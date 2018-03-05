张杨道歉信疑伪造 《冈仁波齐》片方:他不想理会

这两天沸沸扬扬的90后女孩向张杨导演“求爱”的事件仍在发酵，张杨本人一直没有出面回应。今日有媒体转载了一篇“张杨导演向全国网友道歉”的回应，但据推断，应该是有人冒充张导写了这篇道歉文章。

张杨

90后女孩向张杨导演“求爱”事件发酵

新浪娱乐讯 这两天沸沸扬扬的90后女孩向张杨导演“求爱”的事件仍在发酵，张杨本人一直没有出面回应。今日有媒体转载了一篇“张杨导演向全国网友道歉”的回应，但据我们推断，应该是有人冒充张导写了这篇道歉文章。

新浪娱乐连续两天致电张杨导演，对方一直没有接听。随后我们辗转联系到与张杨合作过《飞越老人院》《冈仁波齐》《皮绳上的魂》的出品人、和力辰光董事长李力，李力表示不便回应导演的个人隐私，并透露说，“我问了一下张杨，张杨不想理会”。

3月1日，一篇名为《张杨导演，我爱你》的求爱文章在网络上迅速发酵，公号原文在几小时内阅读量火速突破十万，事件女主角“小二姐”的真实身份被曝光，其个人微博粉丝已经从一千出头涨到了两万七。不仅如此，“小二姐”还在发文当晚接受了几家媒体采访，甚至做客了媒体的直播间，继续表达对张杨导演的爱意，以及表示接受网友对自己的负面评论。

和女方的积极主动相比，事件男主角张杨导演却一直处于沉默之中。当天张杨导演参加了一场论坛，被媒体目击到与友人热聊，状态似乎未受影响。然后媒体一直跟随张杨到了机场，张杨依旧对记者们的围堵和提问三缄其口，只是礼貌性地说了一句“对不起”。其间，张导的电话微信一直在响，他都没有接听。

3月2日，网络上出现一篇名为《我是张杨，向全国网友道歉》的长文，文中写“对于小二姐文章所述，仁者见仁智者见智。我承认我与小二姐在荷尔蒙与酒精的作用下发生过一夜情，这是一个正常男人所犯下的难以宽恕的错误。”还表示感谢家人的理解。该文获得许多主流媒体、大V的转发，“小二姐”也在自己微博中全篇引用，似乎为文章真实性盖章认证了一下。

不过，据新浪娱乐推断，这篇道歉信疑点重重：首先如果是张杨导演本人所写，不可能连标题上自己的名字都写错；其次信中若干语句轻佻，并不像是真诚道歉的态度；再次，首发这篇道歉信的是一个非正式的个人公号，此前该号所发文章五花八门，阅读量不高，更与张杨导演毫无关联。不久后，该公号已经主动删除了这篇道歉信。以上种种，我们推断这篇道歉信是有人冒充张杨导演所写。

此次风波中，我们多次试图联系张杨导演，但他一直没有接听电话。随后我们辗转联系到与张杨合作过《飞越老人院》《冈仁波齐》《皮绳上的魂》的出品人、和力辰光董事长李力。李力先是表示“谢谢，我找他”，随后表示，“这是个人隐私的事，我可能不应该说什么，我也问了一下张杨，张杨也不想理会。”被问是否可以证实道歉信的不实性，李力表示，他现在也联系不上张杨导演。

目前为止，张杨本人还未对此事作出任何回应。（何小沁/文）

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