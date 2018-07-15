你可以不结婚，但是没有人能够孤独一辈子

我认为，无论是积极主动，还是消极被动，婚姻制度，还有婚姻中的男女，会讲持续纠正自我，找到更加契合彼此的形式。

文章来源于微信公众号：彬彬有理

原文章标题：你可以不结婚，但不能孤独一辈子

我每天会听到大量有关于婚姻问题。

女人，到底要不要结婚？要不要生孩子？要不要离婚？如果结婚仅仅是为了找一个拉不长，团不圆，推不动的男人，为什么还要去承担沉重的婚姻？

在今天，大多数的中国男人，还在心安理得地盘算，花几万块钱讨个老婆，生孩持家，服侍爸妈，是个造福一辈子的买卖。

而今天大数据表明：女人结婚的年龄越来越晚，婚内出轨越来越多，而绝大多数的离婚，都是女人要求的。

8岁时，憧憬婚姻；18岁，质疑婚姻；28岁，抵触婚姻；38岁，拒绝婚姻。婚姻，变成了食之无味，弃之可惜的鸡肋，这是很多中国女人的心路。

只是，48岁以上还未婚的女人，在今天是极少的，尚并不能得到一个有说服性的结论：

是不是不婚的女人，会更加美好和幸福的度过自己一生？

女人不婚成了一浪比一浪的更响亮的呐喊，可是问题在于，女人不婚的后面，其实有一种无可奈何的酸楚。

因为绝大多数标榜不婚或者已婚后悔的女人，她们主张的“不婚”，并不是发自内心的第一选择，而是一种心灰意冷的防御！

防御

男人都是这种提不起来的狗熊样，凭什么我还要付出？

这是几千年一直身处劣势的女性们，对于自身思考，也是一种反抗，更是一场在男女两性势力之间，由女人发起的有攻击性革命。

1

在我做大龄剩女的时候，我也不止一次的深思过，既然人们的婚姻都这样不幸福，是不是应该废除婚姻制度？

然而当我遇到我先生的时候，我毫不迟疑的结了婚，还乐此不疲地生了两个孩子，在疲惫抱怨和相互指责的争吵中，过着我们精打细算的日子。

曾经一个读者问我，“为什么你写自己的婚姻，都只有阳光灿烂的美好。这是真的吗？还是你在粉饰？”

这个回复，让我想起来当年读三毛、尤今、席慕容、龙应台，真的个个都是婚姻美满，茶米油盐经营的活色生香。

当年我其实也想过类似的问题，她们写的真的吗？还是写出来给人看的？

事实上，作为一个已婚女人，我并不认为自己的婚姻非常幸福，如果打分的话，只能算成马马虎虎。

而且，我的先生是个有很多毛病的普通男人，他甚至没有普世公认的法国男人的浪漫！

女王节，有合作过的公司给我空投一大捧鲜花，他说：“原来要送花，没关系，你权当是我送的好了。”

助理开玩笑，又匿名给我空投一大捧鲜花，他说：“替我谢谢送花的人，省了我时间和荷包。”

更可怕的是，这么烂的回答，我不但不生气，反而一笑了之。

婚姻改变了男人，也改变了女人。

2

每个人都有过一种心理体验：

离开家一段时间之后，从踏上归程的那一分钟开始，心中就有一点点隐隐的兴奋，拼命地往家赶，离家越近越激动，兴奋指数在奔进了家门的那一刻，达到顶峰。

进了家之后，长松一口气，一颗悬着的心就放下来，其实，家还是那个乱七八糟的家，人还是那些争端不断的人。

也许第二秒钟的第一句话就是指责：你为什么没有收拾房间？你怎么还在看手机？

可是那口悠然自得，松下来气，就是一个踏踏实实的“放心”。放心是来自彼此关系的亲密。

我记得当年，我爸每天回家比我妈晚，我爸进门第一眼看不到我妈，第一句话永远就是：“你妈呢？”

其实，如果他看到我妈，不一定凑过去给她说话，只要你在，一切安好。

再譬如，我先生是工薪族，假期少。度假的时，我常带着孩子先走。

可无论我还是孩子，只要他没来，总觉得人不到齐，假期就不能开始。

事实上，等他来了，开始之后假期也没有变得更加令人兴奋，只要你在，就是团聚。

对我而言，今天的问题，并不是结不结婚。

因为婚姻只不过是一种形式，每个人都可以凭着自己的能力而独立。然而，经济富裕，生活舒适，物质无法解决的却是每个人孤独的内心。

婚姻

而今天越是衣食无忧的年轻人，越感觉孤独！

3

人生中，其实最珍贵的不是钱，而是不可再生的时间。

而所有必须用时间来浇灌和累积的东西，才是无价的。

两个人在一起，不用听名字看脸，仅凭着彼此的味道，手摸过去的皮肤质感，外人看不明白的微表情，在一起走过的那些点点滴滴的往昔……

这些都会培养起，一种熟悉万分的默契。就是这种熟悉的亲密感，才是心中最空虚的慰藉和要求，用来驱逐面对孤独的恐惧。

虽然每个人都需要一定范围的孤独，但是无尽化的孤独，才是最可怕的酷刑！

在这个世界上，每个人的人生主要矛盾都是主观和客观矛盾。主观会导致孤独，客观会开解孤独。

在很多时候，客观代表着冷漠的现实，接受客观，并不总是阳春三月如浴春风的舒适。

人总是会越活越主观，越活越固执，如果拥有无法摆脱的，甚者会导致痛苦的两性关系，让我们不得不时时调整自己，必须做出一部分的妥协和让步，把自己变得更加有社会属性，学会尊重另外的个体。

我认为，无论是积极主动，还是消极被动，婚姻制度，还有婚姻中的男女，会讲持续纠正自我，找到更加契合彼此的形式。

但说实话，我不认为人类的婚姻制度会在近几个世纪内，瓦解。

每个人，无论女人还是男人，都需要一种长久的，稳定的，充满熟悉感的亲密关系，成为自己的牵挂，让自己放心而安心，让自己的人生变得有意义。

这种关系可以不叫婚姻，我们有权各自定义，但是没有人能够孤独一辈子。

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