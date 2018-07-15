永远不要找别人要安全感

可是在这个世界上，最没有安全感的或许就是感情，随时都有可能分道扬镳，谁也说不定什么时候，对方就变了心。

文章来源于微信公众号：听语

恋爱中缺乏安全感的人，总是容易患得患失，总感觉对方做了什么对不起自己的事情，整日忧心忡忡，想要时时刻刻“监视”着对方。

可是时间久了不仅自己很累，也会把对方搞得神经兮兮，得不到想要的感情，还会被嫌弃麻烦，事情多。

缺乏安全感的人都有一个共同的心理，只要对方不在自己身边，就会疑神疑鬼，不断的询问对方在哪里，跟谁，在干嘛？

恋爱中缺乏安全感

可是在这个世界上，最没有安全感的或许就是感情，随时都有可能分道扬镳，谁也说不定什么时候，对方就变了心。

所以很多时候，我们只是想要牢牢地抓住一点感情，让这段感情变得长久一点，于是消耗了自己太多的精力在这段感情上，最后还得不到一个想要的结果。

缺乏安全感的人自己会感觉很累，对方也会觉得是一种负担，总是因为一些莫须有的事情冷战或者争吵，换做是谁，不管有多喜欢都会感觉疲惫不堪。

前两天一位刚分手的朋友找我聊天说：以前恋爱的时候总是担心对方做出什么对不起自己的事情，所以就时刻监督，整天把自己搞的神经兮兮。

如今分手了，分手的时候对方跟我说：“和你谈恋爱真的很累，没有的事情都能说上半天，你太缺少安全感了！”

那时候还觉得，是对方没有给自己足够的安全感，可现在想想，原来不管和谁在一起，缺乏安全感的人都没有办法在对方身上得到弥补。

能够给自己带来安全感的只有自己。

安全感是内心

所以说，不管是感情还是生活，安全感都是出自自己内心的，若是感情上的安全感没办法满足，那么就从生活中其他方面给自己找安全感。

首要的一点就是，你要让自己变得充实，要让自己变得优秀，把更多的时间花在有意义的事情上，自己拥有的多了，安全感自然而然就得到了满足。

我们要做别人离不开的人，而不是一直追逐着别人的人，在你还没有遇见那个能给你足够安全感的人之前，要学会自己给自己安全感。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）