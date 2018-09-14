“自古深情留不住，偏偏套路得人心”。其实最深的深情应该针对的是我们自己，最深的套路也应该是自己。

原标题：男人的“朱砂痣”VS“白月光”：女人的格局，比宫斗更高级

来源于微信公众号：彬彬有理

都说宫斗戏就是一部血泪上位史，那么《如懿传》也不会例外。

虽吐槽声不断，但《如懿传》里“你来我往”的暗中较量还是让人大呼过瘾。

但所有的较量，好像都离不开一个关键词——“对自己够狠”。

比如，如懿为了离开冷宫，服用砒霜之毒，赌皇上的心意。

随后，海兰喝朱砂、嘉嫔吃避子药。。。。。。为了能在宫中求取一席之地，她们靠的都是“狠”。

但后宫的生存之计，难道只有苦肉计？

相比起来，《延禧攻略》就高明得多。

女主不是美丽的白莲花了，但也不仅仅靠自残来换取男人的疼惜。她最厉害的地方其实并不是卓越的智商和出众的口才。

——而在于两个字：“分寸”。

再简化一下，万事万物最本质的道理，就是一个“中”。

换言之，就是恰到好处。

从宫斗到现实，“恰到好处”四个字可以被演化为下面这5个绝招。

第一招：半我半你

准确来说，第一招不是招数，而是心术。

心术是一个人的立身之本，心术不正，事必然不成。

这部剧最精华的部分是在最后一集。

娴皇后在被贬冷宫之后，问魏璎珞一个问题：

为什么我为皇帝做了这么多，这么爱他，而你什么都没做，却赢得了他的心？

其实，娴皇后的前任，富察皇后，也曾在死前，她崩溃地质问皇上：

她一生没有做过坏事，为何落得如此下场？

如果你深深被她们悲催的话语打动，说明你也和她们一样，是一个悲剧型的旧式女子。

人生是否幸福和你选择的赛道有决定性的关系。

如果你选择了一条死胡同，那么等着你的，就是玉石俱焚之路。

如果你选择了一条生路，那么你就能为自己杀出一片天来。

那么我们怎么选择呢？

是死路还是活路，就看你是自恋还是自我。

什么叫做自恋？

自恋就是像这两个皇后的三观：

1） 好人观：富察皇后认为善有善报恶有恶报，只要我一心向善，我就会有好结局

2） 付出观：娴皇后认为，天道酬勤，只要我无私奉献，只要我全心全意，最爱你，就会有好结局

这两个三观坑死了不知道多少傻白甜女人，至今依然在女人的世界里还有很大市场。

我的咨询室里充斥了这样的女人，她们一上来就会哭诉：

所有人都夸我是贤妻良母，甚至他也说我挑不出毛病，可是他为什么会爱那个一身是毛病的小三？

我为他付出了我的前途，我的青春，我的健康，可是他为什么会对我如此无情？

难道一心向善，和无私奉献有错吗？

错了。

错在哪儿呢？

错在活在自己的世界里。

你一心向善，有没有想过这个世界不以你的意志为转移，也有一心向恶的人啊？

有句话说得好，越善良越需要聪明，越聪明越有能力善良。

如果善良而无自保之力，无争取之能，这么这个善，只是待宰羔羊，任人鱼肉之善而已。

你一心爱他，可是你有没有想过，他需要你这样的爱吗？

那些忙于做好人和忙于付出的女人，是看不到对方的需求的。

她们都活在自我的世界里，对她们来说，男人只是一个虚幻的名词，一个可以被无限套用的公式而已。

而结果呢？

她们都压抑了真实的自我，削足适履地试图让自己和伴侣进入到被事先设定的壳子里。

其实最大的悲剧不是失去，而是失去了，都不知道为什么，还活在自设的冤屈里。

这样的人，给她无限次数的“金手指”，结局也是一样的。

