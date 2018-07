如何成为一名独立悦己、气场两米八的女人

文章来源于微信公众号:Yummy精选

《傲骨之战》

今天来跟大家分享一些独立女人的故事:

通过新来的意大利实习生,我认识了她的室友汉娜,汉娜29岁,有着典型德国女人的姿态,漂亮而粗犷。最近她刚与在一起快要8年的男友分了手,原因是她不想结婚。

她总是笑着说,当然也会很想他呀!但是比起在一起还得结婚来说,不如分手了继续单身更爽快。

我觉得惊讶,还是忍不住问了很傻的问题。

那你不觉得难过吗?

她停顿了一下,说:难过,但是我知道很快就会过去了。

在德国我还认识一位女生朋友苏珊娜,她也是南德本地人,为了与男友继续生活在一起放弃了去巴西实习的机会,她现在唯一的目标就是赶快嫁给男朋友,越快越好,我总问她,你为什么那么着急呀?

她说:因为我知道这是我想要的。

相比之下,我还是比较喜欢与汉娜见面。

在欧洲接触到形形色色的女孩,无论价值观是否合拍,她们让我特别欣赏的一点是对自己的确认,对自己身份的清晰认知,她们没有在取悦社会,也不可能迎合父母,她们所要的只是内心渴望的,有时是自卑的,有时是自大的,是软弱,也可能是坚强的,是我认为女人最有魅力的样子。

有的女人看似极淡却极有味,有的女人回眸一笑百魅生,有的女人暴戾愤怒疯狂,也不如徐志摩轻声道来:最是那一低头的温柔。

女人,可以无情却柔媚,可以好事又解意,可以优雅而豪杰。

希望我们千万不要成为别人希望我们成为的样子!

我想推荐几部非常喜爱的关于女性的剧集,善与恶,美与丑,刚与柔,从不同角度全部叙述一通,有剧情有张弛也有活力。

01

傲骨之战 The Good Fight

《傲骨之战》

《傲骨贤妻》的衍生剧,女人在职场在婚姻的权利得失描述得都很精细。如果是律政剧的角度《傲骨贤妻》会更加精彩一些,但是如果是关于女人,《傲骨之战》绝不逊色。

我很喜欢女主角之一卢卡,她性格刚烈,来势汹汹,即使大着肚子也绝不向孩子他爸轻易妥协,同为律师的孩子他爸高颜值,高富帅,他对卢卡也是万分紧张动了真情,在屡次三番的求爱下,终于在一个晨光熹微的清早,在门外等她,跪下来求她嫁给自己,卢卡表情停滞一秒,那时我以为她就这样被感动了,结果,她拼命的摇头拒绝,坚决不认可他的行为。

卢卡拒绝男友的求婚

在《傲骨之战》的世界里,男人原本就不是人生的重心。

另一位《傲骨贤妻》时代的元老级女主,戴安,则更是让人拍案叫绝。少了年轻人们的鲁莽与好强,戴安作为律师行的合伙人始终挂着权力的光环,她老道,深谙世故,优雅从容,却也常常被人生击得遍体鳞伤,被爱人欺骗,被同事(Alicia)当面背叛,该剧的两季开篇则都是戴安遇见了重大挫折,第一季失去了全部的财产,以及第二季首集精彩的葬礼衔接。

戴安

从金钱到政治,从婚姻到正义,这部剧叫我看透了女人的强大,与在任何年龄段都在追寻进步的迫切。

女人的强大

02

《衰姐们》

豆瓣上将这部HBO的原创剧集译名为《都市女孩》,我更喜欢《衰姐们》,同样是四个女孩,同样是在纽约,但不像《欲望都市》那种光鲜亮丽也不把爱情当作生活的答案,更不总把“fabulous”挂在嘴边!这四个女孩像极了我们身边的女孩,更重要的是,像极了我们身边每个女孩的缺点。

有缺点的女孩

汉娜(也是本剧的编剧与导演),她自命不凡,有时候自卑却又常常傲世轻物,高人一等,她的人生看上去真的不是那么顺利,与父母的代沟,与朋友的分裂,在爱情里也似乎从来是个弱者,但是她也阳光,她也自爱。

汉娜

有一阵子汉娜失意到付不起房租,她回到父母居住的小镇要钱,突然感受到了另一种生活的安逸,这里有大大的房子,稳定的生活与很绅士的男生,她也感叹,为什么我们偏偏要在纽约生活,为什么我们甘心做纽约的奴隶?而且它还千方百计地想要离弃我?

第二天醒来,却还是义无反顾地选择回到纽约,回到她的生活,因为离开以后的自己与当地的朋友再也找不到共同的话题,派对上的节目又是如此的老土,即使在纽约她没有拥有更好的生活,但是却好像拥有了全世界一般安心。

我想,那是属于所有跋涉山川,渴望遇见整个世界的年轻人的共鸣。

年轻人的共鸣

这部剧特别神奇,每个人都那么讨人厌,但又叫观众欲罢不能。

03

了不起的麦瑟尔夫人

了不起的麦瑟尔夫人

50年代的背景,人设轻松又贫嘴,这部剧我可以说是一口气看完的,女主角实在是太讨喜了,爱不释手。

女主家境殷实,嫁个了心爱的男人,却如教科书般被丈夫劈腿女秘书,原本以为这只是婚姻里的一个小插曲,丈夫却竟然选择毅然离去,于是,正剧终于开始了,麦瑟尔夫人将要自强自立了。

女主与丈夫

剧情的背景设置在美国梦幻的家庭主妇时代,在结婚以后的每一天,女主都会在丈夫睡去以后,悄然溜进卫生间开始卸妆做头,又在翌日他醒来以前将自己打扮好,才在床铺上睡下,当我看到女主的妈妈原来一辈子也是这样与爸爸生活的,真是笑出了声。

打扮

要说最喜欢的桥段,并不是女主角插科打诨地做女相声表演,而是她第一次开始工作的桥段,她也有打表的工作卡,穿着商场的制服,在一楼为各位妇人售卖化妆品,女主的爸爸还特意前来远远的观望,自己的女儿真的在工作了?虽然只是销售员的职位,可是那种充实与自我实现的满足感,是我觉得女主真的可以非常骄傲的时刻。

打扮

04

福斯特医生

福斯特医生

这是一个厚积薄发手撕小三的故事,对了,看第一季就够了,第二季彻底烂尾了,好可惜!

