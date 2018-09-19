奚梦瑶今年维密免试，你还相信“越努力越幸运”吗？

去年的维密大秀，奚梦瑶一跤摔出了个全民热议的超级流量，今年更是被官方宣布免试，“越努力越幸运”真的比不上运气吗？

来源于微信公众账号：与尔同消万古愁

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去年的维密大秀，奚梦瑶一跤摔出了个全民热议的超级流量，连我身边分不清维密和贝嫂有什么关系的直男，都知道了这个内衣品牌，琢磨着要不买一套送女朋友。

所以你看，品牌方怎么能不对奚梦瑶宠爱有加，今年宣布维密大秀直接免试，我也丝毫不感到意外。

奚梦瑶，维密秀

觉得不公平吗？是的。

在大秀上摔跤明明是重大失误，却摔出了个免试。

这世界上就是有人运气好，你不得不承认。

奚梦瑶大学没毕业就通过模特大赛出道了，次年参加巴黎秋冬高级定制， 24岁就走了维密。

杨超越在创造101里面，也不是什么实力担当，还爱哭，可就是那么多粉丝喜欢她。

当然也有很多人讨厌她，所以她自带热搜体质，节目方多精明，怎么不多给她镜头。

杨超越现在最广为流传的照片是什么？是这张。

锦鲤杨超越

我们都希望做那个好运的人。

好像也很难接受，别人天生的好运。

看到身边的人，明明没什么实力，却比自己运气好很多，会不爽，会嫉妒，会顾影自怜，这是人之常情，我也一样。

因为别人的好运气，是对自己努力和公平信念的无情嘲讽，这真的太令人难受了。

特别是自己很辛苦，却没有什么回报的时候，想到有些人天生好运，就更难过了。

比如我认识一个女孩，她交往的每任男朋友都是有钱人，而且对她也很舍得花钱。

她是那种每次抽奖必中的人，哪怕去商场买个300块的包，也能中个3000块的购物卡。

太气人了，有好几年时间我都非常嫉妒她。

还有一个女生，在群里讲她和前男朋友分手了，前男友觉得很愧疚，送了她一套房子。是一线城市的房子哦！价值好几百万吧。

当时我们群里也是炸了，大家纷纷感慨自己分手的时候，白白伤心了一场，连个渣渣都不剩。

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我们要如何面对“运气”这回事？

我觉得对于别人的好运气，要学会平静接受；但是对于自己，最好不要心存侥幸，不能靠运气活着，我仍然相信“越努力越幸运”。

我大概也是花了很久的时间才接受，这世界上没有绝对公平这回事，包括人和人的运气，天生就是不同的，有些东西出生就决定了。

我刚刚研究生毕业工作的时候，自己跑断了腿去租房子，跟人合租，还被黑中介骗。而我几个好朋友，都陆续在北京买了房。

表面上看起来我们都是一样的学历，差不多的工作，但是生活品质，和心理的焦虑程度，是完全不同的。

说实话，我曾经也很难受，也怀疑我努力有什么意义，也想过要不找个有钱有房的人嫁了算了。

我真的去做了。

有段时间我焦虑到什么程度呢？

可以一天见三个相亲男，第一面就要打听清楚对方有没有房子。

现在回想起来，那个时候我整个人的状态已经接近疯魔了。

真的当我决定孤注一掷，把别的统统放下，就盯着自己没有的东西，比如说钱，房子。我发现不行，我根本做不到啊。

我没有办法去跟一个三观不同，思维根本不在一个层面的人，相处超过半天。

那真的太痛苦了，我宁愿在出租屋吃泡面，也不要跟一个人在高级餐厅吃法餐喝红酒，却假装自己不鄙视他。

成长是漫长的过程，包括思维的成长，可能真的需要你去经历一遍，去穿越你所有的欲望。

我很庆幸自己，没有陷在一套房子的格局里。

后来我踏踏实实去努力赚钱了，然后遇到了特别合拍的人，婚姻很幸福，房子和钱也有了。

现在再回头看我当初嫉妒的人，早已风轻云淡了。

最近几年我的一些重大决策，好像运气也都蛮不赖的，我越来越相信努力的意义——

对于那些我们无法改变的事，接受它；对于那些我们可以改变的事，尽最大的努力。

这样的思维是高级的，它让你远离嫉妒和焦虑，破除无法改变的执念。

然后专注于自己擅长的事情，在自己的人生轨道上，不断成长和精进。

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其实当你把时空格局放大，用更长的时间尺度去看待人生的时候，你会发现运气再好，或者再不好，都只是一时的。

而且，《老子》里讲“福兮祸之所倚，祸兮福之所伏”，福祸从来都是相依相存，可以相互转化的。

奚梦瑶今年免试进维密，其实可以看出品牌方的态度，在品牌的文化内涵美誉度与利益之间，他们选择站在了利益的一方。

可是观众不会再一次原谅奚梦瑶的失误了。

所以她今年势必压力更大，必须努力去走稳每一步，只能成功，不能失败。

而杨超越以101第三名的成绩出道，这也仅仅是个开始。

鲜花着锦的背后，考验的更是她和她团队的实力与智慧，想要走得更远，必然要付出更多努力。

平常心

一个人如果沉迷于一时的好运，被好运这个东西砸晕了，其实是身处危险而不自知的。

PGone的例子就不用说了，说说我老家的一件事。

几年前，我老家县城附近的一个村子拆迁，听说每家都拿到了一笔不菲的拆迁款。

也就过去了几年时间，那个村子里不少人出了事，吸毒的，进监狱的，还有兄弟间互相陷害的。

运气这个东西，有时候需要智慧去hold住它。

我为什么一直说，暴富可能不是好事？

因为如果你没有那个创造财富时，一点一滴努力的过程，你也就缺乏了在努力过程中积累的智慧。

事情都有两面性。

你没有足够的智慧去掌控财富或者好运的时候，它们可能变成了坏事情。

我现在已经不羡慕任何人了。

因为我接受了自己，就是个运气普通的人，也从来不敢奢望能走什么捷径。

当明白了自己想要的一切，只能靠自己踏实努力才能得到的时候，我反而平静了。

不再去攀比和羡慕，而是专注于做好自己的事，别人付出8分，我愿意付出10分。别人赚了10块，我赚8块就平衡了。

遇见好事也不敢膨胀，偷偷乐几天，然后继续努力。

因为自己运气普通，所以我对这个世界，始终保持着一种敬畏。

如果人生靠着自己的努力，真的越来越好了。你能说，这不是一种幸运吗？

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