硬核的云吸青年们最近都在吸什么？

去年，大家都还是羞嗒嗒的，聚众吸吸猫，吸吸狗；到今年，天上飞的、地上跑的、水里游的统统都沦为了‘云吸青年们’的快乐肥宅兽！

来源于微信公众号：YOHOGIRL

“我是一个没法对任何生命负责的人，感谢云吸。”

吸猫猫

吸猫猫

吸猫猫

一年过去了，‘云吸青年们’却并没有变得更理智。去年，大家都还是羞嗒嗒的，聚众吸吸猫，吸吸狗；到今年，不知道是口味放飞，还是露出本性：天上飞的、地上跑的、水里游的……统统都沦为了‘云吸青年们’的快乐肥宅兽！所以这次我才想聊聊，如今的‘云吸青年们’到底在吸什么？

不过在此之前，6道灵魂拷问，测试下你是21世纪的标准‘云吸青年’吗？

‘云吸青年’重症度测试

ready go！

吸猫猫

1。你是否吸过晒在朋友圈——别人家的萌宠？

2。萌宠是否让你变身“点赞机”？无论是微博、 TWITTER 、 INSTAGRAM ，看见它就不会放过它！

3。你是否拥有10个以上萌宠的表情包？

4。你是否关注3个以上萌宠博主？

5。看一眼你的手机相册吧，前50张会出现它的身影？

6。压力太大，云吸一下。说的正是你的生活？

测试结果

1、0 个 yes _ why 你要点进这篇推送？？？？

2、1 到 2 个 yes _ 轻度‘云吸青年’

3、3 到 4 个 yes _ 标准‘云吸青年’

4、5 到 6 个 yes _ 重度‘云吸青年’

就是这样，很好奇一口气能说出6个 yes 的朋友了。

那么，接下来，才是本篇推文的重点。我想要搞清楚的是，硬核的‘云吸青年们’最近都在吸什么？关于什么是硬核，我也给出了一个不太成熟的小定义：不“吸”流行爆款。所以，猫猫、狗狗都是很好的，但是我今天就不说了。

吸狗

弱小 可怜 无助 但有流量

硬核‘云吸青年们’的日常

001 吸兔兔

吸兔兔

连发火也不会影响兔兔的可爱，露出兔牙，专业‘奶凶’。如果问人类为什么戒不掉吸兔兔？真的不怪我们啊。据说，兔子在胆小领域，除了老鼠，没有对手。俄语中，“胆小如兔”这个词真实存在。对于吸兔青年来说，他们对兔兔的喜欢，太容易衍生出“不许欺负兔兔~不许骗兔兔~妈咪爱你！”的怜爱感。不少粉丝把 IDOL 当做兔兔来宠，原因大致如上。

我身边的云吸兔青年们，大部分表示自己对养一只活体兔的意愿并不强烈。5个 yes 的重度云吸青年 YU 就表示自己根本没有信心养活兔兔，“之前也在想，要不要自己弄一只来养，淘宝上搜索一圈就放弃了，不少人都养死了。当然，也有很多人把兔子养得很好很好，但那一定不是我。”选择云吸，对于没勇气负责任的朋友来说，压力更小，快乐更大。

吸兔兔

吸兔兔

吸兔兔

云吸兔青年撑起周边半边天

002 吸羊羊

吸羊羊

其实，去雷克雅未克的时候，我是有看过农场里的小羊羔的，可能是因为太困，我内心是毫无波澜的，一点也没觉得萌。第一次 get 到羊羊的魅力，是在之后看了《上帝之国》。尽管故事讲述地非常好，但只要有小羊羔出镜，我就没法做一名合格的观影者！因为，这些家伙……实在太可爱了吧！

吸羊羊

其实也不止我一个这么没出息的，网友“**痣渣渣”发微博说：“看完《上帝之国》后，每次撸家里的猫都幻想撸的是小羊羔”，“**发际线”更说出了我的心声：“看完《上帝之国》只想要拥有一只小羊羔。”

吸羊羊

《上帝之国》，2017年

不爱小羊羔是根本没可能的，养小羊羔也是根本没戏的。确定在我拥有一片牧场之前（别做梦），就靠线上吸羊羊来续命了。

003 吸猪猪

吸猪猪

网友们对云吸猪的痴迷程度远远地超出了想象~@全是猪 在微博上的粉丝数是246万，超过了不少十八线明星。思考：想成名靠自己上不一定行，养一头猪猪也许可以。

吸猪猪

吸猪猪

是不是又在骗我养猪

就这么一说。

其实猪猪这种小可爱，还是云吸得好，非要活体养一头的话，emmm…早几年，我的 exx 同事就非要了一把，她买了一头荷兰猪。当天还请了假，去上海汽车站接猪猪，然后就如大家所料，猪猪越长越大、越长越大、越长越大。故事的结局就不透露了，不够正面。

吸猪猪

有趣的是，当你在线上吸猪的时候，它还是那副个子小小，永远长不大的样子。大概所有云吸猪的朋友都心照不宣，自己真正在吸的，只是某个年龄段的它。与吸兔吸羊吸猫吸狗一点也不同，如果有人真送你一头猪，虽然也会“哇”地一声哭出来，但流下的，肯定不是幸福的泪水。

吸猪猪

吸猪猪

004 吸鸭鸭

吸鸭鸭

吸鸭鸭

要说今年最当红的萌宠，非鸭鸭莫属了。吸鸭也不只是一小撮人的自嗨，从国外到国内，不分国籍，不分语言，不分肤色的，大家纷纷沦陷在这种圆滚滚软 fufu 家伙的迷之鄙视下，聚众云吸。那些什么仓鼠屁股、柯基臀部都没有鸭鸭肥美的大胸脯来得有吸引力，至少在今年。

吸鸭鸭

博主 Ducksmakegreatpets 鸭狗双全，他家的鸭鸭 Ruby 和金毛狗狗 Barclay 平时也没有别的爱好，就喜欢换着花样腻在一起。关注萌宠账号的你，大概已经被它们刷脸。我挑选了甜度最高的几张：）

吸鸭鸭

吸鸭鸭

吸鸭鸭

吸鸭鸭

今年，假笑男孩占据了表情包届的半壁江山，另外半壁？大概给了鸭鸭。对于大家来说，如果没有“呀”“鸭”的从中作梗，鸭鸭表情包的流行度和乐趣也将大大降低。（感到鸭力）

吸鸭鸭

005 吸鲨鲨

吸鲨鲨

当鲨鱼张开血盆大口，意外戳中了小部分朋友的萌点。怎么说，吸猫猫并没有比吸鲨鲨更可爱，大家相互理解吧。

006 吸蛇蛇

吸蛇蛇

最强还属云吸蛇。选送压轴~

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