2018成回归年 电影大导演纷纷宣布新作品

继《长城》之后，张艺谋导演的新作《影》也即将登场。据张艺谋说，这是自己真正想拍的电影，早在拍摄《长城》时就一直在打磨剧本。与以往作品的“浓墨重彩”相比，《影》在画面上尽显水墨山水风格。

原标题：电影大导演轮番亮相 相继宣布新作档期

张艺谋新作 《影》海报

史蒂文·斯皮尔伯格

前不久，张艺谋、姜文、徐克、斯皮尔伯格等一批电影大导演相继宣布新作档期，与此同时，冯小刚也基本确定今年推出新作，看来，2018年将是一批知名大导演的回归之年，令影迷颇为期待。

斯皮尔伯格：72岁玩VR

由著名导演史蒂文·斯皮尔伯格执导的科幻动作冒险巨制《头号玩家》将于3月30日在中国内地与北美同步上映。该片根据畅销小说《玩家一号》改编，剧本由《复仇者联盟》编剧扎克·佩恩和小说原著作者恩斯特·克莱恩共同打造。故事讲述在2045年，人们沉迷于虚拟现实（VR）游戏“绿洲”。“绿洲”的创始人临终前宣布，将亿万身家全部留给寻获彩蛋的游戏玩家，史上最大规模的寻宝冒险就此展开。

从预告片看，密集展现的未来场景，虚拟现实游戏“绿洲”中恢宏变幻的城市……无不让人感受到想象力和视效的神奇。

一直以来，该片导演斯皮尔伯格都是最受全球观众喜爱的银幕造梦者之一。近年来，斯皮尔伯格将更多精力放在严肃题材上，《头号玩家》无疑是这位“科幻老顽童”沉寂已久的一次“归来”！

张艺谋、姜文、徐克

纷纷选中暑期档

暑期档一向是兵家必争之地，以往多是好莱坞大片的天下，但从目前已经定档的电影来看，张艺谋、徐克、姜文等名导演的加入，势必会让今年的暑期档掀起一场华语大片的狂欢。

继《长城》之后，张艺谋导演的新作《影》也即将登场。据张艺谋说，这是自己真正想拍的电影，早在拍摄《长城》时就一直在打磨剧本。与以往作品的“浓墨重彩”相比，《影》在画面上尽显水墨山水风格，但其所展现出的极致中国之美，其实又是张艺谋最擅长的类型。与《长城》众星云集的场面相比，此次邓超、孙俪夫妇的加盟格外引人关注。此外，王千源、吴磊、关晓彤的搭配，看起来也非常新鲜。

同样选在暑期档的还有姜文。其新片是根据张北海小说《侠隐》改编，由曾打造过《龙门飞甲》《投名状》的何冀平和姜文共同担任编剧，这也是姜文继《让子弹飞》《一步之遥》之后“民国三部曲”的最终章。

徐克执导的《狄仁杰之四大天王》则已经确定于7月27日上映。时隔五年，“徐老怪”的“狄仁杰”系列又将与观众见面，编剧张家鲁透露，这一集“怪物更多，角色更扎实”，徐克也透露：“这次的反派是三部当中最厉害的，你会意想不到。”

此外，冯小刚也传出将在今年开拍《手机2》，在上个月接受采访时他曾表示，是否开拍要等剧本出来后再做定夺。

第六代导演也将带来新作

除了第五代的大导演之外，第六代代表人物也有望在今年带来新作。去年，由贾樟柯执导的新作《江湖儿女》开机，主角为赵涛和廖凡，还有冯小刚、徐峥、张一白、刁亦男四大导演客串，表演阵容上的混搭令人期待。

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