维多利亚与孩子登上英国版VOGUE十月刊封面却不见贝克汉姆。结婚19年，贝嫂第四次处理背叛危机：维系婚姻的究竟是不是爱情？

来源于微信公众账号：灵魂有香气的女子

英国版VOGUE十月刊在本月正式发售，然而好事的英国民众们针对封面在网上炸开了锅。

新一期的封面人物是贝克汉姆一家，维多利亚占据C位，在四个孩子的簇拥中露出招牌的女王式微笑。

整个画面和谐有爱却独独不见男主人贝克汉姆的身影，英国网友吐槽她说“像是个单亲妈妈”。

维多利亚与孩子

维多利亚一直非常注重经营家庭品牌，这么重要的十月刊封面又怎么会把老公给落下呢？

这太不“贝嫂”了。

于是，两人的不和新闻又再一次喧嚣直上，甚至连著名的博彩机构Paddy Power也宣布不再接受“贝克汉姆夫妇是否会离婚？”的下注，怕届时亏得血本无归。

当然这也不是两人第一次传婚姻危机了，早已谙熟危机公关的维多利亚很快就发了INS，放出了内刊封面和小贝的单独合影。

侧面证明是网友捕风捉影小题大做，并配文感谢丈夫对自己时尚事业十年的支持。

贝克汉姆夫妇

可即便如此，仍旧无法平息群众的猜疑，几乎所有英媒体都在质疑她们的“合约婚姻”。

01

1999年维多利亚与贝克汉姆抱着刚出生的大儿子在英国举行婚礼，至今已经过去了19年。

然而这19年却并非一帆风顺，期间贝克汉姆被坐实的出轨有一次，被传闻的出轨有三次，还有无数次被媒体拍到在酒吧和陌生辣妹搭讪，举止亲昵。

21年前，维多利亚主动搭讪贝克汉姆，郎才女貌两人很快便走在了一起。

恋爱的第二年年初他们有了孩子，贝克汉姆便抱着不到一岁的布鲁克林与维多利亚结婚，穿着一套可爱的紫色礼服。

贝克汉姆夫妇

而后，极具商业思维的维多利亚开启了自己的“驭夫之路”。

她不仅把小贝从土包子球星打造成时尚先生，更是聪明地将自己与丈夫紧密捆绑在一起，组成非常亮眼的夫妻档并从此名利双收。

在小贝风头最劲的那几年，球场上的话题永远离不开英国队长今天穿了什么，换了怎样的新发型。

大卫贝克汉姆

婚前VS婚后

人们都说如果没有维多利亚便不会有如今的贝克汉姆，可就算如此，贝克汉姆还是出轨了。

2004年，他出轨私人助理丽贝卡·鲁斯，却未想对方另有所图。

对方不仅收了35万英镑的分手费，还将自己与贝克汉姆的私情公之于众更是连上好几档电视节目。

她揭露许多小贝与贝嫂间的秘密说两人经常发生争执，是对“假脸夫妻”。

出轨

全世界都以为这次两人肯定是要分了，贝嫂却顶着压力选择了原谅。

可是原谅一次就不会有第二次了么？

当然也不是，关于贝克汉姆的桃色新闻一直陆陆续续不间断地出现在英媒体的头条版面上。

从今年开始，这些新闻更是频繁：

年初被传和妻子共同的好友玛丽参加派对，彻夜疯狂到天亮，被狗仔队抓到了照片，贝嫂勃然大怒。

出轨新闻

5月参加哈里王子婚礼前夜，小贝去酒吧玩与一位正在过生日的辣妹喝酒还拍下了亲密照，搞得第二天贝嫂在婚礼现场全程臭脸。

贝克汉姆夫妇

到了6月更是夸张，据说小贝出轨女儿小七的辅导老师，对方还怀了身孕……

出轨新闻

可无论事态如何发展，维多利亚总会第一时间站出来，发布温馨的家庭照片或夫妻的恩爱瞬间，表明与丈夫站在一起的态度。

本科汉姆与孩子

女人独立如维多利亚，很多人不解她为何不离婚？可提出这些疑问的人，也许并不完全理解婚姻。

02

爱情是拥有长久婚姻的基石，但仅仅倚靠爱情也是远远不够的。

我并不觉得贝克汉姆夫妇之间的婚姻关系不健康。

相反，我觉得他们之间的关系非常稳固，因为这种稳固是建立在外遇也无法摧毁的基础之上的。

这种坚不可摧的婚姻关系究竟是怎样形成的呢？

结婚19年，两人的关系早已渗透到双方生活的方方面面：他们有着大把的共同好友，在时尚和体育领域相交着各种人脉资源。

她们虽然一个创立时尚品牌，一个经营俱乐部各自独立各有各的爱好，但却又紧紧地捆绑在一起相互帮扶。

无论是事业还是生活，这正如贝嫂所言的“在一起，更强大”。

说实话，也许近20年的婚姻走到这个份上，早已无所谓再纠结是不是“假面”，还有没有爱。

因为婚姻太复杂了，而局限于男男女女的情感层次略低也太过脆弱。

对于他们来说，“你的人生如果没有我是否能发展得更好？”早已代替“那个男人是否还爱我？”

贝克汉姆夫妇

他们之间当然也有爱，只是表现形式早已不同。逢结婚19年之际两人还同时在社交网站上发照片庆祝。

维多利亚配文“19年，依旧非常爱你！”

贝克汉姆更是动情表示：“19年前，我还穿着紫色的礼服……祝最棒的妻子和妈妈周年快乐。”并同时@了他们的四个孩子。

贝克汉姆夫妇

他们都循环在自己的婚姻体系里，巧妙地处理着亲子关系、夫妻关系和各种物质资源，虽然有磕绊但却总是坚挺。

相反，如果一对恋人仅仅是因为喜欢而在一起，却忽略了对方的性格成熟度、家庭环境、消费观念和育儿观念等方方面面的冲突，那在日后的相处中反倒会更加痛苦。

因为现实的生活会让你明白爱情在单枪匹马时有多脆弱。

到头来你会发现，婚姻确实是一场求仁得仁的旅程，而长久的婚姻就是一场根本停不下来的打怪升级。

即便女人强大如维多利亚，在44岁时还是一样要面对各种危机。

贝克汉姆夫妇

其实啊，婚姻中比无爱更可怕的是拒绝成长，是不愿意直视自己身上也有问题，是不愿再为对方做出任何一点点的付出与妥协。

03

苏格拉底曾经运用生活小事解释了爱情与婚姻的差别：

他规定了全程不能回头反悔，必须一路前行，然后在一片麦田里捡一棵自认为最饱满美丽的麦穗。

他的学生总认为前方还有更好的麦穗，一路抱着虚幻的期待而忽略眼下的选择，最终空手而归。

苏格拉底告诉他，这种追悔莫及的感觉就是爱情。

第二次，是在一片树林里砍一棵自认为最笔直茂密的松树，他的学生最终却带回一棵并不够完美的松树。

因为他吸取了上次的经验教训，在两手空空地走了大半程后，终于主动选择了一棵看起来比较满意的松树。

苏格拉底告诉他，这种懂得适度放弃自我的体验就是婚姻。

贝克汉姆一家

爱情是两人各自保留缺陷问题而展现自身完美的一段过程，而婚姻是两个人交换自身一切利弊与对方共享和解决的漫长考验。

只愿天下每一对已经投身于婚姻的伴侣能够安心相伴，如此才不会太快被生活耗尽激情，也才更有可能越来越相信爱情。

最后，长久的婚姻里当然有爱情，因为成长才是爱情的最高级表现形式。

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