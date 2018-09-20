聊出感情，就删了吧！

有些时候的聊天，不过是找一个人排遣寂寞，和你聊的火热，并不耽误ta和别人聊得风生水起。

来源于微信公众号：听语

一个人很容易喜欢上经常陪自己聊天的人，即使没那么喜欢，也会产生依赖，毕竟孤单的夜晚很难熬，能有一个人陪伴，即使是在微信两端，也是一件幸福的事。

之前有朋友问我说：“最近和一个人聊得很好，感觉互相都有些喜欢，可每次我约ta出来的时候，ta都借口有事推脱掉，你说我还要不要继续维持这样的关系。”

其实这种情况大家心里都明白，真正喜欢你的人，恨不得时刻陪在你身边，怎么会让你等，怎么会一直拖着。

聊天

如今的喜欢很肤浅，聊上几句就一口一个喜欢，可到了现实中，这种喜欢真的是不堪一击。

前段时间朋友麦子异常兴奋的跟我说：“我感觉自己马上就要告别单身了，我遇见一个喜欢的人，感觉他也喜欢我”

而当我听到“感觉”这两个字的时候，真的有些不确信，又不想麦子伤心，对她讲“遇见喜欢的人不容易，能在一起就在一起吧！”

可是过了没多久麦子发微信告诉我：“我错了，他根本不喜欢我。”

对于麦子没头没脑的一句话，我一时间不知道怎么回复她，原来麦子主动和男生表明心意，本以为会得到想要的回答，可是男生却说再等等吧！还没准备好。

之后两个人就想什么事都没发生一样，还是每天聊到很晚，分享彼此每一天发生的事情，越是聊的频繁，麦子就感觉越离不开男生，越感觉男生对她是有想法的。

男生也说过喜欢麦子，可突然间有一天，麦子在男生的朋友圈里看到男生牵起了另一个人的手，麦子本想问个究竟，可得到的回复却是好友验证。

因为不喜欢，离开的人总是决绝到你无法想象，聊得火热，不代表就真的喜欢。

有些时候的聊天，不过是找一个人排遣寂寞，和你聊的火热，并不耽误ta和别人聊得风生水起。

聊天这件事，最忌讳太快喜欢上一个人，对待感情，你要看到一个人的真心付出，而不是在手机上码几行字就足够，秒回信息只能说明ta一直在聊天，并不代表真的喜欢你。

对于那些撩你，却不想和你在一起的人，就是没有那么喜欢你，每一次的敷衍都是ta不喜欢你的证明。

所以若是迟迟得不到回应的话，那么所有的小心思都点到为止吧！

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