陈羽凡婚变一年后含泪谈婚姻：我相信爱情

文章来源于微信公众号：心之助

因为白百何“一指禅”事件而宣布“无限期退出娱乐圈”的陈羽凡，回来了。

近期，羽泉组合参加了最新一期的《鲁豫有约一日行》，这也是陈羽凡再度回归，对于一年前事件首次做出回应。

“怕了，因为有儿子。”

“爱情若是粪土，婚姻就是坟墓。”

“生活永远比戏剧更夸张。”

陈羽凡

婚姻是种生活方式

一年多的时间里，陈羽凡变了很多。

经历离婚风波后的陈羽凡，脸上似乎多了几分沧桑，但眼神却更加超脱。

鲁豫问，“你现在对于婚姻是什么态度？”

陈羽凡回答，歌词里写过，爱情若是粪土，婚姻就是坟墓。

也许是因为相爱容易但相守太难，宣布离婚后的羽凡，并没有将两人的爱恨轻易放下。

面对记者们的围堵，还未走出离婚伤痛的羽凡没有再克制自己的情绪，他将球杆挥向了车门，也把自己的委屈喊了出来：

陈羽凡崩溃大喊

陈羽凡崩溃大喊

不是不想告别过去，可舆论并不想善罢甘休。

而如今，再次见到他，他不再是那副桀骜不驯的摇滚青年的模样，眉目间写满了沧桑令人心疼。

鲁豫问，“那你还相信爱情和婚姻吗？”

陈羽凡说，我绝对相信爱情，因为这是人最直接的东西。

陈羽凡表示相信爱情

“那婚姻呢？”

“婚姻是种生活方式。”陈羽凡回答道。

“有爱情成全的生活，它一定是幸福美满的，但另一面又是痛苦的。”

婚姻是一种生存方式

在这个出轨年代，婚姻的意义是什么？

婚姻的意义到底是什么？

陈羽凡说，婚姻是一种生活方式。而我们认为：婚姻，首先是一场持久并亲密的关系。

前几天看了一部电影《爱情与灵药》，一个约炮变真爱的故事。

故事内容没什么特别的，一个情场花花公子遇到了一个同样放荡不羁的漂亮妹子。两个人除了炮友关系之外，竟然不知不觉产生了真正的爱情。

他们之前，从纯粹的身体关系，上升到了精神需要的关系。

这种关系是怎么产生的呢？

从小被原生家庭深深伤害的男主从女主那里得到了四样东西：相信、肯定、欣赏和需要。

因为身患怪病而感到自卑的女主从男主那里也得到了两样东西：存在感、被需要感。

被需要感

只有在关系中，爱情和婚姻才能持续存在。

而仅仅拥有关系——婚姻关系、家庭关系、工作关系、朋友关系，是不够的。真正让我们感受到存在感的是：

在关系中，被看见。具体点说，我们的感受，被对方看见。

我有一个咨询者，叫茹茹，她在描述自己为何结婚的时候，说了这样一段话。她说：

“没有他的存在，我便掉入荒原的世界。那个世界是黑白的，乌云层层盖住天空，被大风吹着，无序地飘移着。一望无际，杂草丛生。而我，一个孤单的小女孩，便站在了这片荒原中。”

没有关系的我们，如果内在的力量不够强大，将会仿佛生活在荒原的世界里。而拥有关系，以及在关系中被看见，是婚姻幸福的重要因素。

关心

人类经验的核心，有一种根本焦虑，称为“存在性焦虑”。人类活动大部分是为了适应这种基本感受。

我们的一生有很多的关系，而婚姻关系，是最能让我们获得存在感的途径。因为在婚姻关系，这种存在感是不可替代的。

也就是说，在婚姻关系中，我们能获得一种“我的眼里只有你”的感觉，那是一种独一无二，不可替代的感觉。

你需要somebody，还是nodody？

豆瓣8.6高分电影《寂寞芳心》中，有这么一个男人，他是一家餐厅的老板，有着很好的工作，事业成功，长相英俊，可就是无法开展亲密关系。他会付钱给一些女性，然后得到一晚上短暂的温存，总是过着自由却孤独的生活。

终于，他遇到了心仪的女主角，她开朗、迷人，宛如天使。男主对她一见钟情，并展开了热烈的追求。

一见钟情

在两人关系逐渐深入以后——男主带女主见了自己的母亲，女主和男主家人越来越亲密。男主在感觉“别人闯入自己的生活”以后，便选择了分手。

男主说，“这（和别人建立亲密关系）太难了，太难了。”

女主说，“你被冰雪包围着，快要被冻死了。长眠感觉固然好，但你会死去而不自知。”