而魏璎珞出身市井，难得保留了足够的自我，所以她在这巨大的牢笼之中，才会如此光彩夺目。

所以，一切人际关系，从浅到深，都必须遵循一个“等价交换”原则。

也就是说，如果我们不能彼此满足，这个关系就会面临危机。

此时你拿再多的所谓的责任、道德、悲情来操控，最后的结果也是难以为继的。

追求

第二招：反客为主

最近有一个热点新闻，一个博士上了一个相声选秀节目。

在节目现场怒怼郭德纲，一时间闹得沸沸扬扬，甚至有传言说他得到了一笔投资。

我认为这是一个很好的自我营销的例子。

虽然他做得有些太刻意了，但一个人要想为自己获取利益，首先要让聚光灯照在自己身上。

没有关注度，就没有吸引力，就没有资源，没有资源，你就没有办法发展壮大自己。

当然，最好你还要有实力，否则你只能成为一颗流星，因为你缺乏发展的后劲儿。

魏璎珞有超人的智商、情商，但她身份低贱，如果要获取傅恒大人的心，第一步要做的就是建立自己的框架。

傅恒也好，皇帝也好，都是人人都想扑上去的对象。

他们俩都是极端自恋，注重规则，换句话说，就是装到极点的人。

魏璎珞要想反客为主，攻击的恰恰是他们最大的软肋。

你们所有人都要追求，我偏偏要冷遇。

这样就会造成蓦然回首的奇效。

第三招：欲扬先抑

在皇后去世后，魏璎珞和皇帝有一段对话。

这段对话里，魏璎珞一语中的地说中皇帝最渴望被懂得的感觉，但同时又贬低他的诗歌实在不怎么样。

这击中了皇帝最需要的两个点：

一是需要被懂得。

二是需要被挑战。

这就是男性思维和女性思维的最大差异。

女人在沟通中最在乎的是自己是否受欢迎，所以女人总是试图扮演善解人意的角色。

女人之间的沟通，往往都是互相倾吐心事的，告诉彼此内心最脆弱的地方。

而男人在沟通中最在乎的是自己是否被尊重，男人之间的亲密，往往是通过互相比拼和较量完成的。

所以女人之间说着说着会抱头痛哭，男人之间说着说着会推推搡搡。

这些就是男女对于边界感最大的区别。

女人觉得最好的关系莫过于同心圆，而男人觉得最好的关系莫过于相交的圆，或者两个独立的圆。

所以，男人是通过边界的冲突，通过斗争来感觉到亲密的。

而女人往往会对这种冲突感到恐惧，觉得冲突就是不好的，是有害于关系的。

富察皇后，要憋到忍无可忍地时候，才会跟皇帝说，自己根本不想背负皇后的虚名，葬送了自我。

但此时她已经对皇帝有深深的恨意了，而皇帝却对她的痛苦一无所知。

而魏璎珞则时时处处都强调自己的边界感，宁可付出掉脑袋的危险，也要坚持自己的边界。

虽然在剧中有些夸张，但事实证明，男人这种动物是你不斗争他们是不知道你的需求的。

指望男人像女人那样可以曲折地委婉地细腻地理解你的苦衷，那根本就是天方夜谭。

所以为什么婚后男人就失去了新鲜感？

这种新鲜感往往来自于男人最喜欢的斗争的感觉失去了。

新鲜感

第四招：欲迎还拒

爱说出口，你就输了。

这是魏璎珞说的一句经典台词。

翻译一下，就是说，谁先表达爱，谁先付出爱，谁就失去了关系的主动权。

真的是如此吗？

看剧中，傅恒为璎珞付出很多，皇帝为魏璎珞也付出很多，所以他们都成了魏璎珞身边的忠犬。

似乎在关系中的确有这样的定律，谁付出多，谁就更需要对方。

这也好理解，因为债主会更需要欠债的，否则付出的，就打水漂了。

所以在关系中，热衷付出的人一定要小心，关系是否能长久，最好你要想方设法让男人付出，当然这种付出最好是让对方心甘情愿地为你付出。

对方怎么心甘情愿呢？

让对方永远都有一种“未完成情结”。

“得不到的永远在骚动，得到了的有恃无恐”。

