爱你的人，不会让你等

爱一个人，就请你不要让ta等太长时间。爱你的人，值得你认真的对待。

文章来源于微信公众号：听语

我愿意翻五座山，走十里路来找你，也愿意跨越山河与大海来与你见面。因为我知道我爱你，我舍不得让你久等。等待，是一种漫长而枯燥的想念，而我不愿让你独自等待。

真正爱你的人，不会让你等。

等待

1。

去年冬天，我的室友和交往了三年的男朋友正式提出了分手。在我的印象里，他们分分合合很多次，每次真以为他们俩分手了，结果第二天又和好了。这次，听说他们又闹别扭了。我心里想着，没准过几天就会没事的吧。

然而，室友的心情阴霾了好多天，就像那北方冬日的雾霾一样，难以消散。她给自己请了三天假期，就一直待在我们合租的房子里。

那天我下班回来后才发现她这一整天都待在屋里，没有去上班。见到我之后，她抑制不住情绪歇斯底里的哭了起来。我才知道，这次的分手是真的了。

情侣间的任何分手，都不是突如其来的，一切早就有了先兆。只是当失望积攒到了一块，才会在瞬间爆发。

2。

我记得在去年冬日，在一个下着雪的清晨，室友在楼下等他男朋友。她画了美美的妆容，在楼下等了有半个小时，结果她男友打电话告诉她，说是临时有工作要处理，结果就是不能赴约了。当时，室友很生气。一个瘦弱的女孩子，哆哆嗦嗦的在雪地里等了那么久，结果人也没等到，还被对象爽约，放了鸽子。

而这次，也是如出一辙。她男朋友要去参军入伍了，可是她却是最后才得知消息的人。当一切事宜都准备妥当了，直到要离开的那一刻，才告诉自己的女朋友，人做到这地步未免也太自私了吧。

一个永远只会为自己考虑的人，却从来没有照顾过对方的想法。可是，真正爱你的人，哪里舍得让你等待。

等待

3。

爱你的人总会千方百计的心疼你。尽管曾经的ta是有多么的幼稚，可是人一旦有了爱，自己的心总会往对方身上靠。自己常常把对方惦记在心头，不由自主就想替对方考虑。如果有了爱情之后，心里还总是只考虑自己，那么一定不是真心的喜欢对方。

遇到了真爱，有时候宁愿自己受点委屈，也不想让心爱的人受伤。不会让自己喜欢的人在大冷天等那么久，更别说，等到离开的那一天才通知自己的女朋友。

这次室友再也不打算回头了。当所有的失望累积到一起后，真的就不会再有任何执念。感情有时候就是这样，尽管曾经那么的深爱一个人，可是人一旦有了失望，一腔热血也能瞬间变得冰凉。室友收起了所有关于自己男朋友的东西，打算把他忘记。

活在这个世间，我们每一个认真付出的人都值得被喜欢的人真心呵护，任何一种喜欢都不应该被辜负。爱一个人，就请你不要让ta等太长时间。爱你的人，值得你认真的对待。

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