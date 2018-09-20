28岁，我的存款只有3000块

过去的日子里，她做过家教、饭店服务员、电话销售员、保险推销员、幼儿园教师，做过很多行业，可是如今，她还是没钱。

来源于微信公众号：维小维生素

昨天夜里，有个一位朋友和我说了一件事，毕业7年，28岁的她，银行卡里的存款只有3000块。

3000块，是她的全部财产，让她感到恐慌。她不停地追问自己，难道这28年，白活了吗？

父母供她上大学，一个学期的学费不只3000块，可怜的3000块如果拿来养自己小女儿，恐怕不够一个月的奶粉钱。

她说自己的生命中也遇到过很多人，都很优秀。别人一次次加速赶超她，让她一次次痛恨自己的无能。

同样的一条跑道，别人都跑到第四圈了，而她还在跑第一圈，对方朝她挥手：“嘿，再加把劲，你可以的。”

可是只有她清楚，自己已经拼尽了全力。

过去的日子里，她做过家教、饭店服务员、电话销售员、保险推销员、幼儿园教师，做过很多行业，可是如今，她还是没钱。

她虽不是女权主义者，但还是渴望能有养活女儿的能力，能体现自己的价值，她希望我能给她一些建议。

苦恼

说实话，我也感到很无力。如果她需要心灵鸡汤，我可以大段大段给她发，但是要生财之道，就束手无策了。

我的虚岁也是28岁，眼看着身边的朋友买车买房，结婚生子，自己却还只是光杆司令一个。每天在键盘上敲敲打打，偶尔发广告，还要被部分读者拷问——你的良心不会痛吗？为什么越来越商业化了？

有一个冬天的周末，我住的地方停电，天寒地冻没去处，就硬着头皮住进一家酒店的特价房，一日吃两餐点外卖，中午还只是粉面解决，对于花钱总是慷慨不起来。

就在我发出一条广告后，果然有读者跑来责问我：“一直以来都很喜欢你，也看过你的很多文章，关于人性、生活、哲理，给我很多力量。可现在，抱着很开心的心情点开，看着看着，变成了广告，太让我失望了。”

那一刻，我不知作何言语。游戏的盗版猖獗让有良心的开发公司倒闭，院线的排挤让有良知的文艺从业人不敢拍小众电影，各种网盘求资源也让制作精良的大剧赚不了几个钱。人性得有多贪婪，才会把那些认真做事的人逼得走投无路？

我可以放弃周末的聚会，因为低质量的社交不如高质量的独处；我也可以一个人睡一张双人床，毕竟在键盘上“啪啪啪”就足以让我精神高潮。我只恨自己需要吃饭才可以写文章，为什么一点严寒都抵御不了，不能在桥洞睡一宿。这样，我就可以耗尽自己的光和热，不给任何人添堵。

你说我的写作能给你力量，你为什么不盼我好好活着？

德国著名心灵导师埃克哈特·托利说过一段话，生命在于与身体联结，维持健康才能保证灵魂的安居，当下能按照自己的内在意识度过，每一秒都是平和喜悦，但完全要由内而外散发力量，不受外界干扰，还需从自己喜欢的事情入手。

我觉得很有道理，做自己喜欢的事情才是最重要的，有多少存款才会幸福这个问题，就好比问一个高三的学生，考多少分才能满足。

对于尖子班的学生来说，一本就是不及格。对于普通班的学生来说，二本已是奋斗目标。对于父母都是清华北大毕业的孩子，浙大就是三本。欲求不满，每个人的痛苦都一样。

可心灵导师也说了，生命在于与身体联结，维持健康才能保证灵魂的安居。

有一天，单位里聊到存款的话题，一个老家刚拆迁的同事说：“30岁之后，想要应对突发状况，如果已婚，至少得有40万存款，如果单身，至少得有20万存款。”

我打趣说：“就你钱多，何不食肉糜？”

他头头是道地分析：“如果你突然遭遇飞来横祸，院方通知你急需缴清高昂住院费，你是交钱保命？还是放弃治疗？”

我说：“我们事业单位，有五险一金啊。”

他说：“可是你的病，也就拖个三五天就嗝屁了，甚至48小时、24小时没有得到治疗，就完犊子了，你告诉我国内那家保险有这效率，我立马去买。”

我说：“没这么夸张吧，癌症晚期也可以拖几个月。”

他说：“心脏、血管、大脑的病，手术都需要很及时，就现在大部分人的生活方式，30岁之后身体没毛病简直对不起科学，早点存钱才能保命。”

靠自己

前两天看兽楼处的一篇文章，作者提到了一部叫《北京折叠》的科幻小说。22世纪的北京分为三个空间，分别住着当权者、中产阶级和底层工人，他们各自拥有次日的昼和夜，同城异梦，陌生疏离。

第一空间的人无忧无虑，第三空间的人小心翼翼，而第二空间的人，努力挣钱，买学区房，买通往上层阶级的门票，做阶级越迁的美梦。

作为科幻小说，《北京折叠》有着一套能够自洽的逻辑，然而现实比小说残酷多了，因为它没有逻辑可言。一场大火降临，从第三空间逃出来的人，要露宿在零下五度的街头，第二空间的人一个月交5500元的幼儿园学费，却让孩子被扎得满身针眼。

小说的结尾，第三空间的垃圾工老刀冒着生命危险跑到第一空间送信，终于凑足择校费，把女儿糖糖送进更好的幼儿园。但他不知道，第二空间的标配幼儿园就是红黄蓝。

你也曾是天之骄子，背着行囊，喘着粗气，独自一人择一城打拼。那时候梦想很大，世界很小，你和无数毕业生一样，坚信自己能在城市立足，闯出一番事业。你拿着低薪，过着上责下怨的日子，因为有梦想加持，一个人就是一支队伍。

许多年过去了，你仍然怀着痴梦，战战兢兢、如履薄冰，混挟着腥风血雨泪。现实一巴掌拍在你脸上，周围永远有比你厉害的人，他们不但比你能干，还比你好看，比你聪明。

你渐渐明白，你不是小仲马，不是辛巴，不是9527，更不是1900。你没有主角光环，折腾够了也不过是让梦想化为泡影。不会有人来，无论你是在湍急的河流，还是冰封的山顶，都不会有人像童话里的王子那样营救你，你得为自己的选择负责任。

可能会有那么一两个时刻你被瞩目，但大多数时候，你跟路边的铁树没什么区别。你的此生再无星光璀璨、人生巅峰，你也只是一日三餐，吃五谷生百病的普通人，而且一直都会是。

螳臂当车被碾得连渣都不剩，这种戏码每天都在上演。

《一代宗师》里，叶问拜师的时候，师父对小叶问说，一条腰带，一口气。上了这条腰带，就是练武之人，往后就要凭这口气做人。

我们都是第一次做人，谁都没有经验。

也许你遭遇了挫折，也许你荒废了几年，也许你早已身心疲累，也许你正处于人生的谷底，但这口气，无论如何是不能散的。否则，整个人就立不起来了。

你要记住，不会有人帮你，你的坚强后盾只有你自己。去运动，去读书，去想办法，去解决当下的难题，去把自己变得更加自律，而不是怨天尤人、坐以待毙。

在这个吵得人分不清东南西北的世界里，我们手里所持有的干干净净的初衷，已经不多了。请务必把它握好，明天还要赶很远的路。

风雨过后也没见到彩虹，还好我有一身孤勇。

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