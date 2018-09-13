【帮她说】解决爱情的2大错误心态 如何做到高质量脱单？

高质量脱单往大了讲是希望找到和你三观一致，大家可以互爱，可以建立一个良好的长期的伴侣。往低了讲，千万不能被骗，也不能被这些泡学的人利用。

近年来“情感诈骗”的新闻屡见不鲜，甚至出现了一个新名词新团体，“PUA”，字面意思是“搭讪艺术专家”。据相关人士介绍，早期PUA只是分享男性如何通过技巧和心理学应用，去接近、搭讪自己喜欢的人，但后来演化成骗色、骗财的手段，设立所谓步步陷阱的情感操控术，甚至不惜会导致对方自杀来达到情感操控目的。情感一直是女性的软肋，这也是行骗者屡屡能得手的原因，可事发之后真的能追回被骗款，让行骗者受到法律制裁吗？并不是那么容易的，所以为了替大家敲响警钟，今天我们请来两位嘉宾来跨界对谈PUA情感诈骗的那些事儿！

唐有讼，知名法律博主，法律务实专家

一稼，《美好人生运营指南》作者，人生教练，哈佛MBA“冯氏奖学金”获得者

直播链接：《帮她说》碰上了骗钱骗情的PUA，我能告他吗？”

>>>http://zhibo.sina.com.cn/eladies/pua

一稼

新浪女性：我知道我们一稼老师新出了一本书，书里面有这样一个标题特别特别的吸引我，叫做《高质量脱单》，相信我们所有的单身女性朋友们对这个特别想知道、了解，我们请一稼老师给我们简单介绍一下，怎么样来高质量脱单。

一稼：高质量脱单往大了讲是希望找到和你三观一致，大家可以互爱，可以建立一个良好的长期的伴侣。往低了讲，千万不能被骗，也不能被这些泡学的人利用。

涉及几个东西，第一点，女性脱单的心态。其实心态对于任何事情都是最最重要的，我们在小时候考试的时候都知道，有些人可能成绩很好，他水平很高，但是他每次临考都紧张，所以发挥不出来，这样的话他考试成绩也考不好。而有很多人可能水平本身很一般，但是他心态非常好，每次考试都能够正常甚至超常发挥，所以女性脱单的时候帮助你高质量脱单，而且最少最少不被受骗，我们把心态摆正是非常非常重要的。

我们先讲两个女性常见的比较错误的心态，一种错误的心态是把爱情看作是必需品。什么叫做把爱情看作必需品呢？女孩子觉得我年纪大了，再不嫁没人要，或者父母逼婚必须结婚，否则他们在我耳边叨叨，我撑不住了，这时你会陷入扔进篮子的都是菜的情况，这个人即使和你的三观不一致，有原则性分歧，最差的是他就是一个骗子，你都看不到征兆，因为你特别想脱单。这种情况下你找到一个非常质量不高的伴侣的概率甚至被骗的概率是非常非常高的，这是一种不是特别建议的心态。

第二种不是特别建议的心态是把爱情看成是一个奢侈品。有些女孩子可能因为原生家庭父母不是特别幸福，或者是他和父母亲的关系不是特别好，或者是年轻时候受过一些男性或者是伴侣的一些伤害，觉得好的爱情是绝大多数人不可能获得的，也是我不可能获得的，他对爱情会有一个抵触心理，也会有一个非常非常防范的心理，对男人也是有一种不信任。

这样的心态下，好处是你很难被骗，因为谁都不信任。坏处是好的男人出现在你生命中你也没办法把握，因为你不敢相信这个东西真正的存在。

什么是正确的心态？正确的心态就是把爱情看作是一个轻奢品，什么叫轻奢品？如果出现好的轻奢品出现在你面前，你肯定买得起，但是你不急于买，慢慢找，正因为不是必需品，除非你特别喜欢，你不需要。这时女性就会散发出非常轻松、自然、向往、好奇，但是不急的状态。这样一个状态，首先对于好的可能的伴侣是非常有吸引力的，因为你的美好会吸引到男性，男性觉得我是受你的欢迎的，因为你有对爱情的向往，同时你非常的不急躁，你不是拉到篮子里都是菜，我也很希望把你的这样的美好带入我的生活，我也希望贡献到你的美好中来。这样的状态是很有吸引力的。如果你有这种状态，那些骗子或者搭讪达人，看到这个女孩子这么健康、这么正能量、这么强大的心态，可能就没有兴趣接触你，因为他在你这边成功的可能性非常非常低。

