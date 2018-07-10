想要一举拿下男人心，先学会如何正确对待约会

有些男生在约会的时候，或许说话笨笨的，所以这个时候你可以通过制造聊天话题来增强你们之间的情感，

原标题：如何正确对待约会？

文章来源于微信公众号；家庭医生在线

作为一个新时代的女性，对于男性的掌控应该不再像从前一样含含蓄蓄的，不加以适当的表达，因为不同的男生他们性格不同，他们所需要的女性的性格也有所不同，所以在第一次约会的时候看穿男人的心思，可以促进你们之间的情感。下面就让我们走进今天的文章，一起来看一看吧。

约会

如何正确对待约会？

1、时间上的安排。一般来说，星期一到星期四的时间来约会不会影响到大家周六周天的休息时间，同时也可以让约会一天的美好心情，在第二天工作的时候变得更加有干劲了，所以一个合适的约会时间也变得尤为重要。

2、地点场所选择。一般来说，当你在选择约会场所的时候，应该选择一些浪漫或者是双方能有共同话题和互动的地方，不然的话去选择一些嘈杂的地方，会让你与对方之间的谈话变少，而且不利于你们之间的情感交流。

3、制造聊天话题。有些男生在约会的时候，或许说话笨笨的，所以这个时候你可以通过制造聊天话题来增强你们之间的情感，同时你在制造聊天话题的时候也应该予以含蓄，不要说得太多了反而让对方觉得你非常的聒噪。

聊天话题

根据约会对象着装

1、约会内向型男生。一般来说，因为内向型的男生往往是比较被动的，所以这个时候你可以选择运用较为主动的色调或者是较为大方、能够体现女人味的款式，同时也可以选择一些质地光滑细腻的服装，这样更会衬托出你的女人味，也会让男人对你刮目相看。

2、约会外向型男生。外向型的男生往往喜欢邻家妹妹，因为他们在两个人交往的时候，很喜欢把控主动选，这个时候你就可以选择清新淡雅的色彩，而衣服的款式最好简洁，质地也更加朴素的服饰形象，这样会让你看起来柔柔弱弱的，男生也更想要保护你。

3、约会综合型男性。对于综合型的男生而言，他们已经不单单的想要某一类的女性，想要把握住这种男生的心思，在色彩、款式、质地三个方面都要好好的花一番心思，选择一些既富有女人味又富有个人风格的搭配，不仅会让男人眼前一亮，还会让男人对你刮目相看，更加的愿意与你交流。

总而言之，要想在第一次约会的时候，要想看穿男人的心思，就应该懂得把控男人的心思，不同性格的男生喜欢的女生类型也不同，而且你应该做到的行为举止也应该有所改变，这样才能更好的抓住他的心思。

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