想辞职的896天，这几个逆流而上的行业了解一下！

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这是「维小维生素」第273篇原创文章

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年轻人，你们辞职可要悠着点了。

这是我这段时间最想说的话。

前阵子，有一个微博火了，不要大声责骂年轻人，因为他们会立刻辞职。

结果是，年轻人开始沾沾自喜，旁边哭倒了一片有房有娃还扛揍的中年人。

然而，现在这事儿似乎有了反转。

我的一个做新媒体的前同事，93年的，原来的公司实在是太闹心了，每天加班到凌晨1点，没加班费就算了，连打车都不给报销。



她一怒，就辞职了，果然都不用骂的，说走就走，没有宫斗只有不伺候。

没想到，在东南亚玩了一圈之后（说真的，是没什么钱去欧美，否则她会环游全球），她回来发现整个世界都变了。

退租的房子已经没有办法按之前的价格租到，这都算了，连之前似乎满地都是的工作都没有办法按之前的薪酬找到。

她非常沮丧。

我安慰她说，别担心，我那个在英国萨里大学（全英排名第四）毕业的小侄子也找不到工作呢，你不是最拖后腿的那个。

事实上，这一轮的实业寒冬来得太凶猛了。

6-8月，P2P爆雷此起彼伏，一批又一批从业人员一夜之间钱没了，工作也没了；

一向高举高打的互联网新晋美图、拉勾网，也在嗟叹声中相继裁员；

8月底，地产大佬碧桂园也开始严控招聘和转正了，着实够狠；

那些产能一直过剩，都没有好好消化过的钢铁煤炭，我就更加不说了。

雪中送炭的行当不行，锦上添花的也好不到哪。

周末，我跟做了多年游戏的朋友吃饭，他戚戚然说，

最近游戏业赖以上线的版号停审，国家还颁文要控制游戏总量，老板们纷纷关停项目组。本来以为经济下行，游戏这种娱乐行业反而更加兴旺的，跌眼镜……

作为外行人，你看不懂他那堆话没关系，最后一句话你一定会懂：

“连失业后人人会玩的游戏，都面临一个灭顶的暂停键。”

反正，之前赚了很多部路虎的游戏程序员们，估计有一阵子难过了。

看到这里，相信对这个市场稍有敬畏的人，都会不自觉捂了捂钱包。

我突然在想，昨天苹果的库克说，他要用国产安卓都有的“双卡双待”牌，向中国人民卖一部1万多块钱的手机，是不是有点不合适宜？

如果老爷子不是不关注中国经济，那一定是他在相信：无论是再糟糕的时期，总会有人买得起Iphone XS，总是会有人逆流而上。

那些逆流而上的人，只是选对了行当吗？不一定。



2014年的时候，俞敏洪和YY100教育负责人刘豫军在《对话》节目里吵了一架。

俞敏洪说，99%的网络教育会死亡！

刘豫军说，如果会死亡，我还用投YY100那么多钱？

俞敏洪说，你们不就是免费吗，这些套路我20年前就用过了。

刘豫军说，我们做的不仅是免费教育，还有大数据。

时至今天，号称准备投资10亿的YY100已经偃旗息鼓——免费模式，的确在钱烧的差不多的时候，无以为继。

大数据没见着，我只见到花了600万买的“100.com”域名，排名还不如yy教育原来的“edu.yy.com”。



但俞敏洪就全对吗？也不是。这几年，还是冒出了VIPkid、哒哒英语这批专注线上教育的黑马。

大概这里头最大的问题，不是线上教育不行，是一出场就进入土豪模式不行。

历史总是惊人的相似。

邓亚萍也曾经领队一支配置非常高级的队伍，和百度干过一架。

她的背后站着谁呢？

内容团队有人民网、人民日报社；

技术团队有谷歌中国工程研究院原副院长；

总投资预算有20亿。

他们打算做一个真正“国家出品”的搜索引擎，标准参照谷歌，直接扳倒百度。

看着，就有一种皇上出征，前簇后拥的感觉。当时，百度应该是瑟瑟发抖了吧。

不过，百度没多久就情绪恢复正常了。因为那个搜索引擎在市场上始终没什么水花。20亿可能还没花完，这个项目就被并入了新华社，悄悄地沉没在人们的视线中。

BAT依然有B的一席之地，但邓亚萍早就消失在互联网界。

这里头最大的问题，不是搜索这种业务不行，是技术的核心竞争力不行。

说到底，选对行当，你还得用对刀枪。

尤其是经济不好的时候，你说做互联网这个事儿就太大了，你得考虑做互联网哪个方向，某个方向的哪个细分。你得让自己的长板，彻底跟时代的步伐对称。

再坏的环境，也总有人能搏出一条生路。关键是找出路在何方。



我最近跟出身复旦、做了多年PE投资的杨同学聊了下天。

她说，看那么多行业，做那么多调研，在现在的形势下，她还比较看好的有：

教育行业，尤其针对学龄儿童的教育

我家附近有一家全广州最奢靡的夜总会，最近已经关停了。估计大家这阵子，都没什么钱去这种地方消费。

然而，过了不多久，门牌换了。这么大的一个场子，你猜成了什么？

学而思。

可见，教育这件事，真的中国家长的命脉。再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育——这是无数骂不走的中年人们，坚持着想给孩子最厚重的礼物。

