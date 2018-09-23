有多少感情，毁在这3个字上

来源于微信公众号：听语

培养出一段感情很不容易，可若是想毁掉一段感情，真的是轻而易举。

前段时间，朋友小西和男朋友分手了，理由是男朋友根本不懂她，总是说着自认为为她好的话，做着自认为为她好的事，却从来没征求过她的意见。

一个人连你想要什么都不知道，虽然ta的“为你好”是出于好心，但并不是你真正想要的。一个不懂你的人，其实做得再多，也不能真正的走进你的内心。

分手

你是“为我好”，但是你没问过我想不想要

记得前段时间超级火的电视剧《延禧攻略》中，魏璎珞和傅恒之间的感情让人唏嘘不已，富恒以为他的付出是为了璎珞好，可璎珞却是甘愿和他一起面对。

感情里没有问过对方的意见和想法的“为你好”，不管出于何种目地，都是自以为是，自作主张，虽然付出了很多，但是却放开了对方的手。

有时候我们想要的不是“为你好”，而是你抓住我的手永远不放开，有你在身边才是真的好。

我希望你对我好，而不是为我好

在感情里有些人总认为自己付出的太多太多，而对方却没能给自己同等的回报，然后开始埋怨对方，明明自己是为了ta好，为什么ta还是离开了自己。

其实真正的“为你好”是在了解对方需求基础之上的“对你好”，而不是用自己的方式为一个人好。

而一个真正对你好的人，会一直陪伴在你的身边，即使你做了一个错误的决定，即使你为此失去了很多，可只要你回头，那个人依旧还在。

独立

每个人都有各自的活法，都有自己想要的生活，即使两个人在一起了，也要保持一定的独立，每个人都有独一无二的灵魂，别把自己的意愿过多的强加在别人身上。

若是你真的想要对一个人好，就要懂ta所想，知ta所需，然后再去实现你的好。

不管是爱情还是友情、亲情，我希望得到的是你们对我好，而不是为我好，因为经历的多了你会发现，“为你好”只是一句废话，“对你好”才是真的。

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