所以，女孩子心态摆正是超过50%的高质量脱单，也是防止自己被骗的一个很重要的点。

第二，心态摆正以后，女孩子也是要知道，我们究竟要找什么样的伴侣。当然如果你现在只是想谈个恋爱，也不在乎天长地久，这倒没关系，随便谈谈也没关系，注意不要被骗就好了。如果你是正儿八经想进入一段长期的爱情的，或者说想结婚，我就建议大家千万不要用找临时工的态度找一个合伙人，万一你找错人，接下去你要求爱情再好，再怎么经营也没有办法把这个东西拉到很高质量。

我在这本新书《美好人生运营指南》里面，有一整套帮助你怎么样理清，我们究竟想找什么样的伴侣的方法。因为我们传统来讲找伴侣，要三观一致，要门当户对，这些都没有错，但是太抽象，你没办法用。什么叫“三观一致”、“门当户对”？我们要把这个东西具像到你需要一个什么样伴侣的品质，跟你首先是没有原则性冲突。其次，可以和你经营起高质量的爱情。所以，知道自己要什么，你就可以在陷入任何一段爱情的时候都保持三分清醒，我是挺喜欢你的，但是我也有三分清醒，这才是我真正想要的伴侣需要具备的品质，你就可以不断地观察他，这个人是不是正直，他是不是有稳健的金钱观。如果一个男孩子跟你约会三个月就向你借钱，这是不是一个比较正常的？你想不想和这样的人走下去？他即使不是骗子，你是不是想和这样一个男性走下去呢？这其实都是我们在完全陷入没有办法自拔的情况下之前你得有三分清醒，而这三分清醒就是我们知道自己究竟要什么，知道自己要什么才知道自己不要什么，对不对？

接下来在知道你自己要什么的情况下，我们不能只对别人有要求，我们要对自己有要求，我们想要这么一个好的伴侣，把自己提升到这样一个高度甚至更高，才能把握这样一个伴侣。提升女性魅力自我的方式，我的《美好人生运营指南》有是有一整章。女生与生俱来一个很大的优势就是女性魅力，但是现在社会上女汉子太多了，大多数女孩子以一个刚硬的态度面对世界、面对工作、面对男性、面对自己的伴侣，这其实是一个非常不讨巧的方法。如何用一个非常好的方法，把你存在内心的女性魅力、能量给挖掘出来，以你最本真的面貌来对待这个世界、对待你的工作、对待你的伴侣，你就可以很轻松面对这个世界。

这本书里有“女性能量舞蹈”，这个练习你每次做20分钟，一周做两次，一到两周以后你的内心就可以通过这个女性能量舞蹈和女性魅力完成对接，你会觉得自己说话方式、思维方式都会不同了。所以，提升自己的魅力，把自己提升到和你想要的伴侣是一个阶层的，这是非常非常重要的一点。

最后一点，我们要打开渠道。经常有读者跟我说“一稼，我是体制内工作的，我身边都是女孩子，我碰不到任何男生”。

新浪女性：这种情况太多了。

一稼：但是我们自己把自己给堵死了，这个社会上有太多，新媒体这么发达，社群这么发达，完全可以参加一些兴趣爱好俱乐部，线上线下成长俱乐部，各种各样的方法。要知道我是哈佛MBA毕业，我有很多同学他们来读个MBA并不仅仅是为了学位，他也是希望在这里能够找到志同道合的另一半，因为这是个年轻的一些非常上进的人非常集中的一个地方。她投资两年读个MBA，一方面拿个学位，另一方面也是投资自己的未来。你不想读MBA，你身边有没有朋友他的校友会，你可不可以参加。现在的途径这么多，而这个世界上有很多人为了打开自己的渠道，花费非常多的精力和自己的努力。所以，你找一找自己有哪些渠道是可以充分利用和打开的，相信你一定找得到方法的。

新浪女性：一稼老师给我们广大女性朋友说的这个特别特别有效的高质量脱单，其实还是从每个人自身的能量积蓄做起，一定要使自己先强大起来。

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