《侏罗纪世界2》：新时代女性的崛起已经势不可挡

我和你在一起，并不是为了做你背后的女人，而是为了成就更好的自己。

文章来源于微信公众号：彬彬有理

从《侏罗纪世界1》开始，这部系列电影的画风突变。

女主不再是萌蠢无知的傻白甜，摇身一变成为了美丽性感聪慧勇敢的霸道总裁。

在近期上映的《侏罗纪世界2》中，女主克莱尔继续着她开挂的人生。

侏罗纪系列对女主人设颠覆性的改变，仅仅是迎合市场，又或是因为脑洞大开？

其实，在侏罗纪系列陪伴我们走了二十余年的过程中，我们的时代、社会和价值观一直在发生着翻天覆地的变化。

女性的崛起已成为时代无法阻挡的趋势，女性的需求也从过去的传统观念转化为全新的理念。

《侏罗纪世界》女主

女性对自我价值的追求的转变

现代社会，越来越多的女性像女主克莱尔一样，不再把恋爱和婚姻当成终身理想，而是把事业和追求放在自己人生的第一位。

当今社会大龄剩女的口头禅也无比霸气：我宁可成为一个富有的老姑娘，也不想成为一个贫穷的黄脸婆。

在这个更加艰难的时代里，每个人都在为自己的未来和幸福努力打拼，比起把命运交付给充满不确定性的男人和婚姻，还不如靠自己的实力打拼出一片绚烂天地。

影片中每日在家相夫教子的克莱尔姐姐，沉浸在婚姻危机的痛苦中无法自拔，满面沧桑，憔悴不堪。

与之形成鲜明对比的是妹妹克莱尔，作为侏罗纪主题公园的第一负责人，穿着小香风踩着恨天高画着精致的妆容，神采奕奕而又朝气蓬勃。

从第一部里是侏罗纪主题公园的运营总监到第二部里恐龙保护协会的负责人，理想和事业可谓是克莱尔最好的化妆品。

克莱尔

难怪她每次见到老情人欧文的时候都底气十足，气场全开：老娘可是无数次救你于水火的护草使者！

女性对婚恋的需求不再是

“执子之手，与子偕老”

