我冻的不是卵，是青春：单身姑娘赴美冻卵

当时看，冻卵还是个不小的新闻。而现在，出国冻卵或代孕对于国内高收入女性来说已经有些常见了，她们也不吝于向外界公开这件事。

原标题：我冻的不是卵，是青春：80后单身姑娘赴美冻卵实录

来源于微信公众号：Yummy精选

大部分人第一次听说冻卵这个技术的成熟，还得益于2015年徐静蕾首次详细的披露自己冻卵的细节。

徐静蕾

随后越来越多的女明星，包括林志玲、田馥甄、陈乔恩、叶璇、宋慧乔等都被曝光赴美做了冻卵。

最近携程公司发布声明，可以为女性高层管理人员提供最高200万元，以及7天的带薪假期，目的是为了让这些女性员工可以享受到冷冻卵子的科技。

当时看，这还是个不小的新闻。而现在，出国冻卵或代孕对于国内高收入女性来说已经有些常见了，她们也不吝于向外界公开这件事。

我们采访了一位亲身赴美冻卵的姑娘，跟我们分享她的经验。

初见Yoyo，一头齐肩长发，笑起来眼睛弯弯，眉眼流动，瘦瘦的她乍看起来让人很有保护欲，Yoyo是赴美妈咪帮的创始人，就在几个月前，她只身前往美国做了冻卵。

Yoyo

Yoyo生活照

通过和她的聊天，你就会发现其实她是那种讲话很快，诚恳有力的女人，浑身的散发出不卑不亢的自信和独立。

她20几岁开始创业，几乎全身心的扑在事业上，是一个不折不扣的女强人！我问她为什么会选择冻卵，我们的聊天直奔主题。

01

冻卵让我不再焦虑

我是中年少女Yoyo，今年已经32岁了，早在30岁的时候，我就觉得必须要做冻卵了。我有点慌乱，甚至有点焦虑，我32岁没有男朋友，更没有可以结婚的对象，虽然现在我觉得“这辈子都不会要小孩”！但说不定等我40岁，就······想要一支足球队？

Yoyo

Yoyo与合作医院负责人

尤其在从事这一行后，我见过了太多的女性生育年龄下降案例。Z女士找我咨询的时候才27岁，看起来应该是自然受孕几率最高，且最适合受孕的年龄。却已经有过两次试管婴儿失败的经历。

那种“求而不得”的焦虑会影响到我，但很悲哀的是人生没有回头路，我们的身体和卵子都在老去，但是冻卵可以保持我卵子的健康和活力，于是，我想给自己留下一颗‘人生唯一后悔药’。

我在心里一遍遍的催眠，35岁之前一定要做完手术。

科普

上图可以看出，35岁是一个分水岭，是卵子质量和数量双重下降的一个关键时期

冻卵是你会老，但你的卵子不会。

我想做完冻卵后，当七大姑八大姨问我什么时候结婚，谁谁家又有小孩的时候，我回答的语气不再是心虚嘴硬，而是自信，是有底气的坚持。

再也不用面对什么“现在不生，以后再也生不出来”的鬼话。

当我跟男孩子约会的时候，我不用再去想这个男人是不是合适的结婚对象，当爱情尚未到来的时候，我不用被迫在生育与爱情中做选择。。。

因为我穿上了盔甲。

冻卵

再来讲讲我为什么选择去美国冻卵，首先中国大陆禁止单身女性冻卵，即使不是单身也要有三证（身份证、结婚证、准生证）的支持，除了大陆地区，香港和台湾也可以，但我认为并没有那么高的性价比，将来解冻的时候还需要一系列的证明，因此我选择了目前技术比较成熟的美国医院。

我可接受不了自己千辛万苦取出的小蛋蛋有一丝一毫的损失。

在做冻卵准备前，我特意咨询了医生，换了自己长期服用的药，又开了些保健品，辅酶Q10、叶酸、维生素等，再次提醒大家如果有近期服药的经历一定要先咨询医生。

Yoyo

Yoyo在美国试管婴儿医院

但是我也想提醒那些想做冻卵的姑娘，调养只是辅助手段，时间才是最重要的，35岁做和调养一年36岁做是不一样的，还是要趁年轻尽早做完。

02

赴美冻卵之行

到达美国的第二天，我只身一人赶往医院问诊，体检、开药，在随后的十天里，我需要每天自己注射2针促排卵针，几乎每隔2-3天就会去一次医院，等待医生根据我的复查情况制定的新方案！

如约而至，最后一次踏足这家医院。病房内的装修粉白相间，映着金色的灯光，没有一丝国内医院里的消毒液或酒精的刺鼻气味，我躺在病床上，身边围着护士、翻译和麻醉师，帮我调节着病床的角度和室温，此时的我几乎没有紧张和担心。

