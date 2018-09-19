新浪女性 > 时尚八卦 > 正文

《还珠格格》升级重拍 2019年启动拍摄

《还珠格格》升级重拍 2019年启动拍摄
2018年09月19日 08:10 新浪娱乐
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

时隔20年，琼瑶文化基金会长、上海大白小黑影视总裁、琼瑶儿媳何琇琼女士于腾讯影业发布会上宣布将重启《还珠格格》。

关注公众号“新浪医美”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪医美”，查看更多精彩原创内容！
《还珠格格》重启《还珠格格》重启
琼瑶儿媳何琇琼女士琼瑶儿媳何琇琼女士

　　1998年，《还珠格格》第一部在湖南卫视上线，以平均47%、最高62.8%的收视率，打破多项收视纪录。2018年九月，时隔20年，琼瑶文化基金会长、上海大白小黑影视总裁、琼瑶儿媳何琇琼女士于腾讯影业发布会上宣布将重启《还珠格格》。据悉，升级版《还珠格格》将由大白小黑影视传媒、芒果娱乐、腾讯影业共同出品，并将于2019年启动拍摄。

　　关于升级版《还珠格格》的呈现方式，琼瑶儿媳何琇琼女士这样讲到“我们相信经典无法原样复刻，但我们希望这部小说、这个IP能够用当下年轻群体喜欢的方式，重新演绎与述说，让还珠的故事被更多人喜爱。希望携手芒果娱乐以及腾讯影业，期待借助芒果及腾讯对于年轻人的理解与系统打造能力 ，共同创造升级版还珠经典。”

　　1998年至2018年，20年间，《还珠格格》累计播放16次，支配了一代又一代人的暑假。2018年春节，《还珠格格》在湖南卫视复播。重新解读《还珠格格》变成了一个议题。 小燕子女扮男装，发明“跪的容易”、走江湖行侠仗义，在今天看来绝不是调皮捣蛋那么简单；紫薇与尔康之间“山无棱，天地合，才敢与君绝”为我们示范了爱情最坚贞的姿态；小燕子、紫薇与众朋友之间“有福同享，有难同当”的情谊，也为友情作出了最好诠释。

　　据悉此番重启，大白小黑影视、芒果娱乐、腾讯影业也将联手对《还珠格格》IP进行多维度的开发，打造影视、动漫、游戏、舞台剧等衍生，全方位构建新一代年轻人心中的“还珠”印象。

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

我要反馈

精彩原创

新闻排行榜

原创视频

直播LIVE

医美热议

美图精选

每周精选

明星视频

  • 情感

  • 八卦

  • 医美

新浪女性意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有