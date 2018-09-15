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《如懿传》：女人变坏，是从她的世界变小开始的

《如懿传》：女人变坏，是从她的世界变小开始的
2018年09月15日 07:24 新浪女性
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狭隘的视野终将豢养你内心的黑暗，这股黑暗的力量，改变不了别人，只会吞噬你自己。

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　　来源于微信公众号：我是艾小羊

　　《如懿传》里所有的女性，都不出意料地黑化了，并且黑得下作、彻底，没有一个可爱。

　　海兰小仙女害死富察皇后儿子永琏的剧情虽然处理得隐晦，却让人细思极恐。

　　如懿掰断阿箬手指甲那场戏，导演为了维护正派的形象，也没从正面拍。

　　但《如懿传》里有正派吗？没有。

　　雪崩时，没有一片雪花无辜。

　　宫斗的残忍之处在于，每个人都必将突破人性与道德的底线去适应丛林法则，胜利是唯一的正义。

　　演员周迅说：

　　“我们讲了这么多年的后宫生活历程，就是想让大家看到后宫争斗很残酷，不要去学习。”

　　同意周公子。

　　宫斗剧唯一的功能是警世，提醒我们自由的可贵，任何时候，不要把谁当成自己的天。

　　只有这样，你才能不屑于跟谁斗，更不屑于突破底线地去争取什么。

无辜无辜

　　01

　　一个人获得成就感的方式越少，她就会变得越狭隘。女人变坏，是从她的世界变小开始的。

　　我亲眼看过一些女性的变化。

　　阿文是三年前的工作伙伴，生完孩子，一直跟婆婆在家带孩子。

　　生育是对夫妻双方感情的一次考验，两人都要在这个过程中成长、变化。

　　但阿文把自己跟丈夫感情变淡的原因，归结在婆婆身上，觉得婆婆抢走了她的爱。

　　为了夺回主场，她故意在婆婆面前显摆丈夫给的礼物。

　　婆婆带孩子摔着了，她添油加醋地去丈夫面前告状。

　　孩子学说话，第一口叫的是奶奶，她觉得一定是婆婆故意教的，一直怀恨在心。

　　婆婆本来是个老实的农村妇女，后来也战斗力爆表，偷看阿文的手机，揪出了她跟大学同学的暧昧聊天记录。

　　在一次争执中，阿文把手里的碗扔向婆婆，差点把婆婆的一只眼睛打瞎。

　　同事都说，没想到阿文是这么狠毒的人。

　　是啊，与我们共事的几年，阿文温柔、善良、活泼，喜欢看《樱桃小丸子》。

　　虽然不知道这两年发生了什么，但我知道，阿文的丈夫就是家里的皇帝，两个世界狭小、不抬头看天的女人，为争宠，撕得头破血流。

　　这事儿当然不值得。

　　但现实生活中，很多人胸怀正义，却意识不到自己正在陷入可悲的宫斗。

　　儿媳妇给婆婆下毒；元配小三当街互殴；办公室争宠等等，手段吃相都是宫斗范儿，这样的人你去跟她聊聊，就会发现她的世界很小。

　　02

　　当一个人的世界很小，眼里很容易只有输赢，没有善良。

　　十三邀采访王石，王石说在穿越南北极的时候，他决定抛弃团队里一个体弱的男性。

　　队里唯一的女性站出来，接纳了那位男性，单独组队，完成了穿越。

　　十年后，王石去剑桥，参加划艇队，因为弱而感到自卑。

　　没想到在剑桥，被抛弃的不是弱势的一方，而是一味逞强的一方。

　　他们的理论是，最强的那方如果不知道收着劲儿，会带偏整个团队；但最弱的一方，大家只要兼容他，他一定会努力。

　　这件事对王石触动很大，他开始明白公平、正义不是通过对强者的崇拜，而是通过对弱者的兼容实现的。

