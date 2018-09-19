相处时的态度，决定一段感情的温度

从一个人表面上对你的态度，就能反映出你在ta心目中的位置。尤其是在感情里，两个人彼此之间相处的态度，决定了这段感情所带来的温度。

来源于微信公众账号：听语

从一个人表面上对你的态度，就能反映出你在ta心目中的位置。大部分人所表现出来的态度，都能够真实的反映出ta的内心。

尤其是在感情里，两个人彼此之间相处的态度，决定了这段感情所带来的温度。

感情里的一举一动，双方都会在心里衡量，因为珍惜在乎对方所以才会异常在乎对方的态度，若是一个人无关紧要的人，谁又会花心思去在意呢？

态度

昨天听到一个朋友的故事：

我们两个人在一起快有三年了，可这三年的时间里真的经历过太多的悲欢离合，感觉感情里面要经历的欣喜和失落自己都经历个遍。

男朋友是个游戏控，每天都沉浸在游戏的世界里，两个人刚开始在一起的时候，男朋友还能够时常放下手机，陪陪自己。

可是时间越长，这样的机会就越少，每次和男朋友因为游戏吵架的时候，不管我有多愤怒，男朋友依旧我行我素不会搭理我，让我一个人生闷气。

因为他知道，就算我再生气也拿他没办法。记得有一次我问男朋友，游戏重要还是我重要，他想都没想直接说游戏重要。

那个时候我不知道是自己真的无理取闹，还是男朋友根本就已经不在乎我了。从他对我的态度让我觉得自己真的已经无关紧要了。

有时候和男朋友说事情的时候，不知道他有没有用心听，总是敷衍我说“你看着办吧！都行，随便”完全没有一点要参与的意思。

最后我实在受不了了，主动结束了三年的感情，因为男朋友的态度，让我感觉不到这段感情的温度。

每个人都经不起敷衍，更承受不了长期的冷漠，一颗再炽热的心也经不起冷落。

我们想要的感情是你所有的话，所有的行动都能得到回应，而不是自已一个人的独角戏。

所以说一个人的态度，决定了一段感情的温度，更决定了这段感情能走多远。找一个能给你回应，能和你热情相拥的人在一起吧！这样你才会过的幸福快乐。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）