分手后的男主，却对女主仍然恋恋不忘，后悔不已，时常跑到女主工作的地方，远远观望。直到有一天，他再也看不到女主的身影，直到有一天，女主已嫁为他人妇。

自由的生活固然好，但自由的代价是，我们永远都是nobody。Nobody，没有人认识的，不存在的。

自由的代价

1938年，哈佛大学一项持续78年之久的“格兰特幸福公式”研究。

这个被称为史上持续时间最长、最全面、最昂贵的心理和社会学实验。目的，只是为了寻找幸福人生的公式。

研究结论指出：爱才是真正重要的。

第四任负责此项目的主管、哈佛大学教授Robert Waldinger指出：

好的亲密的关系，对我们的健康和幸福是有益的，这是永恒的真理。但为什么我们办不到呢？因为关系，麻烦又复杂，需要一辈子投入，无穷无尽，而且一点也不高大上。因而，我们总喜欢找捷径。

找捷径，追求外在的——成功、价值感、权利。

当你被一个人深深的看见，便不会去追寻万众的瞩目。被全世界看见，可能抵不过被一个人深深看见。

婚姻：在关系中，走向亲密

鲁豫在采访结束之后，曾这样评价羽凡：

我觉得羽凡是走出来了，只不过过去的经历，对于他的改变，我认为是巨大的。这个改变到今天，还是有着巨大的影响的，我能够看到这个人整个是收起来的、是紧张的。

的确，经历过离婚大戏后，那个曾经在台前洒脱不羁的陈羽凡，也逐渐收起了锋芒。他成长了很多，人生也开始重新向好的方向发展。

只是，这样的成长，这样的功成名就，还是最初的他想要的人生吗？

羽泉

前段时间刷屏了的俞飞鸿，在节目里阐述了自己的婚姻观。

当被冯唐问道：一个人待着会觉得烦吗？会需要跟人聊天吗？

她正面回绝：只有精神世界丰富，就没有问题。

俞飞鸿

当然，强大、美丽如俞飞鸿，可以自信地甩出“我47岁不结婚，关你们什么事”。但后面的对话却揭示了她不婚的真实原因——

两个人在一起的孤独，可能比一个人的孤独更悲伤啊。

俞飞鸿

对于每个人来说，不是不需要婚姻，也不是不需要关系，只是关系的质量，才是决定幸福的根本。

有句描述婚姻的话，颇有深意：

婚姻，就像缝衣服。我们每个人，都像一件充满破洞的衣服。而高质量的婚姻关系，可以将我们的破洞缝补起来，成为一件完整的衣服。

在婚姻中也许直到产生了问题，夫妻形同陌路，孩子心理失衡。有人想去解决问题，却无从下手。有人选择不去面对，自欺欺人。当然也有人经过重重努力，走出困境。

经过反思和理性选择的婚姻观念，才能更好的指导我们的行动，避免或者解决问题。如下图所示：

两种不同的人

不同的婚姻观

我们如何获得高质量婚姻，把破洞不堪的衣服，缝补起来，从而完成自我实现的过程呢？

答案就是：面对自己的深渊，去面对自己的脆弱，走出舒适区。

懂得爱：在亲密关系中成长

亲密的本质是什么？

没有任何伪装或防卫，把自我最深处的部分向他人也向自己展现，相信有人肯接纳我们内在的黑暗面。

亲密的关系一定是：内在最黑暗、最不堪的那一面被看见，被理解。于是，黑暗便见了光，便不再黑暗。

不再黑暗

在我的朋友圈里，最幸福的女人就是玥玥。

她在和现在的老公恋爱时，曾经战战兢兢畏手畏脚，而原因是：玥玥患有疾病，不能生育。

曾经被前夫离婚，也是因为这个原因。这也成为她一直隐隐作痛的事。

在遇到现任时，玥玥一直在犹豫要不要告诉对方。后来她觉得，反正早晚都要知道，与其隐瞒下去最后再落下不欢而散的结果，还不如现在就坦诚说出来。

玥玥：对不起，我可能，没有办法怀孕。

老公：没关系，我不喜欢小孩。

从前车马很慢，书信很远，一生只够爱一个人。

还有一个咨询者小白，曾经因为老公频繁出轨选择离婚。在遇到现任时，小白向我说道：“有一个去迪士尼玩，他一直看手机。我疑心病犯了，直接扇了他一巴掌。后来意识到自己错了，就哭了出来。”

“然后呢？”我问。

“他当时什么也没说，只是把我拉入怀中，抱着我，对我说了七个字——‘我知道。没关系的。’”小白叹了一口气，继续说道，“从那以后，我再也没有‘作’过了。”

我们每一个人的成长过程中，或多或少，都带有伤口，这些伤口会让我们变得很尖锐，或者很敏感，当我们的伤口被看见，被理解，而不是被批评和评价的时候，伤口便得到了疗愈。

所以，突破亲密障碍，最重要的，就是不批评、不评价。这让人感觉到，即便暴露了内在的黑暗面，也没有关系。

在《我的前半生》里，唐晶说：爱情易逝，婚姻易碎，所以我日月兼程追求精神的独立。

而我想说，一个人时各自牛逼，两个人时天下无敌。

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