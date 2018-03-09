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岩井俊二《之华》开拍 陈可辛监制周迅女主

岩井俊二《之华》开拍 陈可辛监制周迅女主
2018年03月09日 06:35 新浪娱乐
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由陈可辛监制，岩井俊二编剧的新片《之华》于今天正式开机，女主角锁定周迅、张子枫。新浪娱乐就此求证多方相关人士，得知该片已正式拍摄几天了。

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开机照开机照
张子枫张子枫
周迅周迅

　　XLZY/文

　　新浪娱乐讯 有网曝消息称，由陈可辛监制，岩井俊二编剧的新片《之华》于今日开机，女主角由周迅、张子枫担任。新浪娱乐就此求证多方相关人士，得知该片已正式拍摄几天了，周迅确定饰演女主“袁之岚”。据剧组人员透露，秦昊、杜江、张子枫、邓恩熙等演员均参与了此片。

　　今日，有营销号爆料称，由陈可辛监制，岩井俊二编剧的新片《之华》于今天正式开机，女主角锁定周迅、张子枫。据爆料显示，该片讲述了女主角袁之岚代替刚刚去世的姐姐袁之华参加同学会，与中学时代仰慕的男生尹川重逢。二人用寄信的方式联系起彼此。在信件往来中，姐姐生前的生活点滴也逐渐清晰起来的故事。就故事梗概来看，有网友认为同岩井俊二之前的经典作品《情书》有些类似。

　　新浪娱乐就此求证知情人士，得知该片其实已经拍摄一段时间了，而剧情梗概同网上曝光的差不多，但主创也并非在“有意”打造中国版《情书》。至于演员方面，另有剧组工作人员透露，周迅会饰演女主“袁之岚”，张子枫、杜江、秦昊等演员也加盟了该片，具体角色暂不方便多说。（XLZY/文）

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