还记得第一部克莱尔和欧文第一次会面时候的尴尬场景，直接暴露了两人的情人关系。

而令人叹为观止的是，在第一次啪啪啪之后，克莱尔居然跟没事人一样地甩了欧文，该干嘛干嘛，还抱怨欧文在约会时的穿着过于随意，让男主既委屈又无奈。

当女人不再为爱情和婚姻所困的时候，择偶观立马会变得比男人还现实，对伴侣的要求比男人还挑剔。

只有当两个外甥成为欧文迷弟的时候，克莱尔嘴边才露出一丝心满意足的笑容，仿佛在说：这才是我男人该有的模样！

欧文

当女人的自我价值越来越高的时候，对婚姻的需求就会越来越低。

她们很清楚自己想要的男人是什么样的，想要的生活品质有多高。

所以她们绝不会因为爱情或者婚姻放弃自我牺牲事业，而是把男人和爱情当做自我生活中的一种调剂品，为自己的幸福锦上添花。

尽管当外甥们夸奖欧文的时候沾沾自喜，在共同度过危机的时候激情拥吻，然而在第二部的开篇我们再一次尴尬看到：克莱尔和欧文又分手了。

久别之后的第一次见面，二人又开始相互吐槽，然后继续重温旧情。

然而这并不是因为克莱尔和欧文的感情发生了问题，而是他们都有各自的追求和事业，他们的爱情仅仅是一道让彼此变更好的催化剂，而不是束缚和控制彼此的羁绊和锁链。

他们的爱情世界里，不需要为彼此牺牲或者付出什么，也正因为如此他们的爱情才会让彼此感到轻松舒适，无忧无虑。

历经千帆

既可以无所顾忌地说走就走，也可以随时随地地旧情复燃。

克莱尔的爱情观也是现代女性爱情观的一个缩影：

我爱你，但并不代表你就是我的全部。

我爱你，并不意味着必须要长相厮守。

我爱你，并不代表着我们要互相干涉和控制彼此的空间和自由。

我和你在一起，并不是为了做你背后的女人，而是为了成就更好的自己。

女性对自我成长与独立的追求

近年来，我们的世界除了结婚率的不断下降，离婚率也呈现出大幅上升的局面。

女性逐渐走向独立以及重视自我成长所带来的另一个社会现象就是，她们不再会步前辈们的后尘而选择委曲求全，不再像七八十年代的妇女一样认为人生就是守着一个人凑合一辈子。

一旦意识到自己的伴侣无法满足自己的需求，她们会毅然决然地选择离婚。

所以80后和90后成为了不再为父母子女而活的一代，而是为自我而活的典范。

尽管经常被社会抨击为自私的一代，然而这种果断与自我也为他们自己未来的幸福奠定了基础。

就像影片中的克莱尔一样，她爱事业爱恐龙爱自己，唯独对恋爱和婚姻兴趣缺失。

或许她会和欧文结婚，但是绝不仅仅是因为爱情，而是彼此之间精神的契合，理想的共性和发自内心的欣赏。

精神应当契合

除此之外，无论是社会还是男性群体，对女性的审美也在这个过程中发生着潜移默化的变化。

萌萌蠢蠢的“傻白甜”已逐渐失去市场

过去的影视市场充斥着各种“傻白甜”女主，除了长得好看心地善良之外一无是处，会被各种优秀男人追求。

现在当观众看到这样的场景只会不耐烦地关掉视频。

男人喜欢蠢一点的女人，因为她们更容易被骗上床。与此同时，如果让他们和一个“傻白甜”过一辈子，那几乎是不可能的。

社会竞争越发激烈，工作事业压力山大，谁会愿意放弃一个好帮手选择一个“坑队友”呢？

男人不是超人，他们也是人，他们也有艰苦困难的时候，他们需要的是一个同舟共济的伴侣而不是一个中看不中用的花瓶。

在爱情中男人对精神的需求越来越高

随着社会越来越开放，男人对女人肉体的欲望也在逐渐下降。

他们需要的是一个能够倾听自己心声，能够缓解自己压力，能够安抚自己情绪的灵魂伴侣，而不是一个只会问吃什么喝什么，只懂得要这要那的花瓶女。

比起日益让他们乏味的啪啪啪，他们更希望自己的女人能够和自己进行灵魂之间的沟通，希望自己的女人能够像好基友一般陪他们看《头号玩家》，玩《王者荣耀》，吃着小龙虾喝着啤酒看着世界杯。

成熟的女人魅力值逐渐飙升

以前广为流行的一个段子是这样说的：无论是哪个年龄段的男人，都会无一例外地选择20~25岁的女人做伴侣。

然而随着时代的发展，我们所看到的却是姐弟恋遍地都是，成熟女性魅力飙升。

这个现象不仅仅反映的是女人越来越高超的保养技巧，更多地展示出男性择偶观所发生的重大改变。

他们的审美正在逐渐脱离肤浅的稚龄化择偶，而是趋于更加理性和成熟的选择。

成熟女性的魅力在于她们的阅历丰富，见过太多的世面，经历太多的事情，让她们在与异性的交流当中始终保持着令男人轻松与舒适的状态。

成熟女性的舒适状态

而高于年轻女人的情商以及阅尽千帆的淡泊，则会让她们的伴侣有一种难以名状的安全感，他们深深地明白：

当他们遇到挫折痛苦脆弱的时候，这个女人是可以信任和依靠的。

当他们苦恼烦闷的时候，这个女人是可以理解自己并且给予安慰的。

当他们承载不了人生的压力时，这个女人至少是可以帮助他一起扛起重担的人。

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