以太太是自由职业者。他说：

“无论两个人怎么挣钱，怎么养家，其实都是对现有家庭可支配资源的合理配置。 ”

这话真是一语中的！

当家庭中增添了新的成员，或移居新的城市，让一个家庭正常运转起来，往往需要支付更高的“成本”。

这个成本不仅仅是金钱上的，还有时间上的，精力的。。。而一个家庭夫妻双方共同的资源总和，总是有一定限度的。

这个成本，必然需要在男方、或女方、甚至孩子身上，进行“摊派”。无论夫妻俩人怎么分工，是都工作，还还是都不工作，还是一个工作一个顾家，其实都无所谓，两个人自己觉得合理就行。

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在我看来，有意思的是这个“摊派”的依据，在随着时代变化而变化。

什么是摊派的依据呢？

第一位肯定是金钱收入上的考量：比如谁挣得更多，谁就留在职场上；

或者谁的工作更稳定，也就是从长期来看，收入总量更多，谁就留在职场里；

再或者是谁未来更有升迁的潜力，或在职场里更占据竞争优势，谁就留在工作中。

这是传统的“男主外，女主内”模式参照的依据。

自我们父母一辈眼里，一个家庭的支柱是指经济支柱。

而对于当代的很多家庭，温饱根本不再是问题了。所以在我们这代人的眼里，一个家庭的支柱不仅仅是经济收入，还包含很多其他重要因素：认同感、情感纽带、以及家庭成员亲密相处的幸福感。

比如在许多采访中，一些男性职业经理人回归家庭的直接诱因就是“工作太忙了，没有时间和孩子老婆相处”或者“常年出差，两地分居”。

忙，说明事业发展还处于上升期，或至少在人才市场上，还有蛮多机会。但这些爸爸之所以选择了“放弃工作”，回归家庭，不一定是出于经济考虑，还是由于 更重要的因素：个人意愿。

当我们提到“家庭资源的最优配置”时，个人意愿这个无形资产其实更加重要。

就像在职场里，同样的水平技能下，那些工作热情更高的人，更能创造更大价值。如果把在家照顾家庭，也当成一项工作。那么家庭中，哪一方更有意愿留在家里，显然从中长期上，更有利于这个决策给家庭带来积极的影响。

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其实，越来越多受过高等教育的男性回归家庭，这种趋势在欧美国家并不新鲜了。

还记不记得安妮海瑟薇在2015年演的一部流行电影《实习生》。

里面海泥海瑟薇扮演一个充满热情、需要三头六臂解决各种问题的女性创业者，有一个女儿，而她老公为了成全她的创业，辞去了工作在家全职带娃。

《实习生》

全职爸爸的涌现，从整个社会层面上讲绝对是社会的进步。

因为“爸爸回家”必须同时满足两个条件：1家庭同意；2妻子有一份可以支撑家庭的收入。

前者意味着家庭成员们需要先达成一致；而后者意味着，这些家庭的妻子们在事业中有一定的发展空间。

但是从微观的个体层面上讲，“全职爸爸”对男人提出了极大的挑战。

我的一个朋友，夫妻双方两地工作都很忙，先生在香港，太太在深圳，夫妻双方收入都很高。结果孩子到了入幼儿园年龄，需要从老家接回来，太太觉得先生只身在港工作压力太大，身体也长期亚健康，就建议先生先辞职回家休息一段时间。先生却觉得换工作可以，呆在家看娃是绝对不可能的。不是经济上的问题，而是不能忍受妻子出去打拼，自己“赋闲在家”。

在电影《实习生》里，也有这样一幕：游乐场里，一侧全是全职妈妈们站着，聊天，远远看着孩子们玩耍，海瑟薇的老公一个人站在妈妈群旁边，显得如此形只影单。

对于男性而言，即便他再热爱生活、充满好奇心，勇于社交，在做了一年以上的“全职主夫”后，也不可避免地感知与社会之间有某种断层，如果再拿去和前同事比较，可能差异就更明显。

当一个社会对“全职妈妈”的普遍认知，还停留在“在家闲着”的时候，对本该“挣钱养家”的爸爸待在家里这件事，曲解必然更多。毕竟全职妈妈数量庞大，而爸爸则是新兴事物，数量上更加小众。

因此，全职爸爸们一边要和内心的孤独感斗争，另一边还要面对外界的噪音，没有强大的心理是坚持不下去的。

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更有意思的是我的另一个发现：当我询问了一圈身边女性朋友们 “愿不愿意你老公辞职回家带娃，你自己全职工作” 时，平时抱怨老公不给力的太太们，都明确表示了坚决反对。

大家反对的理由包括但不仅限于：

——他的带娃水平，我不放心

——他喜欢看手机和打游戏，如果全职待在家里更是成天看手机和打游戏了

——如果让孩子爹呆家，就意味着我自己既要上班挣钱，又要分心照顾家里

——不认为自己能长期承受“赚钱养家”的重任

——担心别人说闲话，更担心双方老人反对

。。。

当然反对的理由还有很多。。。

如果我们把“全职先生”也看作一份职业，当男人进入这份职业时，首先遭遇的“职业歧视”，居然来自他们的太太。。。

其实，无论是男方在家，还是女性在家，在家的人或多或少总会有不安感。

因为在一个社会里，只有当舆论能承认“在家带孩子” 是一份有价值、有意义的工作，并承认其中的付出和价值时，“在家劳动者”才可能安心。

但这其实还远远不够，只有当社会从制度、法律的层面去界定和保障这种贡献价值时，才能带来真正的安心。否则“主内”的就会比主外的更吃亏。

因此，男主人公夏骏虽然有多年的带娃经验，自己的家人也支持，却依然不建议别人做全职爸爸。他自己在影片中对此的解释是：

“关键在于两个人怎么去看待家庭，怎么去看待孩子，怎么看待个体，怎么能够更好地相互理解。”

回到文初，我们说过无论是哪种选择，其实都是基于家庭资源的一种配置方案，这种方案会随着家庭情况的变化而调整，最终达到相对最优的状态。

夏骏说：

“我现在选择的是现阶段最适合我的生活方式，会有所失，也会有所得，会有别人不理解的，也会有别人羡慕的，这就是我的选择，其他的都坦然接受好了。”

勇气之外，男性选择这样的道路还需要强大的自信，把家庭利益放在自我自尊心之前，才能做到十年如一日地真心为家庭付出，并且从日常生活中采撷乐趣。

相信在未来十年，会有越来越多的家庭，基于自身的情况，真正做出让家庭幸福的抉择。

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