而它的竞争门槛，到今天来说还不至于一家独大。所以，这就是机会。

影视娱乐，尤其成本较低的网剧

前一阵子，《延禧攻略》可以说突破了我对网剧的认知。

播放量159亿，单集最高播放量超7亿，豆瓣评分人数超17万，最高一天有3600多篇相关文章发布。同期的《扶摇》600多篇，《如懿传》600多篇，而去年《我的前半生》，不过1000多篇。

连代理这个剧的爱奇艺，也没有料想到火爆程度到这样。

可见，这个夏天，P2P爆雷了，股市亏惨了，房租暴涨了，拼车不敢了，但是麻痹痛楚的“奶头乐”却始终存在，伴着我们的淡淡哀伤。

医药行业，尤其涉及医药分离改革的上下游

经济下行期间，刚需消费类都一直会被看好。

大家没钱去旅行、没钱大额消费，但是始终还是要吃喝拉撒，看病生活。

最近，有个做理财销售工作的小哥哥打电话跟我说，我已经改行做医药代表了，以后买理财不用找我，买药可以。

我惊讶万分，这两个行当毫不搭界啊。

他呵呵一笑，没有什么不搭界的，技能相通就可以了。医药分离改革之后，空间更加大了，以前都要看医院脸色，现在好多了。

我推想一下，医院如果不再是卖药的终端，那中间的回扣、佣金等等花钱的环节都会缩减，到最后，流通环节的利润的确会变大。

当然了，我只是列举了其中几个比较突出的行业，杨同学长期在投资圈浸淫，看行业的本事不止于此。

杨同学是谁？牛逼了，看看简介吧。

在大学时期，作为校报的副总编辑，杨同学就开始采访生涯。她接触过中国第一个审计学博士李若山教授，还有《痞子英雄》导演蔡岳勋、《李敖研究》作者马家辉。

他们都是各行各业的精英，让她对行业分析有了初步的了解。

在大多数人葛优躺玩手机的时候，杨同学就看过近1000份商业简介，接触过50+个行业及细分子行业。

接下来，在四大会计师事务所兼并咨询部门、中金CICC分析师从业之后，我真的不得不尊称她一声“杨老师”了。

杨老师在复星集团当高级首席分析师的时候，接到一个任务，要分析中国家居新零售行业。

她仅用了一周时间，梳理加系统研究，快速就交出了高质量的报告，这还被用作公司内部高管培训的材料。

我在后台常常收到读者各种类似的提问：

我很想改个行，又非常纠结，你给我支个招。

我现在是一个靠劳力的提桶者，我想成为挖管道人，我急切想求个转变。

"带着不相关的经验改行"，这个可以再具体些么？最近老公也有这打算，苦于找不到门路。

还有更多的朋友，常常让我给他推荐个股票，推荐个基金啥的。

我很想说，这事儿，摸索还是靠自己。自己的血汗钱，能不靠自己判断吗？

看懂一个行业，预测它的发展路径，除了能决定是否跳槽，快速搜索到想要的行业数据，还能看懂上市公司，找对股票，买对投资。

就像最近，有个老同事拿了一个offer，年薪百万，看上去很诱惑。杨老师是我们共同的朋友，她用多年积累的方法论，仔细分析了该公司的未来，感觉前景不妙，让他果断拒绝。

结果，这家公司上市10个月，市值蒸发98.18亿美元。

自2016年起，杨老师担任常驻讲师，分析行业案例，累计在平台上讲课100余小时，其中包括10场群体线上案例分析、行业分析授课。

学员完成群体线上课程后，好评如潮。

有学员很快就报喜：听过杨老师讲述的行业分析课后，成功拿到业内排名TOP5的公司offer：

一个人最怕的是对自己的行业认知不清，经常陷入迷茫当中。

在这行业待了很久，却发现好像还是一无所知；

空有跳槽的心，却没有跳槽的能力，根本不会选赛道；

想收集数据做行业报告，却发现是新手小白；

想做一点股票基金投资，但是读不懂行业发展的脉络……

有这些焦虑的朋友们，请接收福利啦~

下周二9月18日，晚上8点，我邀请了杨老师给我们深入打造了一次超级实用的课程。

你所有的焦虑和困惑，杨老师都懂，她将从以下5个方面深度讲解：