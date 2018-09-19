《麦瑟尔》成艾美奖大赢家 《权游》三摘最佳剧集

第70届艾美奖各奖项揭晓，《权力的游戏》最终第三次摘得剧情类最佳剧集奖，《了不起的麦瑟尔夫人》赢得五奖成为大赢家。

颁奖典礼

北京时间9月18日，第70届艾美奖举行颁奖典礼，以22项提名回归的《权力的游戏》最终第三次摘得剧情类最佳剧集奖，马修·瑞斯《美国谍梦》、克莱尔·芙伊《王冠》 分别获得剧情类剧集最佳男女主角。各类奖项中，《了不起的麦瑟尔夫人》以最佳喜剧、最佳导演、最佳编剧、最佳女主角、最佳女配角五项大奖成为大赢家。

权利游戏

《权力的游戏》再获剧情类最佳剧集 《王冠》《美国谍梦》平分秋色

相比去年《使女的故事》揽走大部分奖项，本届剧情类剧集奖项分布较为平均，《权力的游戏》、《王冠》、《美国谍梦》各自捧走2个奖项。

去年没有参评的《权力的游戏》，今年以22个提名回归领跑，最终将当晚最大奖剧情类最佳剧集收入囊中，这也是该剧自2015年以来，第三次摘得这项大奖。此外，“小恶魔”彼特·丁拉基获得艾美奖剧情类剧集最佳男配角，这是他第7次凭“提里昂·兰尼斯特”一角提名该奖项，第3次获奖。

当天，《权力的游戏》原著作者乔治·R·R·马丁、“囧雪”基特·哈灵顿、“龙妈”艾米莉亚·克拉克等主演都来到了现场，该剧的最终章已经杀青。谈及《权力的游戏》大结局的最后一天，彼特非常伤心：“两个多月之前，我在全剧的戏份都杀青了，我非常悲伤，很难对这部剧和在欧洲长期拍戏的生活说再见。”

《王冠》捧走最佳导演、最佳女主角，《美国谍梦》则赢得最佳编剧及最佳男主角奖。

马修·瑞斯凭借《美国谍梦》成为新科艾美奖剧情类视帝，在他获奖之前，奥斯卡颁奖典礼导演格伦·维斯在发表获奖感言时，突然向女友求婚，于是马修·瑞斯也应景地透露，女友凯丽·拉塞尔曾对他说：“如果你上台向我求婚，我马上掌你嘴。”

了不起的麦瑟尔夫人

《了不起的麦瑟尔夫人》成大赢家 《巴里》包办喜剧类男演员奖

喜剧类剧集奖项中，《了不起的麦瑟尔夫人》以最佳喜剧、最佳导演、最佳编剧、最佳女主角、最佳女配角五项大奖成为该类剧集之中的大赢家，该剧女主角瑞秋·布罗斯纳安在发表获奖感言时说：“这是一部关于一个女性重新找到了自己的声音的剧，而我们现在也是这样的状况，要想自己发声，最好的方法是投票。现在还没有注册的话，赶紧动手吧。”

喜剧类剧集女演员奖项被《了不起的麦瑟尔夫人》全数拿下之外，男演员奖项则被《巴里》包办，比尔·哈德尔摘得最佳男主角，该剧男演员亨利·温克勒则成为最佳男配角。

另一热门剧集《西部世界》去年在艾美奖提名领跑却在颁奖礼上无所斩获，今年，桑迪·牛顿摘得了最佳女配角奖。

此外，《鲁保罗变装皇后秀》拿下该节目第一个“最佳竞技类真人秀”奖，也是艾美历史上首次有同一届的“最佳竞技类真人秀”与“最佳真人秀主持人”由同一个节目获奖。《约翰·奥利弗上周今夜秀》与《周六夜现场》分别摘得最佳综艺脱口秀、最佳综艺小品节目。

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