李飞飞：从洗衣妹到斯坦福教授，我是如何成功逆袭的？

在这个时代，只要我们愿意，我们都可以最大限度地开发自己的力量，并勇敢展示它，享受它。

来源于微信公众号：彬彬有理

这两天，有一个女人因为离职而上了热搜。

她就是谷歌公司级别最高的华裔主管——李飞飞。

李飞飞

李飞飞是谁？她曾经只是一个普通的邻家妹子。

可是，从洗衣妹到人工智能界的泰斗人物，她用实际行动告诉其他女人：

女性的力量就是永远对世界保持好奇心，并拥有一颗不断突破自我的决心。

01

女性的力量就是好奇和勇气的结合体

1976年，李飞飞出生在北京一个普通的家庭。出生后不久，全家就搬到了四川成都。

小时候的飞飞跟其他小朋友并没有什么两样，唯一不同的恐怕就是她旺盛的好奇心了。

比如，她一直对只能大人参加的家长会特别好奇，到底老师带着一群爸爸妈妈在做什么呢？

于是，为了一探究竟，她竟然自己帮自己开了次家长会。

李飞飞和父母的合影

李飞飞和父母的合影

16岁时，李飞飞全家移民到了美国。

那时候的飞飞，英语仅限于基础的语法，表达和沟通都很成问题，语言成了她面临的第一个障碍。

带着天生的好奇心，李飞飞发奋图强。

高中毕业时，她就以 SAT（美国高考）1250 分，数学满分的成绩被世界名校普林斯顿大学计算机系录取，而且获得了全额奖学金。

这个优异成绩连当地人都很难达到，为此当地报纸专门采访报道了她，在小镇上名噪一时。

当地报纸对李飞飞的报道

当地报纸对李飞飞的报道

1999年，从普林斯顿大学毕业之后，李飞飞的就业前景一片大好。

当时美国最大的两大投资公司——高盛和麦肯锡都给过她工作Offer，但李飞飞均拒绝了。

虽然本科学的是物理学，但飞飞却对藏医药产生了浓厚的兴趣。

她希望不仅从科学层面，也能从哲学层面，去研究一下这个神秘的领域。

毫不犹豫地，她转身投进了西藏，去进行为期一年的藏药研究。

飞飞与西藏当地医务人员的合影

飞飞与西藏当地医务人员的合影

其实那个时候，李飞飞的家庭经济状况并不乐观。

放弃美国高额的年薪，选择西藏这个艰苦地区，当时很多人对她的选择并不理解，可她却云淡风轻地说：

人生最大的挑战，其实是不辜负你最大的潜能，又不辜负你身上的责任，以及诚实面对你自己内心所希望追求的事业。

她是这样说的，也是这样做的，带着这份好奇心，她愿意去冒险、去探索、去勇敢地做出改变。

无疑，好奇心是我们迈向世界，改变世界的第一步。

对于李飞飞这样的人来说，只要好奇心和勇气还在那里，干什么都会所向披靡。

02

女性的力量来自突破和折腾的精神

刚去美国的那几年，其实李飞飞家过的很艰难。

因为英语不过关，李父只能从事照相机修理工作，李母则成了超市收银员，一家人的生活勉强维持温饱水平。

可是，尽管如此，李飞飞从来没想过自暴自弃，她向朋友借钱帮父母开了一间干洗店。

平时她在学校刻苦完成学业，周末，由于干洗店生意繁忙，她会赶回家帮助爸妈打理干洗店。

有时候，一天才睡4个小时，但飞飞说：

我觉得辛苦不算什么，因为我父母也同样在努力工作。我们一家人只是为了好好地生活。”

大学毕业之后，她选择去西藏去研究藏药。

当时研究需要在高原寒区风餐露宿，这对一直生活在城市中的汉族女孩绝对是个挑战。

但飞飞从未有过任何抱怨，而是愉快地融入到当地生活中，与藏地的医生和牧民打成一片。

李飞飞在西藏的日子

李飞飞在西藏的日子

从西藏回来之后，李飞飞同样收到了大量的咨询公司Offer，但李飞飞依旧不为所动。

这次，她又看准了人工智能和计算神经科学方向。

可是由于她研究的方向太过冷门，当时没有人愿意和她合作。

在最困难时，李飞飞甚至想过重操旧业开干洗店筹集经费。

可是功夫不负有心人，仅仅三年时间，她便凭借出色的研究成果在强手如林且以男性为主导的斯坦福大学计算机科学系晋升为终身教授。

此时，她才36岁。

李飞飞在斯坦福大学授课

李飞飞在斯坦福大学授课

之后，她选择在谷歌云人工智能团队担任“掌门人”。

短短615天之后，她又决定重返斯坦福大学任教，领导斯坦福 AI 实验室。

不管李飞飞如何选择，相信她一定会给我们带来更大的惊喜。

从成都到普林斯顿，从斯坦福再到谷歌，如今再度重重返校园的李飞飞，一直在路上。

03

写在最后

著名演员俞飞鸿曾说过这样一句话：

这是个男女不平等的社会，从古至今，在社会的很多层面上，工作，政策等等。但是女性在思想领域可以和男性站在完全平等的角度。

不管这个社会女性被如何限制，但思想层面上没有任何人可以去控制它，所以女性一定要掌握住自己的思想领域。

在思想领域成长，进步，只要有了自我思想，就没有任何人可以去试图控制你。

各位闺蜜加油吧，这是一个最坏的时代，这也是一个最好的时代。对如今的我们来说，思维模式的富有和开阔，会比收入富有更加重要。

在这个时代，只要我们愿意，我们都可以最大限度地开发自己的力量，并勇敢展示它，享受它。

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