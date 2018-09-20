重感情的人，为何总是伤得最深？

一段感情总是付出却看不到回报，真的会很累，势均力敌的感情才能长久，而失去平衡的付出，早晚有一天会承受不住。

来源于微信公众号：听语

很多人总是会这样问，为什么我对一个人那么好，为什么我付出的感情那么多，依旧得不到对方的心？难道重感情的人，就活该被伤害吗？

其实重感情的人之所以常常是受伤的那一个人，是因为一直都在为别人而活，把别人的想法放在第一位，而从来不问自己的需求。

一个太重感情的人，会把对方看得过于重要，爱对方远远胜过爱自己。

付出

之前朋友文文就是这样，和前男友处对象的时候，总是为男朋友考虑，男朋友说一她不会说二，即使自己心里有一肚子的想法，也不会表达出来，总是自己一个人闷着，总是一个人生气，男朋友也不会哄她。

文文总是把最好的都留给男朋友，自己从来不舍得把钱花在自己身上，总是在意男朋友的想法，只要男朋友有一点点的不愉快，文文都会尽力的去讨好，不惜卑微到尘埃里。

可是一段感情总是付出却看不到回报，真的会很累，势均力敌的感情才能长久，而失去平衡的付出，早晚有一天会承受不住。

文文就是这样，最后实在是失望攒够了，心也伤透了，无论自己怎么付出，付出多少，无论自己有多在意对方，都得不到自己想要的，那么干脆就别要。

没有人值得你一味放低自己的姿态去讨好，每个人的付出都需要看到回报，别把自己真心交给不懂珍惜的人。

受伤

重感情没有错，错的是你也要把一份心思放在自己身上，只有自己足够好足够优秀，才能够吸引更优秀的人。

重感情的人，不要让自己的感情变得廉价，更不要卑微的去讨好谁，感情里需要付出更需要回报，这样才能让你在一段感情里看到希望，看到未来。

所以每一个重感情的人，请你好好的照顾自己，在没人心疼你的时候，记得要紧紧的抱住自己。

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