　　但当一个人的世界很小，因为生存环境过于恶劣，成王败寇，就来不及考虑公平正义。

　　黄渤的《一出好戏》，本质上也是现代宫斗的设置。

　　参加团建的男男女女，原本各有各的出路，忽然他们的世界被缩小在一个荒岛上。

　　为获取有限的资源，人们必须依附于生存能力强的个体，奉其为王。

　　黄渤饰演的马进，获得女神的青睐和众人的追捧，却隐瞒发现邮轮的事实，不想打破乌托邦。

　　因为他知道，一旦回到那个广阔的世界，他的权威以及因为权威而获得的一切，都将化为泡影。

　　宫斗的本质，是在狭小的空间里，争夺有限的资源。

　　宫斗是个很有意思的词。

　　宫，意为小，再大的宫殿也不过是世界的一个微小角落。

　　因为有了这个“小”为前提，大家才斗得起来。

　　宫斗剧里每个女性都惨，因为无论地位多高、心有多狠，命运从来不在她们自己手里。

　　《如懿传》有一点拍得比《延禧攻略》好，就是大boss乾隆朝秦暮楚、内心黑暗，是全剧最大的反派。

　　当一个人拥有了至高无上的权力，他心里根本不会有什么白月光。

　　那些为得到恩宠，斗得你死我活的女人们，在他眼里也不会有任何可爱之处。

可爱可爱

　　03

　　从心理学上，爱不是一种情感，而是一种博弈。

　　女人真正可爱，是从她们拥有自由开始。

　　当女人身上有了不可被把控之处，她才有了可与岁月抗衡的魅力。

　　她放眼天地的时候，眼里有了光，心里也有了善良。

　　乾隆生活在18世纪末。

　　到了19世纪初，在大洋彼岸的美国，出版了一本《年轻女性指南》，要求女性：

　　“不管身处何种生活状态，她的一辈子就是要顺从、克制、谦卑。”还鼓励女性像朝拜神明一样对待家务，以便“充实地呆在家里”。

　　然而，女性充实地呆在家里，并没有获得快乐的生活和足够的爱，男人放肆地享受自由，而她们，则为了保住这小小的一片天空，费尽心机。

　　小世界带来人格的偏执；人格的偏执又造成人性的扭曲；最后，每个人都成了毒妇。

　　《如懿传》里，高贵妃虽然身居后宫二把手，但因为多年未育，担心自己地位不稳，连续在玫常在、海贵人的食物里下水银和朱砂。

　　夜深人静时，她顾镜自怜，不明白自己为什么变得如此狠毒。

　　周迅黑化以后，说背叛自己的阿箬：荣华富贵是自己求的，欺凌羞辱，也得受着。

　　在后宫，荣华富贵对应的是欺凌羞辱，因为宫斗表面是女人靠本事，其实是男人看心情。

　　无论手段多高明，身段多优美，不过是在男人的掌心里跳舞。

　　终极大boss绝不会让一个人太得意，打一下给个枣，已经是宫里女人最理想的生活。

　　如今的女性，也向往荣华富贵，但那是自己实打实靠加班、直播、卖货、代言赚来的，有辛苦、挫折、挑战，但谁想欺凌羞辱我们，滚，老娘不伺候。

　　美国作家丽贝卡·特雷斯特在《单身女性的时代》里写到：

　　“你认为新时代的女性会是什么样子？”

　　“自由。”

　　自由，不是为所欲为，而是天地宽阔。拥有了自由，我们才能选择成为什么样的人；而在退无可退的后宫，女人除了变狠、变坏，别无选择。

　　女人变坏，是从世界变小开始的，所以我们要经常问问自己，你的世界，越活越大，还是越活越小？

　　无论家庭、男人；还是公司、老板，当你把别人当成天空，就是把自己塞进了后宫。

　　狭隘的视野终将豢养你内心的黑暗，这股黑暗的力量，改变不了别人，只会吞噬你自己。

　　所以，宫斗剧的正确打开方式，不是学习技巧，而是以史为鉴。让我们珍惜走出去，拥抱广阔世界的机会。

　　以世界为背景，女性才能展示自己的强大、可爱、善良；以后宫为背景，除了活成毒妇、怨妇，女人没有第三条路。

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