倪妮井柏然分手：不负彼此就好

知道自己想要什么的女人，运气不会太差，对于自身强大的女性来说，爱情从来不是必需品。

文章来源于微信公众号：彬彬有理

一大早，井柏然工作室发表分手声明：

井柏然工作室声明

这对被广大网友看好的情侣确认分手。

说实话，这个结果很倪妮，她的每段选择代表了一个女人从稚嫩到逐渐成熟的过程。

迷茫中邂逅冯绍峰

倪妮大学专业是播音，最初的梦想是成为一个外企白领，可是命运就在那时发生了转变，她被张艺谋导演选中。

苦练三年，凭借《金陵十三钗》中的玉墨一角，倪妮火遍大江南北。出道即走上巅峰。

《金陵十三钗》中的倪妮

火了之后，各种广告和合约纷至沓来，对于从未想过要入此行的她来说，懵圈肯定大于惊喜。她不止在一次采访中说过自己的迷茫。

以下来自倪妮的一段采访↓

倪妮承认自己的迷茫

这个时候，冯绍峰闯了进来。很多人不解，为什么倪妮会选择年长自己10岁的冯绍峰。

我想，对那时涉世未深的倪妮来说，年长成熟的男性对她有着致命的诱惑。

除了冯绍峰本身的阅历丰富、成熟体贴之外，更多的是倪妮对未来的不确定以及对自己命运的掌控太过迷茫。

就像我们每个人，步入社会的那刻，我们渴望有个人能当我们的灯塔，能做我们的人生导师。

其实不用他为我们规划什么，只要他站在那里，我们就像找到了标杆和方向。

这是我们所有安全感的来源和底气。很显然，那时候的冯绍峰对倪妮来说是依靠、是方向、是导师。。。。。。

幸运地是，倪妮从来都是一个知道自己想要什么的人。

在跟冯绍峰确立关系不久，他们合力出演了电影《我想和你好好的》，倪妮因此摆脱了“玉墨”的标签，成功转型。

《我想和你好好的》

处在演艺圈的人应该清楚：打破观众对你的固有标签对一个演员来说是一次事业上的重大突破。

倪妮凭借实力做到了。

成长中遇到井柏然

在不断转型和突破中，倪妮洗尽铅华，越来越成熟和强大。

不管是电影《等风来》，还是《新娘大作战》，我们都可以看出，倪妮对现代女性这种角色淋漓尽致的诠释。

《等风来》

当一个女人越来越强大时，她的思维方式和价值观也随之发生改变，尤其是对爱情的渴求，她不再是依附和索取，而是追求更高质量的情感共鸣和势均力敌。

倪妮也不例外，她已经不是当初那个需要人呵护以及保护的小女生了，她需要一个能跟她并肩作战、共同进退的战友或者伙伴。

而井柏然恰好是那个最合适的人选。

井柏然和倪妮

他们的合适不仅仅体现在性格（一个狮子、一个白羊）和年龄（两人相差1岁）上，更是相似的经历上。

倪妮21岁出演了《金陵十三钗》，井柏然18岁成为《加油好男儿》的冠军，过早成名，让两个人都有着超乎同龄人的成熟。

之后，为了保持成绩，他们不断突破，在这个以脸刷流量的现在，他们属于为数不多的靠演技和实力吃饭的艺人。

不管是过早成名，还是独自打拼，当两个经历十分相像的人遇到的时候，他们能高度共鸣到彼此的情绪，产生惺惺相惜的感觉。

所以，倪妮井柏然能相爱属于情理之中。

但为何如此百般般配的两个人还会分手呢？我想个中原因只有身在其中的他们才清楚。

但是我记得自己曾经看过一段话：

两个势均力敌的爱人就像两辆一起赛跑的跑车，他们能彼此陪伴，共同领略沿途的风景，但是当跑车没油的时候，总得有一个人停下来暂时充当加油站。

很多人都能做跟对方并行的跑车，却没法给到对方想要的能量。

这大概也是倪妮和井柏然分手的原因吧！不负此生很难， 不负彼此就好。

成熟中找到自己

明确目标，知道自己想要什么的女人，运气永远不会太差，因为她们牢牢将命运掌握在了自己的手里。

毋庸置疑，倪妮就是这样的人。

倪妮

之前，看过一些杂志对倪妮的采访，关于爱情和自己，倪妮看得比谁都透彻。

问：你觉得自己在感情中属于爱得淋漓致尽的人吗？

倪妮：以前算是，但现在我也不能说自己爱得不淋漓尽致， 就是没有那么强烈。现在追求的那种感情， 不是浓烈的像红酒一样的， 红的像玫瑰一样的， 可能刚刚接触的时候会有这种感觉， 但是随着生活的经历吧， 就会觉得像百合那种感觉是最舒服的。

问：所以现在就期待的是百合一样的爱情？

倪妮： 嗯， 我觉得就别那么山崩地裂的吧！不用山无棱， 天地合， 才敢与君绝， 我觉得很多东西不要太强求， 顺其自然去发展就好了。

问：期待做新娘吗？自己又会想要一场什么样的婚礼呢？

倪妮：每个女孩都有当新娘的梦吧。至于婚礼，我觉得只要是和爱的人在一起，什么样的形式，甚至有没有，我都不是很在意。

问：对于接下来的新生活新计划，你会送什么话给自己呢？

倪妮：我的ins简介一直有一句话就是“I‘m content with my life”，我喜欢现在的生活，也知道知足者常乐，希望以后都能以感恩的心迎接接下来的生活。

看了这些，你还在为倪妮和井柏然分手叹息吗？

对于自身强大的女性来说，爱情从来不是她们的必须品，因为不管是单身，还是婚恋，她们能hold住自己的生活和选择。

倪妮

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