“不要脸”以后，我过得越来越好

而只有拥抱迎面走来的不安全感，接纳生活的不完美，才能抓住上天所提供的每一个时机。嘉许厚着脸皮去奋斗的自己，让人生这一场演出尽情精彩，落幕时才能毫无遗憾。

来源于微信公众号：彬彬有理

01

昨天约朋友吃晚饭，整个晚饭时间成了他的吐槽大会。

朋友的老板3个月前给朋友配了一辆代步车，虽说是公司的车，但终于让他的上班时间不再那么紧凑。

而前些日子和高中同学小聚时，许久不见的一位同学得知朋友开新车来的，便要借去开一天。

朋友支支吾吾本打算拒绝，结果高中同学一句“咱都这么多年交情了，不会借个车都不借吧！”朋友脸直发胀，只得点头答应了。

万万没想到，在车借出去的第一天晚上，朋友就接到了派出所的电话。

得知开着他车的高中同学酒驾撞了路边的车，全责不说，公司的车也刮坏了，朋友脸皮薄，不敢告诉老板。

结果第二天上班，公司让他开车去机场接人，朋友这才坦白车拿去维修了，就这样白白被扣了半个月工资，还失去了老板的器重。

朋友说：

就算是很久很久没联系的人，自己也张不开嘴拒绝他的请求，很怕别人嫌弃你小气，也怕破坏了气氛。

我知道公司的车坏了得尽快解决，但就是脸皮薄，怕老板生气骂我。”

我安慰他：“以后长点记性就好了，谁都有这种挪不开脸面的时候的。”

朋友叹了口气，说道：

这社会不属于几零后，最终肯定是属于脸皮厚的。不在乎别人的眼光，才能真正成长，而我这种人，永远都停在原地。”

放不下面子，放不下别人的冷眼，人活着内心计较的事情就变多了。

皮囊这种东西，只会束缚住灵魂，你越在意，就越会被拖累。

脸皮薄的本质就是怕自己的所做作为不被别人喜欢，其实事情都懂，就是脸皮薄。

面对朋友的请求，碍于颜面，说服不了自己拒绝。

害怕从未遇到过的难题被自己搞砸，被别人看扁。

脸皮薄的人一切的担心都是因为太在乎别人的眼光。

其实换个视角想一想，在别人眼里，我们本没有那么重要，所以没理由因为别人的眼神冷暖而自毁前程。

拒绝

02

2012年的时候，王健林曾说过这样一句话：胆子大、脸皮厚，走遍天下都有万达。

万达集团从88年就已经创立，商业地产、高级酒店等等各大产业，响彻全国。

时至今日，没人会说王健林是个没面子的人，因为他的努力已经为自己赢来了尊重和掌声。

如果当初他放不下面子，也许就不会有逐年风生水起的万达集团。

世上本就没有人能够做到无可指摘，脸皮薄更是不如“厚脸皮”生活得痛快。

“厚脸皮”不代表不自爱，也不代表抛弃自尊，只是在用力把退缩和害怕兑换成更美好的东西。

最难放下的是面子，最没用的也是面子。

还记得有一次坐同事的顺风车回家，车停在路边的时候，一位穿得西装革履的人，到同事车前90度鞠躬，打算递上传单，同事主动摇下车窗接下了。

之后递给我看了一眼，说道：

大多人看了肯定以为他是个干活很卖力的小职员，其实他应该是个经理了，因为我有一次看到他把自己100多万的车停在车位上，从车里出来后，拿着传单边鞠躬边发给每个人。

开着100万豪车的优雅君子，与发传单能够挂上钩，实在是在意料之外，但细想想却又在情理之中。

意气成功日，春风起絮天。人若丢下所谓的面子，承受住别人异样的眼光，全力以赴去干一件事情，哪有不成功！

脸皮薄的人希望自己时刻保持完美，因为害怕将缺点都暴露在公众的视野里，带来非议。

而人只有丢掉面子，不断地接受自己不再是完美的模样，不再隐藏自己真实的想法，才能行遍千里。

真实的想法

03

老话说“脸皮厚，吃大肉。脸皮薄，吃烙馍”，两者最大的区别便是，一个为了迎合自己，一个为了取悦观众。

曾有人在微博上发起过一个提问：脸皮薄是一种什么样的体验？

最后总结出精炼的几条：

1、学校路上看到同学和老同学不好意思打招呼，拼命绕开；

2、不会跟人吵架，吵着吵着自己就先气哭了；

3、超级不喜欢麻烦别人，不然心里会怪怪的不舒服；

4、下大巴，下公交的时候有一种莫名的紧张；

5、进了店铺就一定要买东西，多少钱都行，绝不能空手出去，不然好对不起店主啊！看着都好尴尬；

6、每次去餐厅想叫服务员的时候，内心都是崩溃的！

7、什么都想做，脑子里把自己厉害的事情想出天际，一放到现实里，全部死机。

。。。。。。

对此网友纷纷评论道：

“说的是我，没错了。”

“全中了！脸皮薄就是死要面子活受罪。”

“从小就是脸皮薄，公众场合从不大声说话。”

。。。。。。

没有过这些体验的人甚至会质疑，这都有什么大不了的！有必要这样大惊小怪么？

我突然想说说脸皮极薄的我。

有次和朋友出门坐地铁，上车时我直接被人流推进去动弹不了，两个人隔着哭笑不得的距离，朋友微我：“再过两站就下车哈”。

等到站了我硬是对着前面的人流挤不出去，憋红了脸，嘴里想要疯狂喊出声的“让一让，下车！”愣是挤不出口。

我害怕大家的目光都转移到我身上，甚至会担心惹得别人不高兴。就这样尴尬地坐过了站，丢下了朋友一人。

有些事情在朋友眼里没什么，可在我这就像是要了我的命一样。

脸皮薄

与每一个陌生人的初次对话总是语无伦次，嗓子发紧；别人一个看似冷淡的眼色就足够让自己脸红，心脏扑通扑通地跳。

我自认为是一个很会思考问题的人，可是等我真正想把它坦率地表达出来时，整个人就变成了一团浆糊，这一点跟还未入橄榄球队时的阿甘很是相似。

但不同的是，阿甘是个能够永远让人惊讶的战士，我脸皮薄，永远做不到。

虽然道理都懂，但它就是会一点点摧毁你。

脸皮越薄就越不敢干事情，越不敢露面，就会失去越多的机会和乐趣。

太在乎他人的目光，害怕把事情搞砸，时间一久，便适应了固步自封，停驻不前。

所以，试着“厚脸皮”一些才能活得更透彻。

学会从别人的眼光中迎难而上，勇敢的说，果断的拒绝，自信甚至是小小地自负一下。

任何时候都无需怯场，虽不能低估别人，但也不能低估自己。

斯科特·派克曾在《少有人走的路》一书中说：人生的唯一的安全感，来自充分体验人生的不安全感。

而只有拥抱迎面走来的不安全感，接纳生活的不完美，才能抓住上天所提供的每一个时机。

嘉许厚着脸皮去奋斗的自己，让人生这一场演出尽情精彩，落幕时才能毫无遗憾。

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