该放手的时候，千万别感动自己

有些感情明知道没结果，明知道坚持下去没有任何意义，可是每一次决定要放手的时候，总喜欢把过去回忆一遍。

来源于微信公众号：听语

最卑微的感情莫过于，你付出了全部却只感动了自己。

有些感情明知道没结果，明知道坚持下去没有任何意义，可是每一次决定要放手的时候，总喜欢把过去回忆一遍。

因为付出了太多，因为还不甘心，因为曾经的你们是那么的美好，可如今不再相爱了，你却还仅靠着回忆，纠缠在一段感情里。

回忆

可回忆再美好都只是曾经，人总会变，感情也是一样，没有谁能说在一起就不会分开，也没有谁牵了手就是一辈子。

感情总需要时间的考验，你要在一段感情中，逐渐去看清一个人的真心，可若是一个真的不爱你了，那么该放手的时候，千万别感动自己。

因为即使挽回了，即使勉强在一起了，你也得不到自己想要的，会无限循环着你的伤痛，毕竟那个你最放不下的人，ta的心已经不在你那里了。

有些感情，如果在一起的时候还不如一个人，如果在一起的时候悲伤大于幸福，那么就不要咬紧牙不放手了，分开或许就是最好的选择。

不管你们彼此之间经历过什么，不管曾经有多美好，这些代表的只能是过去，你还有现在和未来的生活要继续。

不是说劝你分手，而是说感情一旦变了质，就再也回不到从前了，再也不是你想要的了。感动自己不是爱一个人的表现，只会让你深陷痛苦，无法自拔。

伤心

感情的事从来都不能强求，即便强求而来的，也不会有幸福的感觉，与其在一个不爱你的人身上浪费时间，不如先学会好好爱自己。

当一段感情真的走到边缘的时候，千万不要再感动自己了，不断的纠缠只会消耗掉彼此之间仅存的那一点好感。

要走的人你永远留不住，何不试着潇洒一点，多为自己着想一点，这个世界从来都没有我们想象那般美好，但你必须要学会一个人活得精彩。

如果在别人身上不能如愿，那么就先学会满足自己吧~

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