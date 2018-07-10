如何成为一名独立悦己、气场两米八的女人

我很庆幸自己是一名女性，我热爱我的身体，我的头脑，我的柔弱与我的刚强。

文章来源于微信公众号：Yummy精选

《傲骨之战》

今天来跟大家分享一些独立女人的故事：

通过新来的意大利实习生，我认识了她的室友汉娜，汉娜29岁，有着典型德国女人的姿态，漂亮而粗犷。最近她刚与在一起快要8年的男友分了手，原因是她不想结婚。

她总是笑着说，当然也会很想他呀！但是比起在一起还得结婚来说，不如分手了继续单身更爽快。

我觉得惊讶，还是忍不住问了很傻的问题。

那你不觉得难过吗？

她停顿了一下，说：难过，但是我知道很快就会过去了。

在德国我还认识一位女生朋友苏珊娜，她也是南德本地人，为了与男友继续生活在一起放弃了去巴西实习的机会，她现在唯一的目标就是赶快嫁给男朋友，越快越好，我总问她，你为什么那么着急呀？

她说：因为我知道这是我想要的。

相比之下，我还是比较喜欢与汉娜见面。

在欧洲接触到形形色色的女孩，无论价值观是否合拍，她们让我特别欣赏的一点是对自己的确认，对自己身份的清晰认知，她们没有在取悦社会，也不可能迎合父母，她们所要的只是内心渴望的，有时是自卑的，有时是自大的，是软弱，也可能是坚强的，是我认为女人最有魅力的样子。

有的女人看似极淡却极有味，有的女人回眸一笑百魅生，有的女人暴戾愤怒疯狂，也不如徐志摩轻声道来：最是那一低头的温柔。

女人，可以无情却柔媚，可以好事又解意，可以优雅而豪杰。

希望我们千万不要成为别人希望我们成为的样子！

我想推荐几部非常喜爱的关于女性的剧集，善与恶，美与丑，刚与柔，从不同角度全部叙述一通，有剧情有张弛也有活力。

01

傲骨之战 The Good Fight

《傲骨之战》

《傲骨贤妻》的衍生剧，女人在职场在婚姻的权利得失描述得都很精细。如果是律政剧的角度《傲骨贤妻》会更加精彩一些，但是如果是关于女人，《傲骨之战》绝不逊色。

我很喜欢女主角之一卢卡，她性格刚烈，来势汹汹，即使大着肚子也绝不向孩子他爸轻易妥协，同为律师的孩子他爸高颜值，高富帅，他对卢卡也是万分紧张动了真情，在屡次三番的求爱下，终于在一个晨光熹微的清早，在门外等她，跪下来求她嫁给自己，卢卡表情停滞一秒，那时我以为她就这样被感动了，结果，她拼命的摇头拒绝，坚决不认可他的行为。

卢卡拒绝男友的求婚

在《傲骨之战》的世界里，男人原本就不是人生的重心。

另一位《傲骨贤妻》时代的元老级女主，戴安，则更是让人拍案叫绝。少了年轻人们的鲁莽与好强，戴安作为律师行的合伙人始终挂着权力的光环，她老道，深谙世故，优雅从容，却也常常被人生击得遍体鳞伤，被爱人欺骗，被同事（Alicia）当面背叛，该剧的两季开篇则都是戴安遇见了重大挫折，第一季失去了全部的财产，以及第二季首集精彩的葬礼衔接。

戴安

从金钱到政治，从婚姻到正义，这部剧叫我看透了女人的强大，与在任何年龄段都在追寻进步的迫切。

女人的强大

02

《衰姐们》

豆瓣上将这部HBO的原创剧集译名为《都市女孩》，我更喜欢《衰姐们》，同样是四个女孩，同样是在纽约，但不像《欲望都市》那种光鲜亮丽也不把爱情当作生活的答案，更不总把“fabulous”挂在嘴边！这四个女孩像极了我们身边的女孩，更重要的是，像极了我们身边每个女孩的缺点。

