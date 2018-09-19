Ta就是不喜欢你，怎么办？

喜欢的人不喜欢自己，付出了时间、金钱和真心，依旧得不到自己想要的爱情，这或许就是大多数人的爱情现状。

来源于微信公众账号：听语

喜欢的人不喜欢自己，付出了时间、金钱和真心，依旧得不到自己想要的爱情，这或许就是大多数人的爱情现状。

每次在看后台留言的时候都能看到这样的问题“感觉这辈子没人会喜欢上我，对爱情已经绝望了，不再期待了，那个对的人，这辈子都遇不到了。。。。。。”

感情里的伤是在所难免的，可为了一个不喜欢自己的人就否定自己，这样是不是有点太不值得？

珍惜

之前遇到过这样一位朋友，刚刚失恋找我开解，他说“我真的很喜欢很喜欢她，可是不管我为她做什么，做了多少她都不满足，有时候我甚至怀疑自己，是不是真的那么糟糕，真的不值得别人去爱，分手以后我感觉自己不会再爱了，也不会有人喜欢我了。”

其实这样的情况总会发生在我们身边，不是我们不够好，而是对方想要的我们根本给不了，因为对方喜欢的根本就不是我们这样的，在一个不喜欢你的人身上，不管付出多少都是没有结果的。

不是没人喜欢你，而是你连自己都不喜欢，又如何让别人对你另眼相看？

我们都要先取悦自己，把自己变得更好，才能遇见那个更好的，更懂得珍惜你的人，世界这么大，有太多的事情值得我们去追寻了，何必为了一个不在乎你的人，失去了对感情的期待。

爱情不是生活的全部，你还有家人，朋友，还有爱好，事业。只有那些没有上进心的人，才会把爱情当成全部，而这样的人往往更不容易得到想要的爱情。

爱自己

爱情只是生命中的一种调味剂，不管什么时候，你都要先学会好好爱自己，你要成为吸引别人的人，而不是努力追赶着别人的脚步。

要成为闪闪发光的人，才更值得被爱，才更容易获得爱情。

一个只有爱情的人，真的一点都不酷，我们觉得没有人喜欢自己，其实只是某段特定的时间里，那个你最在乎的人，没有给你想要的回应罢了。

人这一辈子不可能只喜欢一个人，也不可能没有人喜欢自己。在没有遇见对的人之前，请你狠狠的爱自己。

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