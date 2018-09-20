因为一个厉害的对手，我变瘦了、变好了

认识她之后，我才知道，和一个牛逼的人待在一起，最大的好处就是——你会相信自己也有牛逼的可能。

来源于微信公众号：维小维生素

十年前，我刚上大学，是个十足的小胖子。

不是婴儿肥的那种胖，是膀大腰粗、实打实的胖。

我身高160，体重130，朋友不太多，平时的爱好倒是有很多，但都是关于吃的。

比如一边看美剧一边吃零食，一边看小说一边吃零食，一边上自习一边吃零食，一边散步一边吃零食。

最夸张的时候，我一边躺在床上，一边吃零食。

吃的多，不动弹，我简直像气球一样，被越吹越大。

我那时候没有喜欢的人，也不觉得每天吃一堆零食身体越来越膨胀有啥不好。就连放假我爸要带我去运动我也死赖在床上坚决不去。

直到遇见她。

我们住在一个宿舍楼上，早就面熟了，发现她在看我时我很傻白甜地笑了笑，没想到她冷着脸说：“为什么每次在路上见你，你的手里都提着零食。。。。。。”

看到我因为长时间不运动，连爬个五楼都气喘吁吁时，她又补了一句：“你真的要任由自己这么胡吃海塞，也不运动，一直胖下去吗？”

我是后来才知道，她每天早晨会早起半个小时去跑步。

她跑步前，有着一整套严肃又标准的热身；她跑步后，还有另一套严肃又标准的拉伸。

所以她整个人都保持着优美的线条，不该长肉的地方，一点儿赘肉都没有。

虽然恨她批评我，但我终于下定了决心不再胡吃海塞，不再死不运动。我也像她一样去跑步，每天在宿舍楼下的体重秤上称体重。

很多姑娘是为了一个喜欢的男生才瘦下来的，大概只有我，是因为一个牛逼对手的批评才瘦下来的。

她像你展示了青春的另一种可能——克制、勤奋、永远对更美好的身体和更遥远的目标有着狂热的追求。

自律

后来，我瘦了，衣柜里的衣服全扔掉，通通换了新的。

在商场里试各种我曾经望而生畏的热裤时，我第一次发现，不是衣服不好买，而是过去的自己太胖了。

妈的那种感觉太爽了，我狂买了十几件，每天得意地走在路上，路过镜子都要照三照。

瘦下来真好啊。有些衣服我以为我一辈子都穿不进去呢，没想到，我竟然能！穿！上！

可她又来了。这次更犀利，把我摁在宿舍楼下的镜子前，问我：“你照照镜子，不觉得你这一身很土吗？”

我这才知道，她在我随便买几件衣服就穿出门的时候，就已经是个每周去上形体课的女同学了。

为了走路好看，为了一切姿态好看，她简直像韩星训练一样，在头上顶本书练习走路，咬着筷子练习笑起来嘴角的弧度，兢兢业业地观察自己哪个角度拍照更美，花时间去研究时尚杂志的穿搭，还像身边每一个看起来皮肤超好的姑娘去讨要她们的秘籍。

那时候还没有智能手机，没有品目繁多、功能强大的APP，可我在她的书桌上看过一个小本儿，打开之后，全是一些变美小方法，还有记录的自己每天的衣服搭配、体重、身体状态……

紧挨着的另几个本儿，是单词本儿、数学分析题本儿、专业课的书……

当我们的青春只有每周一更的韩剧和零食和暗恋的小男生时，她的青春，全是对自己毕恭毕敬的管理。

不仅是灵魂和头脑，还有皮肤与肉身。

她从不羞于表达自己的野心，不管这野心是维持两位数的体重，是时时刻刻都像街拍一样舒适好看的穿搭，还是满分的数学成绩，以及更流利的英语口语。

是的，在我们还浑浑噩噩刚上大学之时，她就告诉全部人：“我毕业之后想出国读书。”

所以她从不逃课，把每门课都考到最高分；

她从大一就开始准备托福雅思考试了，大二时顺理成章地拿到了英国某高校交流一年的机会，回来之后，她的口语好像突飞猛进了一样；

在我们都迷迷糊糊，不知道未来该干什么时，她跟所有老师说：“有和专业相关的实习，能推荐给我吗？我想更多的了解这个行业。”

看着她这样飞速的变化，我也变了一些。

我迅速地制定了考研计划，在所有人都打击我，说成绩也不算好就不要考研了时，只有她把厚厚的英语学习攻略分享给我。

认识她之后，我才知道，和一个牛逼的人待在一起，最大的好处就是——你会相信自己也有牛逼的可能。

和一个野心勃勃的人待在一起，更大的好处是——你会爱上自己的野心。

现在，她在美国一个名校读博，研究新能源。

我说，这个专业能赚钱吗以后？

她说，你懂个屁，这能造福全人类你怎么那么庸俗。

她说这句话的时候我们隔着山山海海，可我能想象得到她的神情和眼中的光芒。

她不是像我这样每天捧着小说幻想文艺的理想主义者，她是真的实干家---对生活也好，对学业也好，对自己的身材也好，对脑海中的词汇量也好。

她也是真的梦想家。

在我被催婚不胜其烦时，她说：“每一个女生想出嫁都能出嫁，但想不出嫁就不出嫁的女生，我觉得更酷。”

在我犹豫要不要辞职创业的时候，她说：“辞呗！哪里还找不到一个月薪五千的工作，但你可以做更大的事情。”

她的口头禅是：“你为什么不去试试呢？”或者“你怎么不学呢？”

她永远有一张野心勃勃的脸，她永远相信，一切都能得到，只要她想。

我曾在文章里写：“那么多人只教你怎么放低姿态、怎么嫁出去、怎么去一辈子套牢一个男人的心。但我还是想陪你一起守护你心里的那头野兽。”

她说，你心里有野兽就行了，脸上绝对不能是野兽啊。

我说，好的女王大人。

我屁颠屁颠地夸她，你看多少女孩爱看美女与野兽，可只有你啊，既是美女，又是野兽。简直是“心有猛虎，面若蔷薇”啊。

是的，我也想要成为像她这样的人——既是美女，也是野兽；心有猛虎，面若蔷薇。

感谢这个牛逼的对手，更感谢这个牛逼的朋友，让我从一个混沌的小胖子，变成了一个清醒的瘦子。

十年前我问自己：青春如何度过才不算浪费？

看着朋友圈里她新发的照片，十年后的我终于有了答案：

我们要瘦，我们要美，我们要对这个世界野心勃勃。

我们要看最壮丽的风景，我们要上最难的课，我们要对这个宇宙充满好奇。

就像马薇薇说的：我要永远看到宇宙的疆界，我也要永远看不到宇宙的疆界。

这些都是她教给我的事。

统统悦纳，再不归还。

从120斤到90斤，

她减肥健身、严守腰围，一直在努力变美。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）