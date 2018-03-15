同题材集结而来 看创业剧陪你奋斗

观众期盼看到创业剧，但是观众期待看到的是接地气的励志创业剧，如果对所涉行业的描述流于表面，故事不真实，同样无法打动观众。

《好久不见》海报

《南方有乔木》海报

《梦想合伙人》海报

创业热潮兴起，这一现象将在影视作品中如何呈现？

《好久不见》中，郑恺进军房地产，与杨子珊共同携手创业；《南方有乔木》里，陈伟霆和白百何在无人机领域开创新路。同时，还有不少反映互联网风云的现实题材剧等待排播。

观众期盼看到创业剧，但是观众期待看到的是接地气的励志创业剧，如果对所涉行业的描述流于表面，故事不真实，同样无法打动观众。

《好久不见》

杨子珊郑恺共同许诺

由金晔执导，王宛平编剧，杨子姗、郑恺、张国立、江珊等主演的都市情感剧《好久不见》将于3月26日登陆东方卫视黄金剧场。该剧讲述了2003年后的十年间，以郑恺和杨子珊为代表的年轻人坚持不懈追求梦想，最终实现自我成长的故事。昨日，该剧在上海举办了开播发布会。

拥有《金婚》《甜蜜蜜》《幸福像花儿一样》等代表作的王宛平表示，“写当下年轻人的爱情、婚姻和事业，一直是我想尝试的。无论社会如何变化，人多么成功，总需要对感情有敬畏之心和渴望之情”。

杨子珊在剧中饰演了一位充满正能量的女孩花朵朵，她人如其名，活得热情、正直、独立，靠着自己的双手挣得生活费和学费。她和大多数女大学生一样，拥有梦想，渴望凭借一己之力，在社会上拥有一席之地。毕业前夕，她与贺言不打不相识，在欢声笑语里开启了一段青春萌动的恋情。

对于剧情，有观众怀疑是“霸道总裁爱上我”的故事。但郑恺表示，从表面上来看，贺言这个角色出手大方、自大又自恋……但从人物的内心来看，他又是极其丰富内敛的，那些张狂的外在，应该只是他细腻内心的保护色。“贺言有自己的追求，想要通过努力证明自己。但是由于自小在国外念书的经历，以及亲眼见证了父母婚姻的破裂，他的内心又有些孤独、受伤的。”

江珊张国立首次搭档

张国立和江珊在剧中饰演郑恺的父母，这两人的身份大相径庭，但他们选择相信爱情，相信通过日后的努力，能过得更幸福。曾与编剧王宛平在电视剧《金婚》中有过合作的张国立表示：“现在节奏这么快，但我们别忘了，（给家人）一个拥抱，一个问候，一句甜言蜜语……”

去年在《急诊科医生》里有着不俗表演的江珊，此次加盟《好久不见》，全是为了圆“和张国立搭档演出”的这个梦。据悉，两人大学毕业时就已经是老朋友了。不过他们一直没有和彼此搭上戏，这次终于梦想成真。

《南方有乔木》

聚焦无人机题材

《南方有乔木》即将于3月25日登陆浙江卫视和江苏卫视，原小说是网络上的大热门，该剧定位为聚焦无人机行业的现实主义题材。在连续推出多部古装剧之后，陈伟霆再次尝试现代造型，其饰演的时樾是一个充满神秘色彩的酒吧老板，他最初梦想成为一名飞行员，却因为一场误会被飞行学院开除学籍，从蓝天利刃的优秀学员到酒吧老板，整个过程中他对追逐梦想的热忱态度始终不变。

也正是由于对飞行梦想的执着，他加入了高冷宅女南乔（白百何 饰）的无人机研发公司——即刻飞行，两人从初识、相知到最终接纳彼此，逐梦的过程也见证了他们的爱情成长。在表演上，白百何能不能摆脱“小妞”的套路，颇受期待。而秦海璐扮演的女强人安宁，历经商海沉浮，对时樾犹如“人生导师”一般的存在，他们之间的关系如何处理，是一大看点。

《梦想合伙人》

互联网风云人物为原型

由蒋家骏执导，李光洁、高露、袁文康等联合主演的互联网创业题材电视剧《梦想合伙人》，于3月12日在爱奇艺上线。该剧讲述了几位大学同窗好友的创业故事，故事以中国互联网风云人物和早期“创客”为原型打造。

剧中，关晓春、魏文彬、贾磊三人在大学同住一个宿舍，三兄弟性格迥异，一个张扬、一个内敛、一个单纯。从大学时代三人就开始共同创业，并小获成功。毕业后三人进入各自不同的岗位。而关晓春却不甘于平淡，辞职自己创业，致力于从事互联网电子商务，事业随着互联网的发展起起伏伏，他的人生也是充满跌宕。

相恋多年的女友李薇与自己最好的兄弟魏文彬结婚，事业跌入谷底又反弹，兄弟间因误会反目，合作伙伴的背叛，竞争对手的打压，这一系列变故都没有击垮关晓春，他始终坚持梦想，一路走下去。最终，关晓春的公司成功上市，三兄弟摒弃前嫌再次相聚在一起。

该剧的问题在于，因是在较早前拍摄的，因此画面色彩、场景和服装都有些过时。另外，演员相对角色年龄偏大，他们演绎校园生活被网友评论为“难以让人相信”。

评论

创业剧 更需接地气

记者从昨日于上海举行的电视剧制播年会上获悉，2017年，全年收视率排名前十位的剧集绝大部分为现实主义题材，这说明人们的审美发生了变化。2018年，这个特点将会得到延续。其中，创业剧作为现实主义题材的全新类型喷涌而出。

除了文中提到的几部戏，朱亚文主演的《中国式合伙人》，黄轩主演的《创业时代》，王凯、董子健和杨烁主演的《大江大河》，李易峰和江疏影主演的《在纽约》也将相继推出，等待观众检验。创业剧会成为荧屏热潮，与观众的需求有关，都市白领迫切需要创业剧来陪伴自己奋力拼搏，他们期待人物的故事和特质能触动自己的内心。

创业剧和行业剧有相似之处，但我们之前大多数的行业剧，其实是披着行业外衣的感情剧，最后徒留男女主角的你侬我侬。收视自然不温不火，就可以看出该类型电视剧的水准还有不少需要提高的地方。

所以，创业剧的人物塑造要更真实，故事背景更接地气，对行业的理解要更深刻，如果只是套路的言情和虚假的创业，肯定无法打动人。

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