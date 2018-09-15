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愿你一切安好，愿我不再打扰

愿你一切安好，愿我不再打扰
2018年09月15日 02:53 新浪女性
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错过的人或许真的没办法再回到从前，我们都即将开始另一段崭新的生活，没有谁离开了谁就不能活，我们都要满怀期待的迎接每一个黎明的到来。

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　　来源于微信公众号：听语

　　错过一班车，你可以等下一班，错过一场电影，你可以等下一场，可错过一个人，或许就是永远。

　　爱一个人的时候，我们都曾想过天长地久，可真正做的时候却发现，很多事情并没有我们想象中的那么容易。

　　彼此之间会有争吵，会看不惯对方的坏习惯，会强迫着对方为了自己改变，久而久之，你爱的那个人，已经不是最初的那个ta了。

习惯习惯

　　对于自己最爱的人来讲，最幸运的就是走到了ta的身边，最遗憾的就是没能走进ta的心里。

　　有时候我们无法控制，更无法选择，我们都想好好的，却总是事与愿违，毕竟一个的努力，成全不了两个人的感情。

　　爱你，可没办法把你留在身边，只能看着你远去的背影，留给我无尽的回忆。做不了你的全世界，只好选择默默的守望着你。

　　其实想想，这个世界上这么多的人，来来往往每天都会遇见新的人，可是心底里总是有个你，占据着最为重要的位置。

　　你已经成为了我的过客，为什么还留给我那么多的想念？我们曾经真心的爱过，是真的，而如今不爱了，也是真的。

　　错过了你很可惜，可是我也不想再纠缠不清，毕竟你要的不是我，而我也懂得爱情不能强求，你来过我爱过，你离开我不挽留。

重要重要

　　这个世界上爱而不得的故事有很多，没有谁能保证遇见了就不分开，悲欢离合人生常态，欣喜你的到来，也欣然接受你的离开。

　　错过的人或许真的没办法再回到从前，我们都即将开始另一段崭新的生活，没有谁离开了谁就不能活，我们都要满怀期待的迎接每一个黎明的到来。

　　那个曾经爱过的人，以后不能陪伴在你的身边了，好好吃饭，好好睡觉，好好照顾自己，愿你一切安好，愿我不再打扰。

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