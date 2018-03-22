《声临其境》要反思：模仿不该优于创造

《声临其境》突出配音的价值，其实更多是在强调明星在表演上需要开拓更大的能力范围。强调明星以声音表演为切入口，对全面性的表演有更深刻的认识。

原标题：《声临其境》配音应多些创造而不是一味模仿

[一家之言]

《声临其境》节目本身有种不易察觉的自相矛盾——一方面鼓励着演员对角色的大胆发挥和创造；另一方面，演员带来的配音却大多是在尽可能地去贴近原作的声音和情绪。如果这个节目还有下一季，最需要考虑和平衡的，应该就是模仿和创造的关系。

“模仿得像”俨然成了最高评价

声临其境

湖南卫视首季《声临其境》上周末播出最后一期，朱亚文获得年度声音大咖第一名，在这期节目里，韩雪一人分别给《头脑特工队》八个角色配音，梅婷在《父母爱情》中的秀娥嫂子配音，郭德纲为“纪晓岚”配音，都是这一期《声临其境》的看点。

配音曾是一个辉煌的行当，在译制片时代，诞生过诸如乔榛、丁建华、童自荣等一大批优秀配音演员。但随着字幕组的兴起以及进口片的批量引进，观众开始追求“原汁原味”，不再喜欢看配音版的进口电影。当然，这也与专业配音演员的断代有关，与一些引进方片面追求明星配音有关。

《声临其境》走红，并不意味着专业配音工作会有突然的发展。《声临其境》突出配音的价值，其实更多是在强调明星在表演上需要开拓更大的能力范围。强调明星以声音表演为切入口，对全面性的表演有更深刻的认识。

也正因此，节目才出现了某种不易察觉的自相矛盾——一方面鼓励着演员对角色的大胆发挥和创造；另一方面，演员带来的配音大多是在尽可能地去贴近原作的声音和情绪。嘉宾也好、弹幕里的评论也好，对正在配音中的“声音表演者”表达惊叹的常用词就是“太像了”、“哇，简直一模一样”。

张国立显然也发现这个问题了，他在配音《建国大业》里的闻一多（吴刚饰演的角色）前说道：“《声临其境》就是这样，要么你就是模仿，要么你用你的方式来一段。”他试图用自己的方式来一段，但显然效果并不惊艳。

相反，模仿得越像、越容易获得热烈掌声。朱亚文本身的台词功底和演技都在节目中有所呈现，毋庸置疑。陈凯歌评价他：“抑扬顿挫都是有章法的。”基本上，每次朱亚文配音结束后，镜头切换给任何一个人都是惊艳的模样，不少女观众甚至捧着脸仿佛刚陷入了一场恋爱。尤其在他“冠军之路”的最后一段配音里，挑战电影《喜欢你》里金城武的角色，俨然就是本人的音色，“保真”到让全场沸腾。张国立真诚地说“可以为朱亚文单独开一档‘声音模仿秀’”。

配音可以大胆创造，赋予角色新的特征

可见，“跟原剧越像越好”其实是这档节目没有明说的一条评判规则。用这个标准来看，其实最后一期最大的亮点是韩雪——也是以“模仿得像”见长。独自配音八个角色，与张鲁一搭档配音《泰坦尼克号》都像极了原声。这位演过很多戏、唱过许多歌但却没能给人留下深刻印象的演员，凭借声音的魅力令人刮目相看。如果不是朱亚文在此前的节目中表现优异，单以最后一期节目为衡量标准的话，那么韩雪有极大可能获得冠军。但个人认为节目里最出乎意料的还是她与梅婷演绎“姐妹矛盾”——韩雪演出的绝情、冷漠，仿佛是为了掩盖更难以言齿的情感，让人难以想象这是一场即兴发挥。如果说配音是让韩雪展现了她在声音演绎方面的多种可能性，即兴的表演才更大程度地纠正了以往人们对她在演技上的某种偏见。

虽然在节目中，“原声”仿佛是最高的评价，但配音既然说是二次创作，给予了影片人物新的生命，或许配出不同于原声的感觉会更有突破。最明显的例子就是娄艺潇配的小乔，的确是像极了林志玲的原声，也是电影采用的声音。虽然经典，实际上在一个古装电影里还是容易出戏。再去复刻这样一段本来就“出戏”的声音，像是像的，但这更多的还是模仿，不叫配音。而张国立、潘粤明尝试了改变，虽然效果看似不如“原声”，但方向是对的。

话说回来，由于嘉宾们选择配音的影视剧，大多是经过时间检验的经典，或者是有明显的特色，或许“忠于原声”是最保险也最出彩的选择。且即便是明显的模仿，优秀的演员嘉宾同样投入了充沛的情绪和演技，这也是《百变大咖秀》或者大多数模仿类节目所无法做到的。

饶是如此，如果这个节目还有下一季，最需要考虑和平衡的，应该就是模仿和创造的关系。当然，还可以考虑砍掉一些不重要的枝节——比如略显累赘的“新声班”和某位女主持人。

□星河（文娱评论人）

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