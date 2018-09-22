邓伦胡冰卿等助阵公益活动

原标题：邓伦胡冰卿等助阵世界阿尔茨海默病日主题活动

青年演员刘雅瑟现场“尝老”

邓伦

胡先煦

嘉宾合影

今天是9月21日，也是第25个世界阿尔茨海默病日。由中国人口福利基金会与央视新闻移动网联合主办、国家开发银行支持的“黄手环，让爱回家”世界阿尔茨海默病日主题宣传活动在北京798艺术区举办，演员邓伦、胡冰卿、蓝盈莹、胡先煦、檀健次、宋文作等纷纷录制主题视频助阵公益，青年演员刘雅瑟更是到场支持活动。

“黄手环，让爱回家”世界阿尔茨海默病日主题宣传活动，旨在唤起全社会对阿尔茨海默病老人的关爱，让更多人了解黄手环，当遇到佩戴黄手环的老人时，可以伸出援手，照亮他们回家的路。

中国人口福利基金会副秘书长赵本志在活动开幕致辞中表示，阿尔茨海默病是最常见的导致中老年人认知功能障碍的疾病之一，国际阿尔茨海默病协会于1994年提出，每年的世界阿尔茨海默病日会有不一样的宣传主题，今年的主题为“Every 3 Seconds”（记忆三秒钟），即每3秒，就新增1位阿尔茨海默病患者。“黄手环行动”是2012年中国人口福利基金会联合央视新闻中心、原卫生部、中国阿尔茨海默病协会等单位发起的以关爱阿尔茨海默病老人为重点的公益项目，倡导“给生命的两头以同等的关爱”。

青年演员刘雅瑟自告奋勇参与了“尝老环节”，在体验了老化模拟眼镜和负重行走后，她坦言虽然一直知道老年人会过的很辛苦，但没想到五官的弱化会让人感到这么无助。她也分享到自己三年前参演的一部电影里，饰演她母亲的惠英红老师演的就是一位有认知障碍的老人，当时她就很有感触，觉得这些老人们非常需要得到社会的关注，“能让更多人关注和了解到黄手环，就有可能让更多有认知障碍的老人避免与家人走散的风险。”

在活动的最后，中国人口福利基金会副秘书长赵本志与中国老年保健协会副会长兼秘书长俞华签署战略协议，将为黄手环项目的发展提供更加专业的技术支持。人口基金会秘书长助理牛艳平为青年演员刘雅瑟颁发“黄手环行动”爱心大使荣誉证书，希望艺人可以利用自己的影响力，呼吁更多人关爱阿尔茨海默病老人，关注黄手环行动。

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