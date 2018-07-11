杨澜俞飞鸿：女人要么读书，要么庸俗

一个女人要在人群中脱颖而出，哪里还需要皮囊，由内而外散发的气质就足够闪耀。

文章来源于微信公众号：维小维生素

一个女人最高级的美和真正的底气是什么？

是精神丰盈、内心充实，不会因时间的推移而渐渐在生活中失控；

是敢于活出自我，不需要用男人的价值来证明自己；

是不惧怕时间和衰老，永远美丽和坚强。

女人的气质

杨澜就是这样的女人。

知名媒体人、慈善家、畅销书作家……被福布斯评为全球最具影响力的100位女性之一，事业顺风顺水；

有一位相敬如宾的丈夫、一对聪明懂事的儿女，家庭美满和谐。

她身上的标签和荣耀，不仅被众多女性视为人生目标，甚至很多男人也望尘莫及。

究竟是什么，造就了她的优雅与优秀？

杨澜

大学刚毕业的杨澜到央视参加《正大综艺》主持人选拔，评委看着她，很直接地问：“你觉得自己漂亮吗？”

面对这个“失礼”的问题，杨澜回答：“我不算漂亮，但也不丑。我觉得自己挺有气质的。为什么女孩子一定要漂亮？做主持人更重要的是要有自己的见解，不是吗？”

就这样，杨澜获得了评委的青睐，也在之后获得亿万观众的肯定，改写了当时央视女主持人的既定形象。

主持时的杨澜

2009年，杨澜作客李咏的《咏乐汇》，李咏抛出了一个刁钻的辩论题：“女人是嫁得好重要，还是干得好重要？”

就在现场的嘉宾讨论地难解难分的时候，杨澜的回答获得了全场的热烈掌声：“女人干得好是基础，嫁得好是必要。”

杨澜与李咏

知性自信的气质为她带来了人生的宝贵机会，超群的情商让她赢得了尊重与认可。

而她的气质与情商，从何而来？

“阅读让我的工作和人生非常受益。”杨澜说。热爱阅读，不断地自我提升，造就了杨澜的优雅与优秀。

大学本科时期，她就热爱阅读，无论是历史书、人物传记还是心理类书籍，只要是增长见识的读物，她都找来读。

杨澜

今天的杨澜，也一直保持着阅读的习惯，再忙也会抽时间看书；她还专门在公众号上开设了阅读栏目，常常和粉丝分享读书心得和收获。

一次采访基辛格博士，杨澜把他的所有博士论文看了个遍。杨澜说，“读那么多东西，也并不一定用到，但只是为了不问愚蠢的问题而已。”

杨澜

杨澜说过一句话，堪称万千女性的人生格言：

“有人会问，女孩子上那么久的学、读那么多的书，最终不还是要回一座平凡的城，打一份平凡的工，嫁作人妇，洗衣煮饭，相夫教子，何苦折腾？

我想，我们的坚持是为了，就算最终跌入繁琐，洗尽铅华，

同样的工作，却有不一样的心境；

同样的家庭，却有不一样的情调；

同样的后代，却有不一样的素养。”

杨澜

台湾作家林清玄说：“三流的化妆是脸上的化妆，二流的化妆是精神的化妆，一流的化妆是生命的化妆。”

阅读，便是一种生命的化妆。它能改变女人的心理和精神状态，真正地做到反转时光，琢颜如玉。

生命的化妆

娱乐圈美女如云，但细数那些真正有气质、有底气的女人，没有一个不是热爱阅读的。

优雅女神俞飞鸿的大学同学曾回忆，俞飞鸿以前是最爱看书的那个：

别人忙着恋爱的时候，她看英文书，以至于以后能用英语演戏生活；

别人睡懒觉的时候，她天天早起用功，最后拿到奖学金。

俞飞鸿

一代女神林青霞，40岁那年洗尽铅华，嫁做人妇，成为一名家庭主妇；20年后，年过六十的她重回大众视线，依然美得不可方物。

让她保持淡定从容和美丽的，是阅读和写作。“我的客厅，书房，睡房，洗手间和镜子上，到处都是书。”

林青霞

美得知性、得体，有控制感的源袁泉，有美满的家庭，幸福的生活，活得不慌不忙。

有网友曾发帖，自己孩子跟袁泉女儿就读同一所兴趣班，有一天到门口等孩子下课，在清一色刷手机的家长中间，一眼就看到捧着书的袁泉，格外显眼。

袁泉

看，一个女人要在人群中脱颖而出，哪里还需要皮囊，由内而外散发的气质就足够闪耀。

读书，会带给女人一种笑对生活的从容，和谁都拿不走的独特气质。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）