和《花千骨》《三生三世十里桃花》一样，《烈火如歌》的男女主角同样是“人气偶像+当红花旦”这样的高颜值搭配，满屏高能的粉红画面加上养眼的男女主演以及精彩的表演便能构成吸引观众追剧的首要动力。

《烈火如歌》热播 古装偶像剧能否成2018爆款

阳春三月，高甜开启。根据华语言情小说知名女作家明晓溪经典小说改编，周渝民、迪丽热巴、张彬彬、刘芮麟等领衔主演的古装偶像剧《烈火如歌》于3月1日开播。

近年来，古装偶像剧凭借其丰满的故事剧情、颜值演技双高的主演阵容、别致精美的古装妆容以及逼真的场景搭建，愈发受到观众的喜爱和追捧。其中2015年热极一时的《花千骨》和后来收视、口碑皆创新高的2017年的《三生三世十里桃花》都成为当年的荧屏爆款，在这两部古装偶像剧之间有着相似的定律 ：人气偶像+当红花旦+IP小说+知名导演。而同样有人气偶像、当红花旦、IP小说、知名导演这几要素的《烈火如歌》，从开拍到上线一直都备受观众，它能否依托其剧集本身综合实力成功成为 2018年开春第一甜，跻身年度爆款剧集行列？让人拭目以待。

人气偶像+当红花旦 周渝民迪丽热巴燃情江湖

《烈火如歌》讲述了烈火山庄的继承人烈如歌（迪丽热巴饰）被十九年前的尘封往事卷入漩涡之中，并与三位在她人生中有着不同存在意义的男人：风华绝代的挚爱银雪（周渝民饰），幽蓝孤傲的初恋战枫（张彬彬饰）以及宁静儒雅视如兄长的二师兄玉自寒（刘芮麟饰）上演了一幕幕纠缠入骨、惊心动魄的爱恨情仇的故事。

人气偶像周渝民此次在《烈火如歌》中饰演缥缈仙人银雪，甘愿一生追随当红花旦迪丽热巴饰演的烈如歌，誓要护她一世周全。此次，二人虽然首次搭档，但在剧中对手戏份却默契十足，在此前的播前发布会上，二人便在现场表示：“搭戏过程中默契超好”，互动环节中，二人更是相互爆料，热巴爆料周渝民：“话超多、汗超多”，周渝民也不忘吐槽热巴“精力旺盛，充当花絮师”。虽然剧集刚开播，但从前几集内容便可看出周渝民颜值与演技兼备，将剧中神秘世外高人银雪的气质卓然的仙人风范表现的淋漓尽致。同时，周渝民和迪丽热巴在剧中的高甜互动也常常“暴击”剧迷，深情摸下巴、俏皮调戏、武功撩妹等让“招架不住”的网友大呼：“虐狗！扎心！”而粉红画面不仅在银雪和如歌之间呈现，张彬彬饰演的战枫也贡献出了全剧首个亲吻镜头，此外刘芮麟饰演的玉自寒和如歌之间也有引人猜想的暧昧互动，让人对四位主角的关系走向遐想无限。

和《花千骨》《三生三世十里桃花》一样，《烈火如歌》的男女主角同样是“人气偶像+当红花旦”这样的高颜值搭配，满屏高能的粉红画面加上养眼的男女主演以及精彩的表演便能构成吸引观众追剧的首要动力。

IP小说+知名导演 黄金团队匠心巧思打造超级剧集

除此以外，优质的故事也是观众追剧的动力之一。《花千骨》《三生三世十里桃花》等精品古装偶像剧大多都改编自经典IP小说，而《烈火如歌》同样由IP小说改编，其改编自华语言情小说知名女作家明晓溪的同名小说，曾风靡一时，受大量的书迷疯狂追捧。由知名编剧墨宝非宝进行影视化编剧，遵循原著内核，在复杂纠缠的儿女情长背后，展现出一个庞大的奇幻江湖，更强化突出家国情、爱情、亲情等多个情感燃点，让观众在深入追剧时不仅看到的是人物之间的情感纠葛，更能将情感共鸣上升到江湖侠义、大情大义之中。

构建这样引人入胜的奇幻江湖，背后必有一个顶级的幕后制作班底保驾护航。据悉，《烈火如歌》由知名导演梁胜权执导、高琛担任制片人、张叔平出任首席造型，陈浩忠担任美术总监、茹美琪担任服装总监、苏志勇担任化妆总监，大师强强联手为其品质加持。值得一提的是，梁胜权导演曾执导《仙剑奇侠传》《古剑奇谭》等多部精品古装偶像剧，而2015年的爆款《花千骨》也出自梁胜权导演之手。拥有“古装偶像剧爆款定律”的加持，星光熠熠的演员阵容、强大的制作班底、优质的故事内容保质，从目前来看，《烈火如歌》可以说是继《花千骨》《三生三世十里桃花》之后，古装偶像剧题材冲击2018年爆款剧集的最大潜力股之一了。

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