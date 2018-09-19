周迅：挽回“渣龙”，我只用了这3步

《如懿传》已经如火如荼地进行了一半了。亲眼目睹女主如懿一路升级打怪也坐到了皇后的宝座上。其中一大看点，就是女主如懿总是能在关键时刻巧妙地挽回“渣龙”的心。

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《如懿传》已经如火如荼地进行了一半了。

亲眼目睹女主如懿历经种种磨难，一路升级打怪也坐到了皇后的宝座上。

网友评价，这届乾隆最渣，每天的日常就是某个妃嫔得宠了，某个妃嫔怀孕了，某个妃嫔生娃了。。。。。。妥妥一个“渣龙”。

这部剧中，除了深宫里各位花枝招展的女人们凭本事斗得风生水起、各种邀功争宠之外。

还有一大看点，就是女主如懿总是能在关键时刻巧妙地挽回“渣龙”的心。

她是怎么做到的呢？本篇文章将为大家一一拆解。

如懿传

01

能控制情绪，逼对方先发作

如懿受的最大的委屈便是被人指控谋害皇嗣，指控人是如懿最亲近的宫女阿箬，怂恿者是皇后以及其它妃嫔。

无奈之下，“渣龙”将如懿打入冷宫——一个看似永远无法翻身、永远走不出去的地方。在这种情境下，相信很多人都会崩溃。

但是如懿是怎么做的呢？

她允许自己伤心难过，痛苦无助，但是她给自己这种情绪设定了日期，没有任由它肆意蔓延 。

不让负面情绪将自己吞噬，逼对方先发作，露出破绽，再伺机反扑是挽回中一个特别重要的套路。

利用这个套路，如懿让那些急不可耐、想要置她于死的人一个个都露出马脚。

最后为了走出冷宫，她不惜自己对自己下毒，以此澄清之前的误会，并博得渣龙的同情，成功挽回渣龙的心，为自己打了一个漂亮的翻身仗。

再看现实生活中，很多女人一旦感情受挫，比如被分手后，总是一门心思哭喊打闹，企图唤回对方的心，殊不知，这种做法只会将对方越推越远。

正确的做法是，你应该压下爆发的情绪，抬高自己善解人意的一面，平静温和的为自己争取时间。

具体操作方法如下：抱歉，分手这个消息对我而言，实在太震惊，我一时难以接受和消化，需要时间冷静一下。

这可以为你自己争取1到3周的时间。

一般来说，分手和离婚这种事情往往都是需要一鼓作气的。

稍稍拖一下时间，对方的决心就不会那么坚决，除非你已经到了让他看一眼都觉得厌恶的地步。

不仅如此，你还要客观地检讨一下自己的问题，这样可以弱化男人想要分手或者离婚的念头。

如果能做到这一点，很少有男人非得立刻、马上分手或离婚了。

02

善于利用一切可利用的资源

最新一期如懿被害是因为嘉贵妃提供了她和法师有私情的证据，刚好渣龙生性多疑，他立即将如懿囚禁了起来。

如懿是怎么做的呢？

除过上面所说的控制情绪之外，她的成功还借助了2个人：海兰和李玉。

因为之前和海兰有过猜字谜的游戏，她巧妙地利用诗词将自己的想法传递出去。

再因为李玉是皇帝的贴心侍从，她将诬陷自己的证物做了一个偷天换日。

所以说，如懿的这次成功挽回，海兰和李玉功不可没。

一个人的力量毕竟有限，挽回中一个特别重要的点就是要善于用一切可利用的资源，学会借力打力。

处于冷静期，男人的内心往往是很矛盾的，尤其对于已婚女人来说，他可以对你没有感情，但对孩子多少都有感情。

所以，只要你不是歇斯底里，他一般不会死命逼你。

但是这种平衡总得有人去打破，而你要做的就是借助他人之手，让对方主动去打破。

比如，让对方的知己好友去向对方转达你的好，以及对方失去你之后可能面临的损失和困境等等。

男人都是现实的动物，他们一定会权衡这种利弊得失。

但是需要注意的是，很多人在挽回的过程中，往往会搬出双方的父母，这种做法大错特错，千万别做。

甚至，你要让对方知道，你会把这事控制在最小的范围里，不会让他承受太多的压力。

切记：很多男人决定分手和离婚的最后一根稻草就是你的不断施压，你不动声色地利用资源为男人减轻压力，这本身就是为你们的感情在加分。

如懿传

03

以自我为中心

用实力将对方啪啪打脸

在姑母去世，她被新任太后刁难要独自留在王府替姑母守孝3年，其他人冷嘲热讽奚落她的时候，如懿坦然镇静地在刺绣；

在被诬陷关冷宫，其他人绞尽脑汁用狠毒的手段伤害她的时候，如懿该种花种花、该做针线活赚钱就赚钱，什么也没有耽误；

在被嘉贵妃设计她和大师有私情，并一直在皇帝耳边吹耳旁风的时候，如懿又是练字，又是做糕点，积极想着对应之策。

不论何种时候，何种境地，如懿始终不困于当时的情境，而是以自我为中心，潜心修炼自己的能力。

其实，有心机、有城府的女人，根本不可怕，心机再多，总有破绽，城府再深，总有弱点。

最可怕的是有实力的女人，若对方在外貌上完全超越你，事业上秒杀你，社会关系上完胜你，智商、情商是你的数倍，那么击溃你简直就是分分钟的事。

挽回中的绝杀技就是——智商、情商双双在线，软硬实力均兼备，始终把自己放在宇宙的中心。

可笑地是，后宫的大多数女人都以渣龙为中心，并将其他女人视为自己的情敌，拼的是你死我活，到头来屁也没得到。

如懿传

倒是与世无争的如懿却屡屡在关键时刻能赢得渣龙的心。

说到底，爱情也是一场博弈，对方不动，你也无需动，对方以退为进，你要表现得退无可退。

调整好心态，坦然面对得失，既能接受输的结局，也能接受赢的结局，这样反而能所向披靡。

最后，衷心希望看这篇文章的闺蜜们，爱情、婚姻顺利，永远也用不上这些东西。

夫妻恩爱，彼此信任，而不必将大好时光浪费在这些糟心的事上。

据调查显示，分手后95%以上的人都有过挽回的念头。

而在情感中 挽回也是一个搜索频率最高的词。面对挽回首先需要解决的是：

1。挽回的第一误区是急功近利，想要寻求一种“妙招”，可是问题不是一天两天形成的，是不可能一蹴而就的，就算有专业导师给你支招，你也不会用，因为分手的双方都在情绪期。

2。挽回的本质是改变，去反思你们之间到底是因为什么原因才会分手，再去考虑如何去解决问题。否则，就算复合也还是会一次又一次的重蹈覆辙。

3。挽回的核心是重建关系，不仅是解决挽回的问题，更重要的是建立沟通和相处模式，真正把感情经营好。

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