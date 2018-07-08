蔡康永的举动让小S大哭：有教养的男人究竟有多迷人？

录制节目时，蔡康永跪在地上，帮小S穿上高跟鞋，小S感动落泪：“我人生中唯一帮我穿鞋的人，除了我妈，就是你。”

文章来源于微信公众号：心之助

《康熙来了》停播前。有一次小S的高跟鞋被抛到了很远的地方，蔡康永帮她把鞋子捡起来，蹲在地上帮她穿上。

后来康熙的最后一集，蔡康永又一次跪在地上，帮小S穿上高跟鞋。他说，我帮你穿鞋，大家都很惊讶，可是我觉得是很普通的事情啊。

然而这件他眼中的小事却让小S红着眼睛，擦着眼泪：

“我人生中唯一帮我穿鞋的人，除了我妈，就是你。”

小s与蔡康永

见过无数大场面，调笑无数外型靓丽的男明星不在话下的小S，就被这样一个小小的动作感动到泪流满面。

其实很多女孩都能理解小S的动容，因为这份稀松平常的尊重，其实并不常见。

微博上博主@城南邮局分享了这样一个故事：

一桌五个人，应该是其中一男生新谈了女朋友，带出来见自己朋友。整顿饭男生一直在调笑女朋友，一会说她出门五分钟化妆一上午，一会说她粉厚的掉碗里了，一会又说她干啥啥不行吃啥啥不停…后来小姑娘脸上挂不住，眼睛红红的，男生撂下筷子说，不就开两句玩笑吗？又开始作了…

我不明白为什么会有这种男生，总觉得哄女孩子没面子，对女孩子太好显得自己窝囊，所以一定要在朋友面前贬低自己女朋友来获取男性尊严。

最后博主说：对自己爱的人周到和尊重才最能体现出一个人的情商和品性啊。

尊重女性，是原生家庭能给男孩最昂贵的家教

平时有太多令女孩局促的场景了。

比如言语上轻佻的调笑：曾经几位男士和一个女士在场的采访，那位女性被拎出来，让几位男士挑选：你愿意跟她生孩子吗？

这个问题太恶意了，有的男士直接回答了不要。但是蔡康永会想到，不要让女孩子尴尬，把事情揽到自己身上。

蔡康永的回答

或者是忽视。有一次采访林志玲一个人被孤单的放在角落，很多时候会被忽视掉。蔡康永就自己挪了位置，让林志玲可以被顾及到。

蔡康永照顾女生

他时刻都会想到要照顾在场每一个人的感受。

在康熙来了，你时刻会见到蔡康永对女性的照顾。康熙有一个很著名的卸妆环节，大家都很乐于看女明星妆前妆后的反差，为了节目效果也会大肆吐槽。但是蔡康永如果看到有些女孩被说得局促了，就会很自然地说：我觉得还好啊，没有差别很大，还是很可爱……

这是实实在在的善意。

小S因为穿鞋这个小举动而哭时，很多观众因为这个举动而感动时，蔡康永说，我觉得很平常的，我家里人从小就教我要礼让女性。

这与他出身世家不无关系。

蔡康永的父亲

很多人都知道的是，太平轮是他爸爸的船。当然不止如此。

父亲蔡天铎是复旦大学法律系毕业，25岁就当了民国时代的大律师。后来经营船业，一度被称为船王，真的富有。在太平轮沉没出事后，他父亲被朋友的保险公司坑了，一力承担下所有的赔偿，没有抱怨，又做回律师，一样做的好。

妈妈是上海名媛，喜欢唱京剧。

蔡康永描述过他妈妈的生活：每天12点起床洗头，做头。旗袍穿得很紧，心情好的时候，自己划纸样设计衣服。薄纱的睡衣领口，配了皮草，家里穿的拖鞋，夹了孔雀毛。

蔡康永深受父母影响，经常挂在嘴边的就是上海人，绅士，家教诸如此类。

蔡康永提到上海人

这样的家庭，家风中最重要的就是：绅士，尊重女性。

家风严谨

所以平时和女性合作，他都会自然照顾到。

蔡康永经常被问到，为什么很多女明星都很愿意跟他合作，还会成为朋友，其实原因很简单啊，谁不愿意被尊重呢？

真正的高情商，都有尊重女性的教养

马东说：心里面有很多苦的人，一丝甜就能填满。

因为经历的不尊重太多，所以女性总是格外喜欢那些懂得尊重为何物的男性。

以客观的审美标准来说，黄渤算不上大帅哥，但是很多人却极其喜欢黄渤，因为他会说话。

闫妮曾经跟黄渤有过一次合作，演情侣。闫妮自我调侃说：我看到要跟你演情侣了，我就知道自己步入了丑星的行列。

那个时候闫妮还经常被说土，外貌上对自己也没什么自信，一番自嘲仿佛是给自己解围。黄渤却说：

我跟你一起演，我觉得是我要步入帅哥的行列啊。

闫妮谈黄渤

同样公认高情商的何炅。

节目中，张歆艺谈到自己被父亲说：你一个离了婚的女人……

“你离婚了，不再金贵了，也就不值钱了。”

何炅说，他不能理解这种说法。

何炅

这是社会对女性的偏见。

何炅

他们高情商，是因为心中那把名为尊重的尺，不曾偏移。

因为太少人做到，所以做到的人才显得珍贵。

其实，女人真正欣赏的是什么并不难发现。在大多女孩心里，金钱，权势等等诸多硬件不及无时不刻流露出的教养和发自内心的尊重。

教养是男人最好的嫁妆

太多人误解，女人对男人的标准过高。

“现在月薪5000的男人不配谈恋爱，没房没车压根不在女人的考虑范围内……”最近的社会新闻里充斥着男人这样的控诉。

其实，有房有车不如有教养。

就说杜江和霍思燕。

当时霍思燕怀孕，杜江主动停了自己的工作陪在霍思燕身边，每天事无巨细地照料。早晚都为她涂妊娠油，从脖子到脚后跟一处也不落下，还说，“我绝不能让你长一根纹”。

“那个瞬间，我觉得就是这个男人了，我要嫁给他。”霍思燕说，这才是她打定主意嫁给这个男人的那一瞬间。

而杜江也说，“我没有马上求婚，我希望她不要觉得是因为她怀孕了，我们必须结婚，我求婚是因为我爱她。”

杜江与霍思燕

那时候，杜江还是没什么名气的演员，任谁看都是女强男弱，但是霍思燕的决定和他的身份地位无关。

李安也说，一段关系中，最重要的就是尊重。

李安

这个世界不是十全十美的，我们看过太多新闻，暴力，性侵，歧视……对于女孩子来说，无论她是雷厉风行自己打拼，亦或是跌跌撞撞还在成长，没有女孩过得容易，但她们依旧善良，勇敢努力，也都想被人懂，被人珍惜。

欣赏她的精心打扮，了解她的理想抱负，真心欣赏她的优秀，在她故作坚强时，给她一点理解和包容。

“你很棒，真的很厉害。”

“今天你也很可爱，很漂亮。”

“不会，你不会因为年龄或者其他什么而贬值，你就是你。”

女孩子要的有多简单呢，无非就是在每一个瞬间，她有感觉到被真诚以待。女孩子要的从来不是金山银山，放在心上的尊重就足够感动她。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）