我们除了房子，一无所有

成千上万的城市新青年，在高房价面前低下了头，惊慌失措。也许大家拼搏奋斗的最大压力和动力都是：高房价。



来源于微信公众号：维小维生素

讲真，我们的人生就围绕两个字在打转：房子。

这两年房价节节攀升，无论是刚需族还是投资客都纷纷涌入楼市，开发商不断圈地盖楼。

长此以往，原本几千、上万的房价硬生生翻了好几倍，很多人被迫无奈，全家几代人东拼西凑地把首付交了，早早走上了房奴的道路。

我在一二线城市打拼多年，发现身边很多中产阶级朋友，在北上广深都成家立业了，一线城市看得上的房子均价也要七万多，一套小居室也要几百万，很多人都是数千万的资产，可他们幸福感并不高，因为房子让他们背负的贷款本金和利息总数额，基本上要三十年才能还清。

最关键的问题是，收入的大部分都拿去还了房贷，直接导致没钱消费了，保持生活品质基本靠省钱。

吃力

那些所谓的数百万富翁，数千万富翁，实际上也可以叫做“负”翁。

运用高额的杠杆贷款购房，必将承担高额的负债。而三四线城市的年轻人靠薪资，在当地购房也是非常吃力的事。

所以，钱全部流向房地产，其他行业不景气，谁还有闲钱去消费？

如果说以前努力奋斗是为了实现梦想，现在努力工作是为了还得起房贷，生怕断了月供。

对身边很多家庭来说，未来几十年基本已被房贷变现绑架了，房贷吞噬了国人的全部购买力，很多家庭除了房子一无所有。

我之前上海的同事，5年前从昆山到上海工作后，眼界比较远，一心就想在上海买套房，他们除了昆山那套价值50万的房子，真的一无所有。

当时他在上海浦东新区一家外企上班，由于周围房价太高，退而求其次，卖了昆山的房产，加上问亲戚朋友借的几十万，选择在上海嘉定买了套房，其实已经很偏了。

现在来讲，这套140平的房子也蛮值钱的，可我从和他交流的过程中发现，他说的最多的就是太累。

连续5年，一发工资第一件事是还房贷，然后还亲戚朋友。这5年他没买一件像样的衣服，最大的购物开销就是换了一部小米手机，他说还是因为之前手机太卡，没法用了。

尼玛，当时我真想骂他，你这狗日的日子，我一天也不想过，你的生活除了房子一无所有。其实仔细想想，也蛮佩服他的，真的靠他自己一点点苦出来的，他的财富这几年至少也翻了一倍。

像他这样咬牙买房的人，在过去的几年里的显著特征是：

更早的买了房，房价的上涨是普通家庭贫富悬殊的关键；

大部分家庭都在为房贷奔波，并为房子奋斗了一生。

奋斗

如今房价直线飙升，许多年轻人根本无法凑足买房首付的钱，都是向双方家庭成员筹钱。

几代人的血汗钱，转换到房地产利益集团少数人的口袋中，而这部分人是小众，绝大部分人口袋已被掏空，这成为整个市场消费持续低迷的一个非常关键的因素。

高房价，最终消耗了一个个家族几代人几十年的奋斗成果，甚至让这一代年轻人透支了未来几十年的奋斗。

老百姓为了一套房，背负了一座债务大山，成为房奴；

高房价，抽干了实体经济的金融血液，让实体萧条；

高房价阻碍了年轻人安居城市，没希望，没安全；

高房价让年轻人结不了婚，城里单身增多；

高房价经济压力太大，人们不愿生孩；

房价上涨看似大家的财富都增长了，实质上如果你只有一套房，房价各地普遍涨与不涨和你也没什么关系，你根本无法变现。

所以那些手里稍微有点闲钱的人都会去买第2套房，房价被投资客，开发商，利益集团一起抬高，恨不得涨到天上去。

房价上涨对企业发展是一件极大的损伤，变相的使公司赚的利润缩水了。

公司赚一百万，销售的产品价格并没有涨，人工工资在涨，不涨人才就流失，在一座城里立足总要买套房才叫安居乐业吧。辛辛苦苦赚的利润还不如员工买了套房涨的多，试问企业主干嘛不去用手里的钱自己去炒房，还干什么实体噢。

一旦企业主都不再好好做企业了，整个市场经济就是一个大泡沫。

炒房一年赚一百万，并没有给社会创造出什么过多的价值，而一个公司一年赚一百万，一定会在这条产业链上，让更多人收益，两者社会价值完全不一样的。

房价上涨看似我们的财富增值了，其实咱们老百姓的生活成本也越来越高了，幸福感越来越低了。

成千上万的城市新青年，在高房价面前低下了头，惊慌失措。

也许大家拼搏奋斗的最大压力和动力都是：高房价。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）