有缺点的女孩

汉娜（也是本剧的编剧与导演），她自命不凡，有时候自卑却又常常傲世轻物，高人一等，她的人生看上去真的不是那么顺利，与父母的代沟，与朋友的分裂，在爱情里也似乎从来是个弱者，但是她也阳光，她也自爱。

汉娜

有一阵子汉娜失意到付不起房租，她回到父母居住的小镇要钱，突然感受到了另一种生活的安逸，这里有大大的房子，稳定的生活与很绅士的男生，她也感叹，为什么我们偏偏要在纽约生活，为什么我们甘心做纽约的奴隶？而且它还千方百计地想要离弃我？

第二天醒来，却还是义无反顾地选择回到纽约，回到她的生活，因为离开以后的自己与当地的朋友再也找不到共同的话题，派对上的节目又是如此的老土，即使在纽约她没有拥有更好的生活，但是却好像拥有了全世界一般安心。

我想，那是属于所有跋涉山川，渴望遇见整个世界的年轻人的共鸣。

年轻人的共鸣

这部剧特别神奇，每个人都那么讨人厌，但又叫观众欲罢不能。

03

了不起的麦瑟尔夫人

了不起的麦瑟尔夫人

50年代的背景，人设轻松又贫嘴，这部剧我可以说是一口气看完的，女主角实在是太讨喜了，爱不释手。

女主家境殷实，嫁个了心爱的男人，却如教科书般被丈夫劈腿女秘书，原本以为这只是婚姻里的一个小插曲，丈夫却竟然选择毅然离去，于是，正剧终于开始了，麦瑟尔夫人将要自强自立了。

女主与丈夫

剧情的背景设置在美国梦幻的家庭主妇时代，在结婚以后的每一天，女主都会在丈夫睡去以后，悄然溜进卫生间开始卸妆做头，又在翌日他醒来以前将自己打扮好，才在床铺上睡下，当我看到女主的妈妈原来一辈子也是这样与爸爸生活的，真是笑出了声。

打扮

要说最喜欢的桥段，并不是女主角插科打诨地做女相声表演，而是她第一次开始工作的桥段，她也有打表的工作卡，穿着商场的制服，在一楼为各位妇人售卖化妆品，女主的爸爸还特意前来远远的观望，自己的女儿真的在工作了？虽然只是销售员的职位，可是那种充实与自我实现的满足感，是我觉得女主真的可以非常骄傲的时刻。

打扮

04

福斯特医生

福斯特医生

这是一个厚积薄发手撕小三的故事，对了，看第一季就够了，第二季彻底烂尾了，好可惜！

有一天，福斯特医生在丈夫的围巾上发现了一丝金色的头发，于是，她寻踪觅迹凭借女人要命的第六感，还真的发现了第三者的出现，更气愤的是不仅男主骗了她，连她身边的同事朋友都在帮助隐瞒这段婚外情。她选择隐忍？还是选择爆发？虽然只有短短的5集，但却教育意义极深。

福斯特医生发现丈夫出轨

如果是我发现了自己伴侣的背叛，恐怕憋不过3秒钟便会从暴怒、嫉妒转移至深不见底的失望，我一定会找到他当面对峙，福斯特医生却十分冷静，她对同为丈夫好友的同事说到：“我必须先了解清楚他们的感情有多深。”

为什么呢？为什么你一定要弄清楚呢？他不是背叛了你吗？

愤怒与冷静

那时我很愤怒，其实，她也委曲求全过，她还奢望着他可能会回心转意？毕竟他们共同建造了一个属于两人的生活，他们养育着一个特别叛逆的儿子，如果可以，也许原谅也并非是最糟糕的情况？可是，如果你不仁，那福斯特医生就会教你如何不义。

