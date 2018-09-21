《巨齿鲨》票房丰收 李冰冰：接这部戏觉得好争气

问到是否成为票房女王？李冰冰喜上眉梢说：是呀，现在票房第一，全球收了5亿美元，我觉得好骄傲，接了这部戏我觉得好争气。

李冰冰

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身为国际顶级制表品牌全球形象代言人的李冰冰，昨日和全球行政总裁S等为品牌的铜锣湾专门店担任开幕剪彩嘉宾，现场更有醒狮表演，气氛热闹。一身低胸裙现身的李冰冰，神采飞扬，状态甚佳，皆因她和好莱坞男星积逊史特咸（Jason Statham）合演的中美合拍片《巨齿鲨》票房全球大收，外间指她在好莱坞影圈的地位超然！

不收钱拍港产片

《巨齿鲨》片在内地票房冲破10亿人民币（约11.4亿港元），全球票房达5亿美元（近40亿港元），成绩骄人，问到冰冰是否成为票房女王？她喜上眉梢说：“是呀，现在票房第一，全球收了5亿美元，我觉得好骄傲，接了这部戏我觉得好争气，美想过有这么高的票房。导演对我好好，当我是他的女儿般，如果我做得好，他会整天抱我或亲我，你们都知道这是老外的礼貌。（拍续集？）应该会有，没收剧本，其实做过一次已经很值得，虽然拍得辛苦，我又不熟水性，下潜六、七米，又要有动作。”

获老外特别照顾

在《巨齿鲨》中全程零配音、亲自以全英语对白上阵，问她是否有语言天分？她说：“我想大家见证一下，见证我这个从不会说英文的人，慢慢学到识。（有语言天分？）可能是吧！好多人都这么说，说我有天分，而且我也好喜欢学习语言，平时都好喜欢听广东歌，也很喜欢广东话，但没有时间学其他语言，好难。（每日花两、三小时学英文？）拍戏时，从早到晚脑子里都是英文，因为小时候没有这个学习背景，现在学就要用双倍时间，一点一点去学。拍戏时全天学，平时比较难有时间。”

冰冰更盛赞男角Jason十分好人零架子：“最记得有次他主动走过来说跟我练习一次，我之后再问他可不可以多练几次，他说没问题。他还说：“如果叫我学中文拍一套戏，我一定做不到”，所以他十分体贴，我要用另一种语言去拍戏。”

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