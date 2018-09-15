著名表演艺术家朱旭凌晨在北京逝世 享年88岁

朱旭去世

15日，北京人民艺术剧院[微博]在微博发布消息，北京人民艺术剧院著名表演艺术家、北京人艺艺委会顾问、离休干部朱旭同志因病医治无效于2018年9月15日凌晨2时20分在北京逝世，享年88岁。

朱旭，1930年2月出生于辽宁省沈阳市。1949年5月进入华北大学，在华大三部戏剧科学习戏剧专业并在毕业后进入华大文工二团工作，从灯光师到演员，由此正式开启了他的戏剧人生，代表作有《变脸》《末代皇帝》《似水年华》等。

北京人民艺术剧院微博全文：

北京人民艺术剧院著名表演艺术家、北京人艺艺委会顾问、离休干部朱旭同志因病医治无效于2018年9月15日凌晨2时20分在北京逝世，享年88岁。

朱旭，1930年2月出生于辽宁省沈阳市。1949年5月进入华北大学，在华大三部戏剧科学习戏剧专业并在毕业后进入华大文工二团工作，从灯光师到演员，由此正式开启了他的戏剧人生。同年11月，朱旭由华大转入中央戏剧学院话剧团任演员。1952年6月，北京人民艺术剧院建立，22岁的朱旭成为了北京人艺的演员。这一身份伴随他六十余载，是他一生最珍视和爱重的身份。

话剧大师洪深曾说，“会演戏的演人，不会演戏的演戏”。 朱旭始终将这两句话作为自己从艺的座右铭。他善于观察，勤于学习，刻苦钻研，在北京人艺的舞台上，先后塑造过数十个性格独特、色彩鲜明的人物形象。他风趣幽默、细腻传神的表演，在观众心中留下深刻烙印。他扮演过《女店员》中的卫默香，《悭吝人》中的雅克，《三块钱国币》中的杨长雄，《蔡文姬》中的左贤王，《骆驼祥子》中的二强子，《请君入瓮》中的路奇欧，《左邻右舍》中的李振民，《咸亨酒店》中的阿Q，《屠夫》中的伯克勒，《推销员之死》中的查利，《红白喜事》中的三叔，《哗变》中的魁格，《芭巴拉少校》中的安德谢夫，《北街南院》中的老杨头，《生·活》中的王保年，《家》中的高老太爷，《甲子园》中的姚半仙等角色。2012年，北京人艺建院六十周年，82岁的朱旭还站在了北京人艺的舞台上，扮演《甲子园》中的姚半仙，这是他最后一个话剧角色，至此，他在自己最爱的舞台上站了整整一个甲子。

有人称朱旭是大器晚成，更有人说他是“老来红”，舞台之外，他通过电影、电视与观众结下了深厚的缘分。1984年，已经54岁的朱旭初涉影坛，从此便成为了银幕和荧屏上的常青树。他先后参演电影《红衣少女》《清凉寺的钟声》《小巷名流》《鼓书艺人》《阙里人家》《心香》《我们天上见》《变脸》《洗澡》《刮痧》及电视剧《末代皇帝》《大地之子》《似水年华》《沧海百年》《日落紫禁城》等。他是观众心目中儒雅的君子，慈爱的长者，可爱的老头儿。不留痕迹的表演，被评论为“完全不是在演戏，而是在生活。”

朱旭独具魅力的表演收获了观众的口碑，业界的认可，更赢得国内、国际无数话剧、影视大奖以及政府颁发的荣誉称号。1984年他因饰演话剧《红白喜事》中的三叔，获文化部表演一等奖。1991年获第二届中国话剧金狮奖“演员金狮奖”。1996年，66岁的他因《大地之子》蜚声日本影坛，获日本广播文化基金会颁发的“最佳男主角奖”和NHK颁发的“银河奖”。他因在电影《刮痧》中的精湛表演获东京国际电影节“最佳男演员奖”。2001年同样因电影《刮痧》中扮演的许父，获大众电影百花奖“最佳男配角奖”。2004年获第五届中国话剧金狮奖“荣誉金狮奖”。2004年因出演《北街南院》获第十一届“文华奖”表演奖；2005年获“中国电影百年百位优秀演员”称号。2007年中国话剧百年之际，被授予“文化部优秀话剧艺术工作者”荣誉称号，同年获得“繁荣首都文艺事业突出贡献者”荣誉称号。2009年获澳门国际电影节最佳男演员奖。2011年获第28届中国电影金鸡奖评委会特别奖等。众多的奖项面前，朱旭始终谦虚低调，他留下的不仅是一座座奖杯，还是始终闪光的做人从艺的品格。

朱旭离休后，一直关注并参与着北京人艺的建设和发展，尽管已经七八旬高龄，但只要剧院需要，他仍以高昂的热情参加到排练演出中。他以高度的社会责任感关心时事、热心公益事业，在“抗击非典”、“汶川地震”后积极捐款，并于第一时间投身《北街南院》《生·活》的排演当中，用自己所参演的艺术作品去鼓舞人心。

朱旭曾说，一位演员要在日常生活中养成观察生活、认识生活的习惯，而且还要有一颗纯真的童心。因此他热爱生活，有着丰富而广泛的爱好。下围棋、拉京胡、扎风筝、习书画、画彩蛋，他都广泛涉猎、得心应手。由喜爱到精通，他将爱拉京胡、爱唱戏的技能用于艺术创作。在话剧《名优之死》中，他操着京胡上阵，技法娴熟，让人叫绝。他还曾为影视配音、配唱，让人感受到一位演员的超群技艺和深厚的生活积累。

他说，看一个演员，最终要落在其个人的文学艺术修养上。“一个人的道德修养、文化素质不同，塑造形象也就必然有高低之分，文野之分，粗细之分。”他始终坚持读书，刻苦研究理论，更是勤于写文章总结提高，如“斯坦尼+民族传统试验”、“形象的矛盾和演员的创造，理、情、味、趣、噱”两个问题的论述，入情入理给人以启示。他撰写的多篇文章发表在《人民戏剧》《戏剧报》《戏剧论丛》等刊物上，收录在《攻坚集》《<红白喜事>的舞台艺术》等著作中，为后来的戏剧工作者留下了宝贵的理论素材和研究资料。

他待人真诚、友善，为人随和、热情。从艺六十余载，他舞台上下乐乐呵呵，有着睿智的幽默。在同辈艺术家面前，他是相伴一生的艺术伙伴，在晚辈面前是德艺双馨，高山仰止的艺术大家。在北京人艺，很多人亲切的称他“朱旭老爷子”。

他谈自己很少，谈创作很多，他常说自己很幸运，他取得的成就都受益于北京人艺。他始终与他最爱的北京人艺同在。

斯人已逝，而他爽朗的笑声还留在北京人艺，还留在每一位热爱他的观众心里。

永远怀念老爷子朱旭！

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