05

伦敦生活

《伦敦生活》

“每声大笑背后都是生无可恋”。 这其实是一个关于友情的故事。

fleabag在英式英语俚语里原本就是肮脏又邋遢的人的意思，这部剧咋一看是轻松喜剧的剧情，好像就是一个屌丝女的“丧人生”遭遇，看到结尾却会油然新生一种无助的绝望感，幸好她还有肯为她从继母那里偷雕像的姐姐，幸好，她的生命中还有姐姐这样的身份存在。

《伦敦生活》

同样又是身为女子生活在大城市里的故事，剧很短，故事很简单，看得尴尬症猛犯，却无法同情她，尽管，她根本就不求外人的体谅与共情。

06

小谎大事

《小谎大事》

她们是作为妻子的身份出现在小镇的，但她们与示弱的家庭主妇毫无关系，妮可基德曼不可一世的美，Reese Witherspoon演绎的超级八卦和事佬，魅力十足。

三位女主角

这里是大人们的世界，不像《傲骨之战》的女人们因为拥有丰满的职业而那么一身正气。

在作为母亲的同时要如何在这个社会寻找自己的身份，《小谎大事》并没有直面回应这个问题，但是，因为一个个藏好的伏笔，让这部悬疑剧看起来十分享受。

07

奥丽芙基特里奇

《奥丽芙基特里奇》

刻薄无情无趣，这微不足道的人生，像极了平凡人生的刺。

像阅读一本好文学一般的剧。

剧情让我们一次性从青年步入中年直至老年的生活，作为女性，嫁给了“还可以”的好好先生，那该如何过好这一生呢？这部剧的开展更像是摊开一本好书，有文字对话的沉淀，影像冷静的呈现，还有精湛的表演。

直面老年生活

女主角总是板着脸，对生活好似毫无期望，就算是儿子的婚礼，她也没有办法用力挤出一句祝福的话语，她看上去浑身带刺，无法接近，一开始我把她的生活当作老年后的反例，默默希望自己不会成为她这般刁钻古怪的妻子、母亲与邻居。

老年生活

但是，看到最后，她其实是温柔的，她不过是在看清了生活的模样以后，仍然在用自己的方式坚持活着的人。

结尾时，岁月的蹉跎，老去的是每一个我们，她这样说：It baffles me， this world。 I don‘t want to leave it yet。

08

时间的针脚

《时间的针脚》

这是我看的第一部西语剧，也觉得是最好的一部，除了彻底烂尾的结局，整个过程都是一种享受，与二战历史穿插，女主的美与坚强非常喜欢。

女主角是一位普通出身技艺精湛的女裁缝，也曾差一点预备过上注定循规蹈矩的生活，因为命运的捉弄，机缘巧合成为了造型华丽的女间谍，颠沛流离的人生，像极了同样与战争相联的乱世佳人。

女间谍

这部剧除了一首一尾与爱情似乎没有一丝干系，女主的人生绝不需要一位男主角才能被匹配于完满。在她被大妈收留在坎德拉利亚旅馆里的艰难时光时，大妈有一句直击人心的话：“没有人有义务要去了解你生活里所受的磨难。”从此以后，女主的一生都在惯行这一句道理。

生活的磨难

除了华丽的衣衫，迤逦的风景，女主坚定的眼神，这部剧的魅力还在于它的人物设置都游走在历史真实与虚构的交接，让我们可以窥见二战期间西班牙的命运走向。

原著作者这样述说过：“我们的命运可以是这样，也可以是完全不同的结局。也许我们都没存在过，或者根本没人知道。不管怎么样，我们总在历史的长河下，真实而隐秘地活着。”

结语：

这些剧集并非在向我们传教应该成为一个什么样的女人，它们所呈现的都是每一种生活的可能性。最后，我只想说，我很庆幸自己是一名女性，我热爱我的身体，我的头脑，我的柔弱与我的刚强。

独立而强大的女性

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