有一天,福斯特医生在丈夫的围巾上发现了一丝金色的头发,于是,她寻踪觅迹凭借女人要命的第六感,还真的发现了第三者的出现,更气愤的是不仅男主骗了她,连她身边的同事朋友都在帮助隐瞒这段婚外情。她选择隐忍?还是选择爆发?虽然只有短短的5集,但却教育意义极深。

福斯特医生发现丈夫出轨

如果是我发现了自己伴侣的背叛,恐怕憋不过3秒钟便会从暴怒、嫉妒转移至深不见底的失望,我一定会找到他当面对峙,福斯特医生却十分冷静,她对同为丈夫好友的同事说到:“我必须先了解清楚他们的感情有多深。”

为什么呢?为什么你一定要弄清楚呢?他不是背叛了你吗?

愤怒与冷静

那时我很愤怒,其实,她也委曲求全过,她还奢望着他可能会回心转意?毕竟他们共同建造了一个属于两人的生活,他们养育着一个特别叛逆的儿子,如果可以,也许原谅也并非是最糟糕的情况?可是,如果你不仁,那福斯特医生就会教你如何不义。

05

伦敦生活

《伦敦生活》

“每声大笑背后都是生无可恋”。 这其实是一个关于友情的故事。

fleabag在英式英语俚语里原本就是肮脏又邋遢的人的意思,这部剧咋一看是轻松喜剧的剧情,好像就是一个屌丝女的“丧人生”遭遇,看到结尾却会油然新生一种无助的绝望感,幸好她还有肯为她从继母那里偷雕像的姐姐,幸好,她的生命中还有姐姐这样的身份存在。

《伦敦生活》

同样又是身为女子生活在大城市里的故事,剧很短,故事很简单,看得尴尬症猛犯,却无法同情她,尽管,她根本就不求外人的体谅与共情。

06

小谎大事

《小谎大事》

她们是作为妻子的身份出现在小镇的,但她们与示弱的家庭主妇毫无关系,妮可基德曼不可一世的美,Reese Witherspoon演绎的超级八卦和事佬,魅力十足。

三位女主角

这里是大人们的世界,不像《傲骨之战》的女人们因为拥有丰满的职业而那么一身正气。

在作为母亲的同时要如何在这个社会寻找自己的身份,《小谎大事》并没有直面回应这个问题,但是,因为一个个藏好的伏笔,让这部悬疑剧看起来十分享受。

07

奥丽芙基特里奇

《奥丽芙基特里奇》

刻薄无情无趣,这微不足道的人生,像极了平凡人生的刺。

像阅读一本好文学一般的剧。

剧情让我们一次性从青年步入中年直至老年的生活,作为女性,嫁给了“还可以”的好好先生,那该如何过好这一生呢?这部剧的开展更像是摊开一本好书,有文字对话的沉淀,影像冷静的呈现,还有精湛的表演。

直面老年生活

女主角总是板着脸,对生活好似毫无期望,就算是儿子的婚礼,她也没有办法用力挤出一句祝福的话语,她看上去浑身带刺,无法接近,一开始我把她的生活当作老年后的反例,默默希望自己不会成为她这般刁钻古怪的妻子、母亲与邻居。

老年生活

但是,看到最后,她其实是温柔的,她不过是在看清了生活的模样以后,仍然在用自己的方式坚持活着的人。

结尾时,岁月的蹉跎,老去的是每一个我们,她这样说:It baffles me, this world。 I don‘t want to leave it yet。

08

时间的针脚

《时间的针脚》

这是我看的第一部西语剧,也觉得是最好的一部,除了彻底烂尾的结局,整个过程都是一种享受,与二战历史穿插,女主的美与坚强非常喜欢。

女主角是一位普通出身技艺精湛的女裁缝,也曾差一点预备过上注定循规蹈矩的生活,因为命运的捉弄,机缘巧合成为了造型华丽的女间谍,颠沛流离的人生,像极了同样与战争相联的乱世佳人。

女间谍

这部剧除了一首一尾与爱情似乎没有一丝干系,女主的人生绝不需要一位男主角才能被匹配于完满。在她被大妈收留在坎德拉利亚旅馆里的艰难时光时,大妈有一句直击人心的话:“没有人有义务要去了解你生活里所受的磨难。”从此以后,女主的一生都在惯行这一句道理。

生活的磨难

除了华丽的衣衫,迤逦的风景,女主坚定的眼神,这部剧的魅力还在于它的人物设置都游走在历史真实与虚构的交接,让我们可以窥见二战期间西班牙的命运走向。

原著作者这样述说过:“我们的命运可以是这样,也可以是完全不同的结局。也许我们都没存在过,或者根本没人知道。不管怎么样,我们总在历史的长河下,真实而隐秘地活着。”

结语:

这些剧集并非在向我们传教应该成为一个什么样的女人,它们所呈现的都是每一种生活的可能性。最后,我只想说,我很庆幸自己是一名女性,我热爱我的身体,我的头脑,我的柔弱与我的刚强。

独立而强大的女性

