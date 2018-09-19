《还珠格格》升级重拍 2019年启动拍摄

《还珠格格》重启

琼瑶儿媳何琇琼女士

1998年，《还珠格格》第一部在湖南卫视上线，以平均47%、最高62.8%的收视率，打破多项收视纪录。2018年九月，时隔20年，琼瑶文化基金会长、上海大白小黑影视总裁、琼瑶儿媳何琇琼女士于腾讯影业发布会上宣布将重启《还珠格格》。据悉，升级版《还珠格格》将由大白小黑影视传媒、芒果娱乐、腾讯影业共同出品，并将于2019年启动拍摄。

关于升级版《还珠格格》的呈现方式，琼瑶儿媳何琇琼女士这样讲到“我们相信经典无法原样复刻，但我们希望这部小说、这个IP能够用当下年轻群体喜欢的方式，重新演绎与述说，让还珠的故事被更多人喜爱。希望携手芒果娱乐以及腾讯影业，期待借助芒果及腾讯对于年轻人的理解与系统打造能力 ，共同创造升级版还珠经典。”

1998年至2018年，20年间，《还珠格格》累计播放16次，支配了一代又一代人的暑假。2018年春节，《还珠格格》在湖南卫视复播。重新解读《还珠格格》变成了一个议题。 小燕子女扮男装，发明“跪的容易”、走江湖行侠仗义，在今天看来绝不是调皮捣蛋那么简单；紫薇与尔康之间“山无棱，天地合，才敢与君绝”为我们示范了爱情最坚贞的姿态；小燕子、紫薇与众朋友之间“有福同享，有难同当”的情谊，也为友情作出了最好诠释。

据悉此番重启，大白小黑影视、芒果娱乐、腾讯影业也将联手对《还珠格格》IP进行多维度的开发，打造影视、动漫、游戏、舞台剧等衍生，全方位构建新一代年轻人心中的“还珠”印象。

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