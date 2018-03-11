今年的奥斯卡奖中，墨西哥导演吉列尔莫·德尔托罗凭借电影《水形物语》摘下最佳导演这一重量级大奖，同时这部墨西哥导演的作品还获得所有奖项中最有分量的最佳影片奖。

《水形物语》

新华社墨西哥城3月7日电综述：墨裔电影人崛起 好莱坞或迎来“墨西哥时代”

袁烨 吴昊

今年的奥斯卡奖中，墨西哥导演吉列尔莫·德尔托罗凭借电影《水形物语》摘下最佳导演这一重量级大奖，同时这部墨西哥导演的作品还获得所有奖项中最有分量的最佳影片奖，以及最佳原创配乐和最佳艺术指导奖，成为当晚最大赢家。

从阿方索·卡隆捧回拉美裔导演第一座奥斯卡最佳导演奖，到亚历杭德罗·伊尼亚里图连续两年拿下最佳导演奖、一次摘得最佳影片奖，再到如今德尔托罗夺得最佳导演与最佳影片双料大奖，过去5年来墨西哥导演4次拿下奥斯卡最佳导演奖、两次摘得最佳影片奖，闪耀好莱坞星光大道。

《水形物语》被誉为“献给古典电影的一封情书”，影片巧妙结合浪漫主义、奇幻元素和冷战时期的特殊政治氛围，讲述一名哑女与鱼人相恋的另类爱情故事，触及种族、边缘人群等社会议题。

德尔托罗在影片公映时说，“这部电影讲述现在、关乎当下，涉及有些试图分裂我们的想法，这是我们今天所要面对的一切”。

机甲怪兽、恐怖元素、童话故事……从早期作品开始，风格化的怪物形象便在德尔托罗电影中占据重要地位。中国电影资料馆策展人沙丹解释说，讲述暗黑童话是德尔托罗电影的特点之一，电影中常能看到种种利用高技术的魔幻表达，具有鲜明的墨西哥文化特色。他认为，墨裔导演善于在影片中将本民族文化色彩与世界性公共议题相结合，“这既为好莱坞带来异质化元素，同时也易于为全世界人民所接受”。

同为墨裔导演，德尔托罗、伊尼亚里图、卡隆被好莱坞称为“墨西哥三杰”，且私交甚笃。三人从上世纪90年代起因供职于同一家墨西哥电视台相识，参与、扶持彼此的职业生涯发展。作为多年老友，三人不仅经常聚会为对方作品提意见，还曾合开影视公司，参与对方作品制作，在好莱坞体系中独树一帜。三者虽然风格各成一派，摄制题材也各不相同，但均以浓墨重彩、纷繁复杂的镜头表现力闻名电影界。

今年奥斯卡奖颁奖典礼当晚，除了德尔托罗执导的《水形物语》外，展现墨西哥亡灵文化的动画片《寻梦环游记》荣获最佳动画长片和最佳原创歌曲两项大奖，成就了名副其实的“墨西哥之夜”。

据美国《洛杉矶时报》统计，2017年墨西哥电影共获得逾百项国际大奖。墨西哥电影近年频繁走出国门，在世界影坛屡屡摘金。英国广播公司等媒体认为，这一趋势为墨西哥电影上世纪40至50年代“黄金时代”的复兴。

在沙丹看来，“三杰”等墨裔电影人获得国际成功的关键在于能适应好莱坞机制，既保持自身独特的文化表达，也符合商业规律，与好莱坞市场相互借力。以《寻梦环游记》为典型例子，这部动画工作室出品的动画片把墨西哥文化与美国式全球包装相结合，融入大量墨西哥元素，其幕后创作人员也多为墨西哥人。

墨西哥电影策展人利马认为，拉美裔群体是美国移民的重要组成部分，这构成墨裔导演作品的市场基础。

“我们拉美人并非冰冷地处理戏剧，而是很接地气、具有现代感，这往往也与《寻梦环游记》中展示的墨西哥文化传统有关。”利马对记者说。

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