随着麻药顺着输液管流入我的身体，我便渐渐地丧失了意识，眼睛一闭一睁，睡一觉就做完了。

我是幸运的，一次取出33颗卵子（29颗成熟）在我这个年龄几乎是一个完美结果。



冻卵d

就在我取完卵的时候，我听护士说有个中国女性同样来取卵，由于身体和年龄的问题，却取不出一颗合格的卵子，她几乎是嚎啕不止的离开了医院。

由于在中国单身女性可享受的生殖辅助服务几乎不被政府认可，因此出境的冻卵、试管婴儿和代孕几乎成为了我们做一名母亲的唯一希望。

Yoyo

Yoyo自己打促排卵针

美国法律规定取卵手术后必须要坐轮椅，所以护士推我到门口然后我就和同事回去了，只是稍稍有大姨妈痛的感觉，之后就元气满满的逛街去了，完全没有影响。

建议大家带一片卫生巾，以防少数出血情况~

因为听说打促排卵针会变胖，我一直都有检测自己的体重，在正常饮食的情况下并没有变胖，整个过程大概15天。

冻卵

此行最大的感受

整个的感想就是：这件事是非常容易的。只是在做这个决定的时候可能会比较纠结，而完成了这件事仿佛心里一块大石头落下了。

那种感觉就好比暑假的第一天，我就已经拿到了全部作业的答案，剩下的就是，什么时候想抄了，随便一抄就好了。

出境冻卵的费用于我而言构不成生活层面的负担，并且技术和资本给了我不曾想象的身心自由，和对抗自然规律的成就感！！

03

关于冻卵，你们最想知道的

关于冻卵，Yummy也在粉丝群内做过问题征集，我们带着这些普遍的问题，采访了“IVFmami赴美妈咪帮”的工作人员，赴美妈咪帮是一家专注于海外试管婴儿医疗就诊的沟通平台。自2016年成立，在短短2年时间内，已经服务了超过2000组客户，帮助了数十个家庭完成赴海外求子梦想，平均每月咨询有效客户近百组。以下是他们的专业回答：

Q：冻卵会让卵巢早衰吗？

A：在正常成年女性的卵巢中，从母胎时候就已经决定了有多少颗卵子存在，等发育后每月有若干个始基卵泡发育，但只有1个（亦或有2个及以上）卵泡能够发育成熟，可以受精，发育成受精卵到胚胎。其余的卵泡发育到某一阶段后就会闭锁、萎缩。所以，尽管出生时卵巢内有几十万的始基卵泡，但最终也只有400-500个卵泡能长大成为优势卵泡，其他的卵泡都自行退化闭锁。

冻卵中促排卵环节则是通过增加促性腺激素的剂量，而每天注射的激素和身体产生的自然激素一样的，只是剂量略大。使不敏感、不再发育的卵泡进入敏感行列，进一步生长为成熟卵泡，以获得比自然周期更多的卵泡。因此，促排卵过程是将原本该进入闭锁阶段的卵泡，利用药物拉回了生长队列，而不是将以后的卵泡提前取出来，自然不会导致卵巢早衰！

Q：每个女生都该做吗？

A：一般来说冻卵更加适合未婚、暂时没有生育计划的女性

大龄单身女性：30岁以上尚未结婚的女性，随着年龄增长，卵子质量会随之下降；

卵巢功能下降女性：受到癌症困扰，需要进行化疗、放射线治疗或是切除卵巢病变组织时，可提前冷冻卵子保存生育能力；

试管周期同步调整：在美国试管婴儿周期中，女性取卵后，因其它因素造成无法受精事，可能会先冷冻卵子以确保卵子活力。

Q：去美国做冻卵需要多少钱？

A：一般来说，15000-18000美元足够，其中包含两年的冷冻费用。

Q：卵子能冻多久呢？

A：理论上来说是永久，但排除天灾人祸等因素，大概能冻20-30年的样子，时间上已经足够用了。

Q：取卵会痛成神经病吗？

A：取卵手术是用一根直径不到2毫米的软性穿刺针，经阴道吸取含有卵子的卵泡液，随即将卵泡液送到胚胎实验室与精子人工授精。一般而言，取卵过程是伴有疼痛感的，但现在美国试管婴儿医院在进行取卵手术时会选择全麻，在手术中感受不到疼痛。

Q：去美国冻卵有哪些优点？

A：首先美国技术成熟成功率高，将来在美国做试管婴儿可以合法的性别筛选，新生儿还美国公民权益等。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）