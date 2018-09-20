为什么有的人，30岁了还不知道自己想要什么？

既恐惧变化，又恐惧一成不变，就是重若千斤的矛盾枷锁。这锁里面，严严实实，根本就没有一个恰当的思维空间，甚至，我们不愿意直面自己那些不堪一击的弱点。

理想

来源于微信公众号：维小维生素

一个离职护士的自白

掐指一算，算上实习，我已经在三甲医院待了4年。

4年的时间说长不长，说短不短，却足以让我对工作内容了如指掌。

医院有医院的好处，虽然没有节假日，虽然经常夜班，虽然有各种大小考试，虽然有各种严格却没有必要的制度，虽然在医院见惯生死会有强烈的厌世感或惜命感……

但是，它安稳啊。用我妈的话来说：“女孩子嘛，在医院，安稳，只要不出大差错，也不会有人辞退你，相当于铁饭碗。”

最好的地方在于，周围的人都是学医的，如果你跟医生关系好的话，都不用挂号，直接就能来个体格检查。

而且，每当完成抢救，我就会有很强烈的成就感。

《人间世》第一季，上海瑞金医院某医生表示，救死扶伤的使命感可能是，现在唯一支持他们坚持下去的动力。

可是某一天，我正在戴着手套，铺着今天的第8张病人床，一个念头闪过：“这不对啊。”

忍着受不了的腰痛，铺着我不喜欢的床，面对一眼望到头的未来——这数十年里，可能有无数的床等着我铺。那是我真正想做的事情？我还有什么梦想吗？

我们倍感焦虑

无非是无法直面恐惧

我想起了汪峰。他常常问：告诉我，你的梦想是什么？

妥妥的情怀专家。然而，这年代，情怀是给人耻笑的对象。情怀能当饭吃么？不能，只有钱可以。

《猎场》中郑秋冬曾经颓废地表示：“努力多年，终于，梦想化成了泡影。”

论梦想的正确打开方式，郑秋冬这怕是最失败的方法。

我在网上看到这样一个关系式，说的是梦想的高级玩法：

兴趣的玩法是：兴趣→能力；

工作的玩法是：已有能力→收益；

梦想的玩法是：兴趣→能力→收益；

如上，是梦想的正解。

我羡慕地看着，成功者做自己最喜欢的事情，还赚得盆满钵满，妥妥的人生赢家。

他们永远是他们，而我，只有不敢直面的焦虑，还有如影随形的中年危机，以及生活的一地鸡毛。我们依然是自认为很失败的我们。

羡慕着别人的生活和梦想，却不敢成为他们中的任何一个。有被现实裹挟的恐惧，被压力支配的怯懦。唯独没有，为梦想中的生活击破围城的勇气。

这真切地解释了，为什么有些人，30岁了还不知道自己想要什么。

我还想继续每天花80%的时间做铺床这件事吗？当然不想，所以，我开始思考辞职的问题。

这个时候，我看到了一本书《去当你想当的任何人吧！》，头脑一下子清醒了——所有的问题，归根结底，我没有为我的恐惧腾出空间。

中国人比较喜欢循规蹈矩，既想一生平安走完上学、工作、养老三段式人生，又怕就这样走完了一点浪花都没有。

既恐惧变化，又恐惧一成不变，就是重若千斤的矛盾枷锁。这锁里面，严严实实，根本就没有一个恰当的思维空间，甚至，我们不愿意直面自己那些不堪一击的弱点。

我们始终想站在现有收割点之上，放不下任何变化里面虚弱而慌张的可能性。

看完这本书，我重新给自己找到了定位。我郑重地，向护长递交了辞职信。

枷锁

你的体内有一个藏宝箱

依靠勇气去挖掘

作者伊丽莎白。吉尔伯特一针见血地说：

每个人体内都是一只能行走的藏宝箱。宇宙将奇珍异宝深埋在我们体内，然后在一旁，饶有兴趣地看着我们能否挖出这些宝藏。

你能，还是不能？只有你自己知道。

因为选择值不值，关键在于你对世界还有多大的好奇心。

知乎上有位网友提了一个问题：一个有十年工作经历的销售经理告诫说：职场需要熬。

职场真的需要“熬”吗？

有一个高赞的精辟回答：所以十年了，他也只是销售经理。

看到这个回答的时候，我想起一个叫杰克。吉尔伯特的诗人。

他是个美国人，年轻的时候是一个钢铁工人。本来，安安分分当一个钢铁工人，在美国匹兹堡这样一座工业城市，一定会有立足之地。

然而，偏偏他就像《中国诗词大会》里面夺冠的外卖小哥雷海为，偷偷在茫茫红尘中写着出尘脱俗的诗。

这写写诗自娱自乐也没关系，关键是，他红了！红得一塌糊涂！

他上台表演，还上《时尚》杂志，因为颜值太高了，人们形容他“英俊潇洒、热情性感、仪表堂堂、风流倜傥”，简直是知名帅哥汤姆·克鲁斯来了也要惭愧地反省一下。

本来，按照现在的流量原则，这时候他应该开微博，开公众号，接广告，拍杂志，出商演，能赚一点是一点。

但是，他真的不是一个流量小生，他是一个诗人。大诗人选择了，把屌丝逆袭的真人示范，写成了急流勇退的脚本。

在最红的时候，他选择了消失，一走20年，躲在希腊山顶的一个牧羊人小屋里任由世人把他遗忘。

垂暮之年，他回到了美国。待在一个小城市的大学里面担任助教。

在那个他的名声早已沉寂的时代，他终于说出当初选择的原因：

做人最重要的就是要有勇气，有勇气挖掘出这个世界的多彩。否则，他的人生注定是渺小的。

杰克的认知是这样的：出名之后的人生路线，人人皆知。名利加身，身不由己，出个门都被人偷拍，写诗和探索世界变成一种奢望……

我佩服这个诗人的远见。

关于是不是要改变，是不是要屈服于一成不变的路线——他用一生，给了我们选择的答案。

于小戈曾经说过一句，我特别欣赏：能力以内，我只要最好。不求最好，只求比昨天好。

所以，想要最好的，只有靠自己出手。难道还等国家给你分配吗？

如果你的人生是了日复一日的加班，领着永远像一潭死水的死工资；

你周围的人永远聊着同样的话题，不是隔壁家的狗发情了，就是自己家的小孩送不上幼儿园；

当你最不屑的人靠拍马屁上了位，而你只能瞥一眼表示生无可恋；

最关键的，当日复一日的工作再也没有办法满足你的好奇心……

我觉得是时候要反思一下，这是不是你能力以内的想要的最好。

乔布斯说过：

“人这一辈子没法做太多的事情，所以每一件都要做得精彩绝伦。”

所以，请珍惜每一次可能是改变平庸的开始。

去当你想当的任何人，然后你会发现，快乐真的大于意义。有些事你如果现在不做，可能一辈子都不会做了。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）