因为男人是猎手，他们最大的爱好是捕猎，而女人是耕种者，所以这就会造成感情中的错位。

男人会在捕猎的时候最努力，捕猎以后，猎物对他就失去了意义。

而女人在耕种前不努力，一旦确定这块地要用一生去耕种了，就会越发珍惜。

所以总的来说，你要永远都和男人玩游戏，让他追求你。

你可以说，我想你，但要少说我爱你。

但不要忘了，魏璎珞说这句话的前提，就是她和皇帝的地位并不平等，她没有基本的人权，所以必须不能把自己内在的真正脆弱的地方展现给对方。

如果两个人都有基本的人权，那么两个人真正长久的关系来自于脆弱相对。

第五招：以我为主

为什么自己在关系里越来越主动，而对方却越来越被动？

因为你沉不住气。

好的关系里，从来都是女人会发挥被动的主动，而男人则会是主动的被动。

所有的调情都是从女人撩汉开始，女人用各种间接的方式，向男人散发信息素。

然后男人才开始行动，如果没有女人的暗示，很多男人不会展开追求。

首先，为了接近傅恒，别的宫女叫他“富察侍卫”，只有她称他为“少爷”。

其次，她营造的一定是两人独处的机会。

先是制造无意间地身体接触，没有过分的亲密，却是“事发突然”的温柔一击。

同样的戏码，在乾隆身上也是屡试不爽。

切记，这种接触一定不要显得太刻意，更不要让对方以为你是主动送上门。

那么两个人发生矛盾的时候，又该如何呢？

乾隆和璎珞之间长久的心结是傅恒，当整个后宫都传他们俩又有染的时候，璎珞的选择是全然不避讳。

但却利用宫女和太监之口旁敲侧击地提醒乾隆——臣妾真的是冤枉的啊。

为什么不能直接倾诉呢？

直接说有两个坏处：

1） 本来两人不平等，这么一求，双方的地位更悬殊；

2） 送上门的不是买卖，目的性太强的辩解很难让人取信。

所以很多焦虑型的女人往往在关系中沉不住气，往往会围着退缩型的男人，希望他能更多了解自己。

一方面因为双方情绪还在激化中，对方不可能有理智听；另一方面你急于辩解的心态也会让人有防御。

所以在关系中，能沉得住气的人，往往能掌控关系。

自我

说到这里，很多人会说，你把情感和关系说得像是三十六计，攻杀战守，逗引埋伏，这太累了。

自爱为先，他爱随意，这样的爱，一般才能让进行到底。

而退行得太深的关系，往往会变成巨婴之爱，最终的结局往往是悲剧。

很多人都说：现在很多人都意识到了“要有自我”。

但是如何拥有“自我”？需要如下5个心诀：

1） 变：

真正的大女主，一生都要明白人际关系如水，永远都有涨潮落潮，永远都生活在变动中。

而那些生活在固定思维的人，最后都被淘汰。

2） 高：

高就是永远都会用追求最好满足自己的生活方式。

3） 真：

一个人的“真”不意味着狂妄和放肆，就比如魏璎珞的“真”不是为了害人，而是为了堂堂正正地维护自己的边界，说到底，“真”是一种实力。

4） 狠：

实力在什么地方？

在于你是否足够狠，这种狠，首先是对自己的，然后才有底气去和别人斗。

5） 慧：

那么怎么和人斗？

一要有快速反应能力：

魏璎珞在踢神树被皇帝发现，在被打棍子的危难时刻，她编出神树托梦的鬼话，其反应能力是先天而成的。

二要善于观察：

如果你没有足够的反应能力，但你起码需要有足够的耐心，这是后天可以培养的。

所以我们的短期利益取决于我们的快速反应能力，而我们的长期利益取决于我们的意志力和耐性。

“自古深情留不住，偏偏套路得人心”。

其实最深的深情应该针对的是我们自己，最深的套路也应该是自己。

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