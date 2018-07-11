恋爱专家：女生要主动，不然等来的是渣男

英国的恋爱专家Matthew Hussey从男生的角度说：女生要更主动些，如果你只是坐等男人来找你，那你等来的多半是渣男。

文章来源于微信公众号：职业女性

恋爱中我是否该主动？是该选择维持高冷形象，还是该直接向男生表达心意？

相信这是困扰无数女孩子的问题。

英国的恋爱专家Matthew Hussey从男生的角度说：女生要更主动些，如果你只是坐等男人来找你，那你等来的多半是渣男……

为什么呢？来听听Matthew Hussey分析男生的心理活动：

一、多数男生并不懂撩妹

Matthew Hussey说，男生都懂一个道理，在恋爱中要采取主动。

但问题是，他们并不太知道如何正确表达自己的感觉。

男人不知道如何表达

男生从小就觉得自己应该是恋爱中采取主动的一方。就算父母没教过，看电影也学到了。

不过，电影归电影，现实生活中，你身边的男生可能就没那么主动了。因为，他们根本就不知道该怎么向女生表达心意啊。

所以现实情况是，我们在生活中发现了吸引自己的女性，但却不知道该做些什么。

此刻我的感受是——

二、只有极少数男生会主动

Matthew Hussey画了一个男生分布图：

只有少部分的男生会追求所有他们喜欢的女生，还有更少的一部分男生，会追求所有女生，这种人还有个学名——渣男。

渣男

还有一部分男性不会主动接触任何女生。

一部分男生不会接触任何女性

而剩下的那大部分男生，他们都在等待合适的时机。

剩下的男性在等待剩余的时机

而他们面临的难题，又回到了前面所说的：

男生不太会判断什么时候是合适的时机。

就算知道这是正确的时机，男生们也不知道该怎么做。

总结来看，阻碍男生接近你的，是他们的“灵魂三问”：该干什么？怎么做？何时做？

三、女生需要主动

接下来就是女生需要思考的问题了。女生们是否该对男生主动一点呢？

不少女生或许都那么想过：

如果那个男生连接近我的勇气都没有，他绝对不是我想要的人。

有多少人说过这种话？在座的女性观众哗哗都举起了手……

很多人举起了手

Matthew Hussey表示：你们简直是疯了。

他说了句大实话：

如果我们要去追自己喜欢的所有女生，那我们可以不用工作了。我们整天就用来撩妹子了。

实际情况是，男性如果对30个女性感兴趣，他可能只会主动接近其中一个，条件是，他发现了合适的时机：

一个他方便向你示好的时机。

在其他时候，如果有种种障碍，他都不会主动接触你。

对于男生来说，如果女生在和一群朋友玩耍，或者工作忙到脚朝天，或是身边有男性好友陪伴。。。。。。这些都是障碍，让他觉得无法接触你。

种种障碍

也许你还怀着梦想，希望走在街上偶遇白马王子，对此我只能说：“醒一醒”。

你遇见真命天子的几率极小，对方是个渣男的可能性却非常大，也就是前文说的会去搭讪所有女生的那一小部分男生。

所以如果你只是一味地被动退缩，等别人来主动与你接触，你碰见的当然会是个花花公子了。

当然你只会遇见一个自大狂，一个并不真正在乎你的人。

因此不要再对被搭讪抱有不切实际的幻想，那个向你献殷勤的男生可能已经撩过无数妹子了。

总而言之，如果你想要拥有一份良好的感情，女生还是需要主动一些的。

四、但恋爱专家提醒说，女生主动是要讲究技巧的：

本质上讲，不是女生本身要采取行动，而是你需要示意男性，让他们主动起来。

所以，人类恋爱史上的重大难题来了：女孩如何暗示男孩你喜欢他，但又不陷入“猛追不舍”的尴尬僵局？

给你几条Tips，快实践起来吧……

1、给他回消息

电影里都是这么演的，女生收到男生消息，应该等个一阵子再回。

但男生可不会觉得这是你的小把戏。

你可能觉得，应该等几个小时再回他的消息才是对的，但是男生可不会这么想。如果你等半天才回，他可能会觉得你不喜欢他，不会觉得这是你故意冷落他的计谋。

社会节奏这么快，大家也没耐心去猜猜猜了……另外如果你想继续发展，也别回“哦”和“

你也别只回一个字，让他知道你跟他有话说。如果你俩在手机上聊得不错，那当面应该也聊得很好，这至少是个好的开始。

好的开始

2、别作

扮成一副很难追到手的样子？这不是一点用都没有，但这不是个好主意。

专家说，装作很难追到手这种老派约会技巧确实有点用，会让尚未为你倾倒的男生开始把你当做潜在对象。但是这不是最好的主意，太不明显了，太模糊。

即便真的表现出一副很难追的样子，也要给人一点“有可能”的信号。

如果你确实想和他共进晚餐，但又一直装出超忙的样子，他怎么可能知道！你得给他一点你“可约”的信号，这样他不会觉得你是一个超忙的，他怎么也追不到的人。

3、笑是关键

不得不说，一个懂幽默、有情趣的女生确实有着极大的吸引力。

如果你能逗你喜欢的人笑，那你已经做得非常好了，他会很快来约你的。

4、永远别提前任

你想要通过提前任让对方嫉妒？太天真……

说实话，让别人嫉妒挺差劲的，这通常会事与愿违。如果你确实喜欢这个人，想继续发展，那就别提前男友。一句也别提。也别提最近随便约会的任何人。

如果想让对方对你产生兴趣，就别老提前男友。不然人家就不想追你了。

如果你想让这个人对你产生兴趣，就必须让他觉得你是完全可追的。如果你总是提前男友，就可能会打消他的念想了。所以，聊得积极阳光一点。

阳光积极

5、夸他

当然，我们不是说一通猛夸……这会让他感觉超奇怪。

当然你不能夸得很奇怪了，必须夸得有道理。你不能闭着眼说他有多帅、多聪明、多有趣、多厉害——即便你真这么想的。他会觉得你超奇怪，那你的撩汉美梦基本就一秒破碎了。

所以，通过夸人撩汉的正确姿势是什么呢？来来来……

夸人时，要夸得既撩人，又像在开玩笑，又很轻松。如果你是发消息，可以发些可爱的表情包。让他感觉到，你可不是随便夸人的哦，你的赞赏只给值得赞美的人。他会知道的。

6、约他出去玩

与其被动等待，不如主动出击。不过，“约他”和“约他出去玩”可是有微妙差别的。

不要说是约会，只说是一块儿出去玩。二者可是有大区别的，而且，这点很重要哦。

如果你就是超随意地约他吃个东西，或者看个电影。那他就会思考，究竟是咋回事儿。这很好啊，因为你就要让他感到困惑，思考到底是货真价实的约会，还是朋友间约着玩。

假如对方喜欢你，那他内心肯定波涛汹涌，一定会有所表现的。

如果他也同样喜欢你，那一定会制造出浪漫的恋爱气息，还会想方设法让你知道他的感受。他肯定不会错失良机，抢在别人前面，把你变成那个她。

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